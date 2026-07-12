युजर्सच्या विरोधानंतर Meta चा मोठा यू-टर्न! Instagram वरील AI इमेज फीचर अखेर हटवले, वाचा संपूर्ण प्रकरण

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मीडिया रिपोर्टनुसार, मेटाने त्यांच्या अधिकृत ब्लॉगमध्ये सांगितलं आहे की, कंपनीने हे फीचर यूजर्सना एक नवीन क्रिएटिव टूल देण्याच्या हिशोबाने डिझाईन केले होते. याशिवाय या टूलद्वारे यूजर्स ठरवू शकतात की त्यांची पोस्ट एआयच्या वापरासाठी जाणार की नाही. मात्र यूजर्सनी या टूलला विरोध केल्यामुळे हे फीचर आता हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. Muse Image चे इतर AI इमेज जनरेशन सिस्टिम आधीसारखेच उपलब्ध असणार आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
हे प्रकरण भारत सरकारने गांभीर्याने घेतले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) म्हटले आहे की, सरकार या फीचरची चाचणी करणार आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की, जर तक्रारी दाखल झाल्या तर संपूर्ण प्रकरण भारताच्या कायद्यांतर्गत पाहिले जाईल. भारत सरकार बऱ्याच काळापासून डीपफेक आणि परवानगिशिवाय तयार करण्यात आलेल्या AI फोटोंवर कारवाई करत आहे. यामुळे आता इंस्टाग्रामचे हे फीचर देखील भारतासाठी गांभीर्याची बाब आहे. यापूर्वी देखील एआय टूल्सबाबत सरकारने अनेक कंपन्यांकडून उत्तरं मागितलं आहे.
इंस्टाग्रामवरील या फीचरचा विरोध केवळ सामान्य यूजर्सनीच केला नाही तर अमेरिकेतील कलाकारांची संघटना, SAG-AFTRA ने आपल्या सदस्यांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला. मोठी टॅलेंज एजेंसी CAA ने म्हटलं आहे की, कोणत्याही व्यक्तिचा चेहरा, नाव, आवाज किंवा त्याचा फोटो त्याच्या स्पष्ट परवानगिशिवाय एआय मॉडेलमध्ये वापरला जाऊ शकत नाही. अनेक गोपनीयता संघटनांनी देखील मेटावर टीका केली आणि म्हटले की AI कंपन्या लोकांचे वैयक्तिक फोटो केवळ डेटा म्हणून वापरत आहेत.
पब्लिक इंस्टाग्राम अकाऊंटना या फीचरमध्ये आधीच समाविष्ट करण्यात आले होते. याचा अर्थ असा असा आहे की, जर एखाद्या यूजरला त्याचे फोटो एआयच्या वापरासाठी द्यायचे नसतील तर त्याला सेटिंगमध्ये जाऊन काही बदल करावे लागत होते. याशिवाय, मेटा कोणत्या यूजरला सांगत देखील नव्हते की, त्याच्या प्रोफाईलचा वापर कोणी एआय ईमेज तयार करण्यासाठी केला आहे. यामुळे लोकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते आणि त्यांचे फोटो त्यांच्या परवानगिशिवाय वापरल्याने चिंता देखील निर्माण झाली होती. प्रायव्हेट अकाऊंट्स आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या यूजर्सचे अकाऊंट या फीचरमध्ये समाविष्ट करण्यात आले नव्हतं.
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Muse Image हे मेटाचे एक नवीन एआय टूल आहे, जे सामान्य भाषेत दिलेल्या सूचनांच्या आधारे ईमेज तयार करते. याच्या मदतीने फोटोमध्ये बदल केले जाऊ शकतात, कोणतीही वस्तू हटवली जाऊ शकते, फोटोचे बॅकग्राऊंड बदलले जाऊ शकते, जुन्या फोटोची क्वालिटी सुधारली जाऊ शकते आणि खोलीचा फोटो पाहून नवीन इंटीरियर डिझाईन केले जाऊ शकते.