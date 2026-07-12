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Famous Singer Death : संगीत क्षेत्राची ‘अम्मा’ काळाच्या पडद्याआड! युगाचा अंत, 50 हजार गाण्यांची यादी; S Janaki यांचे निधन

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:13 AM IST
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सारांश

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ पार्श्वगायिका एस. जानकी यांचे म्हैसूर येथे निधन झाले असून संगीतविश्वावर शोककळा पसरली आहे. १९५८ मध्ये गायन क्षेत्रात पदार्पण केल्यानंतर त्यांनी हिंदीसह अनेक भारतीय भाषांमध्ये सुमारे ४८ हजार गाण्यांना आवाज दिला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • ‘राधा प्यार दे’ ही त्यांची हिंदीतील लोकप्रिय गाणी आजही रसिकांच्या स्मरणात आहेत.
  • आपल्या यशाचे श्रेय संगीतकार व गीतकारांनाही देत असत.
  • एस. जानकी यांच्या निधनाने भारतीय संगीतविश्वातील एका सुवर्णयुगाचा अंत झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ आणि दिग्गज पार्श्वगायिका एस. जानकी यांचे निधन झाले. म्हैसूर येथील एका रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनामुळे भारतीय संगीतविश्वाने एक सुमधुर आणि अजरामर आवाज गमावला आहे. सहा दशकांहून अधिक काळ त्यांनी आपल्या गायकीने रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. १९५८ मध्ये एस. जानकी यांनी गायन क्षेत्रात पदार्पण केले. सुरुवातीच्या काळात त्यांनी ‘मिस ५८’ या चित्रपटासाठीही गायन केले. त्यानंतर हिंदीसह तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड आणि इतर अनेक भारतीय भाषांमध्ये त्यांनी हजारो गाणी गायली. कारकिर्दीत त्यांनी सुमारे ४८ हजार गाण्यांना आवाज दिल्याचे मानले जाते. ‘यार बिना चैन कहाँ रे’, ‘बोल बेबी बोल रॉक अँड रोल’ आणि ‘राधा प्यार दे’ ही त्यांची हिंदीतील लोकप्रिय गाणी आजही रसिकांच्या स्मरणात आहेत.

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एस. जानकी यांना भारतीय सरकारने पद्मभूषण पुरस्कार जाहीर केला होता. मात्र, दक्षिण भारतीय कलाकारांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याची भावना व्यक्त करत त्यांनी हा सन्मान स्वीकारण्यास नकार दिला होता. संगीतविश्वात त्या प्रेमाने ‘अम्मा’ या नावाने ओळखल्या जात. आपल्या गायनकलेला त्या ईश्वराची देणगी मानत आणि आपल्या यशाचे श्रेय संगीतकार व गीतकारांनाही देत असत.

एस. जानकी आणि दिग्गज गायक एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम यांची जोडी भारतीय संगीतसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय जोड्यांपैकी एक मानली जाते. २०१७ मध्ये त्यांनी गायनातून निवृत्ती जाहीर केली. म्हैसूर येथे झालेला त्यांचा अखेरचा संगीत कार्यक्रम त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटचा सार्वजनिक कार्यक्रम ठरला.

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त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत सांगायचे झाल्यास, १९५९ मध्ये त्यांनी व्ही. रामप्रसाद यांच्याशी विवाह केला. १९९७ मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांच्या पतींचे निधन झाले. त्यांचा एकुलता एक मुलगा मुरली कृष्णा ऑडिओ व्यवसाय सांभाळत होता. जानेवारी २०२६ मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचाही मृत्यू झाला होता. आता एस. जानकी यांच्या निधनाने भारतीय संगीतविश्वातील एका सुवर्णयुगाचा अंत झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

Web Title: Famous singer bol baby bol fame s janki passed away

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Published On: Jul 12, 2026 | 09:13 AM

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