अरे बापरे... मशीन्सनाही झालं प्रेम? रोबोट वर आणि रोबोट वधू, अनोख्या विवाहाच्या व्हिडिओने यूजर्सना केलं थक्क; Video Viral

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कुठे पार पडला रोबोटचा विवाह?
जगात पहिल्यांदाच रोबोटचा विवाह लावण्यात आला आणि हा पराक्रम रशियातील माॅस्को शहरात घडून आला आहे. हा जगातील पहिलाच रोबोटिक विवाह होता. माॅस्कोतील लोकप्रिय ‘पुश्किन लाइब्रेरी’मध्ये रोबोट वर रॉबर्ट आणि रोबोट वधू मटिल्डा यांनी सूट आणि व्हाईट गाऊन घालून एकमेकांशी विवाह केला. व्हिडिओमध्ये दोन्ही रोबोट एकमेकांसमोर उभे राहून लग्नाचे वचन घेताना दिसून येतात. यावेळी त्यांच्यासोबत ‘डॉगमॅटिक’ नावाचा रोबोट डाॅग देखील उपस्थित होता. लग्नात जसे वर आणि वधू एकमेकांना अंगठी घालतात त्याचप्रमाणे इथे रोबोट जोडप्याने एकमेकांच्या हातात ब्रेसलेट घालत लग्नसोहळा पूर्णत्वास आणला. यानंतर होस्टने त्यांना “रोबोट पति-पत्नी” म्हणत विवाह संपन्न झाल्याचे घोषित केले.
रोबोट खरंच प्रेमात पडला का?
रोबोटच्या या आगळ्यावेगळ्या विवाहाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी या लग्नावर टिका करायला सुरुवात केली. रोबोटमध्ये कोणत्याही भावना नसताना त्यांचे असं लग्न लावणे योग्य आहे का असा सवाल नेचकऱ्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान रोबोट तयार करणाऱ्या विकासकांनी आणि आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे की, हा केवळ एक पूर्वनियोजित आणि स्क्रिप्टेड शो होता. माणूस आणि यंत्र यांच्यातील फरक मिटवणे किंवा रोबोटमध्ये भावना दाखवणे हा त्याचा उद्देश नव्हता. उलट, आपले घरगुती रोबोट किती प्रगत झाले आहेत, हे दाखवणे हा त्यामागील उद्देश होता.
Russia celebrated its first symbolic robot wedding at Moscow’s Pushkin Library, where humanoid robots Robert and Matilda exchanged vows in a staged marriage ceremony. The event showcased advanced humanoid robotics, coordinated movement, and human-like interaction while blending… pic.twitter.com/EGD9cNe0xN — Interesting Engineering (@IntEngineering) July 10, 2026
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यूजर्सच्या प्रतिक्रिया
रोबोटिक विवाहाचा व्हिडिओ व्हायरल होताच अनेक यूजर्सने या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यात एका यूजरने म्हटले की, “तंत्रज्ञान किती पुढे गेलंय, हे पाहून खरंच आश्चर्य वाटतं”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “रोबोटमध्ये भावना नसताना अशा विवाहाचा अर्थ काय”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “फक्त मलाच हे विचित्र वाटत आहे का?”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.