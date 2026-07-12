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अरे बापरे… मशीन्सनाही झालं प्रेम? रोबोट वर आणि रोबोट वधू, अनोख्या विवाहाच्या व्हिडिओने यूजर्सना केलं थक्क; Video Viral

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:18 AM IST
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सारांश

Robot Wedding Video : काय सांगता, रोबोटने केलं लग्न! या अनोऱ्या विवाहसोहळ्याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत असून यातील दृष्ये तुम्हाला नक्कीच हैराण करतील.

अरे बापरे... मशीन्सनाही झालं प्रेम? रोबोट वर आणि रोबोट वधू, अनोख्या विवाहाच्या व्हिडिओने यूजर्सना केलं थक्क; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • तंत्रज्ञानाशी संबंधित एका आगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.
  • या अनोख्या उपक्रमामागील उद्देशाबाबत आयोजकांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
  • व्हिडिओवर काहींनी कौतुकाचा वर्षाव केला, तर काहींनी त्यामागील संकल्पनेवर प्रश्न उपस्थित केले.
माणसाचे आयुष्य सुखकर करण्यासाठी रोबोट्सचा आविष्कार करण्यात आला. जगभरात अनेक कामांसाठी ह्यूमनॉइड रोबोट्सचा वापर केला जातो. सोशल मिडियावरही रोबोट्सचे बरेच व्हिडिओज शेअर केले जातात. अशात अलिकडेच सोशल मिडियावर रोबोटचा एक अजब-गजब व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. यात रोबोट कोणते काम करताना दिसत नाहीये तर दोन रोबोट विवाहबंधनात अडकत असल्याचे दिसत आहे. होय, तुम्ही बरोबर ऐकलंत व्हायरल व्हिडिओमध्ये दोन रोबोट्सचा विवाहसोहळा दाखवण्यात आला आहे. चला हे नक्की काय प्रकरण आहे आणि हा विवाहसोहळा नक्की कुठे पार पडला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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कुठे पार पडला रोबोटचा विवाह?

जगात पहिल्यांदाच रोबोटचा विवाह लावण्यात आला आणि हा पराक्रम रशियातील माॅस्को शहरात घडून आला आहे. हा जगातील पहिलाच रोबोटिक विवाह होता. माॅस्कोतील लोकप्रिय ‘पुश्किन लाइब्रेरी’मध्ये रोबोट वर रॉबर्ट आणि रोबोट वधू मटिल्डा यांनी सूट आणि व्हाईट गाऊन घालून एकमेकांशी विवाह केला. व्हिडिओमध्ये दोन्ही रोबोट एकमेकांसमोर उभे राहून लग्नाचे वचन घेताना दिसून येतात. यावेळी त्यांच्यासोबत ‘डॉगमॅटिक’ नावाचा रोबोट डाॅग देखील उपस्थित होता. लग्नात जसे वर आणि वधू एकमेकांना अंगठी घालतात त्याचप्रमाणे इथे रोबोट जोडप्याने एकमेकांच्या हातात ब्रेसलेट घालत लग्नसोहळा पूर्णत्वास आणला. यानंतर होस्टने त्यांना “रोबोट पति-पत्नी” म्हणत विवाह संपन्न झाल्याचे घोषित केले.

रोबोट खरंच प्रेमात पडला का?

रोबोटच्या या आगळ्यावेगळ्या विवाहाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी या लग्नावर टिका करायला सुरुवात केली. रोबोटमध्ये कोणत्याही भावना नसताना त्यांचे असं लग्न लावणे योग्य आहे का असा सवाल नेचकऱ्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान रोबोट तयार करणाऱ्या विकासकांनी आणि आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे की, हा केवळ एक पूर्वनियोजित आणि स्क्रिप्टेड शो होता. माणूस आणि यंत्र यांच्यातील फरक मिटवणे किंवा रोबोटमध्ये भावना दाखवणे हा त्याचा उद्देश नव्हता. उलट, आपले घरगुती रोबोट किती प्रगत झाले आहेत, हे दाखवणे हा त्यामागील उद्देश होता.

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यूजर्सच्या प्रतिक्रिया

रोबोटिक विवाहाचा व्हिडिओ व्हायरल होताच अनेक यूजर्सने या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. यात एका यूजरने म्हटले की, “तंत्रज्ञान किती पुढे गेलंय, हे पाहून खरंच आश्चर्य वाटतं”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “रोबोटमध्ये भावना नसताना अशा विवाहाचा अर्थ काय”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “फक्त मलाच हे विचित्र वाटत आहे का?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: World first robot wedding held in moscow russia video goes viral on social media

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Published On: Jul 12, 2026 | 09:18 AM

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