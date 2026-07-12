Tirupati Balaji Temple: बालाजींच्या कानांमागून समुद्राच्या लाटांचा आवाज का येतो? जाणून घ्या यामागील कारण

तिरुपती बालाजी मंदिर हे भारतातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रसिद्ध मंदिरांपैकी एक मानले जाते. आंध्र प्रदेशातील तिरुमला पर्वतरांगांवर वसलेले हे मंदिर दररोज लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र आहे. भगवान श्री वेंकटेश्वर (बालाजी) यांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून भाविक येथे येतात. या मंदिराशी संबंधित अनेक चमत्कार, रहस्ये आणि धार्मिक मान्यता प्रचलित आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे भगवान बालाजींच्या मूर्तीच्या कानांमागून समुद्राच्या लाटांसारखा आवाज ऐकू येतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. या मान्यतेमागे नेमकं कारण काय आहे ते जाणून घेऊया
तिरुमल्लातील श्री बालाजी मंदिराशी निगडित अनेक अशा रहस्यमयी कथा जोडलेल्या आहेत त्यापैकी एक प्रसिद्ध लोकश्रद्धा अशी श्री बालाजीच्या मागील बाजूस कान लावल्यास समुद्राच्या लाटांसारखा आवाज ऐकू येतो ही कथा भाविकांमध्ये मोठ्या श्रद्धेने सांगितले जाते. असे म्हणतात, भगवान विष्णूचं मूळ निवासस्थान हे क्षीरसागर मानलं जातं.
या क्षीरसागरात भगवान विष्णू शेषनाग नागावरती योगनिद्रेत विराजमान असतात आणि त्यांच्या चरणांशी माता लक्ष्मी सेवा करत असतात. कलियुगात भक्तांच्या उद्धारासाठी भगवान विष्णूंनी श्रीनिवास अर्थातच श्री भगवान व्यंकटेश्वर म्हणजेच साक्षात बालाजी रुपात तिरुमालावरती अव तार घेतला. मात्र भक्तांचा असा विश्वास आहे पृथ्वीवर अवतार घेतल्यानंतरही त्यांचा क्षीरसागराशी असलेला संबंध हा कायम राहिला आहे म्हणूनच अशी लोकश्रद्धा निर्माण झाली.
श्री बालाजींच्या मूर्तींच्या मागे एक कान लावल्यास क्षीरसागरांतील लाटांचा मंद असा नाद ऐकू येतो. हा आवाज म्हणजे भगवान विष्णूंच्या मूळ धर्माची आठवण आणि त्याच्या दिव्य उपस्थितीचं प्रतीक मानलं जातं. अनेक भाविकांच्या मते, तो साधा ध्वनी नसून तो भगवान विष्णूंच्या अनंत आणि अखंड अस्तित्वाचं प्रतीक आहे. समुद्राचा नाद हा विश्वाच्या निर्मितीपासून चालत आलेल्या दिव्य स्पंदनाची जाणीव करून देतो, अशीही त्यामागची श्रद्धा आहे. या दाव्याला वैज्ञानिक किंवा आधुनिक पुरावा उपलब्ध नाही. शिवाय मंदिराच्या गाभाऱ्यात किंवा सर्वसामान्य भाविकांना मूर्तीच्या मागे जाऊन असा अनुभव घेण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे ही कथा लोकश्रद्धा किंवा मंदिराशी संबंधित आख्यायिका म्हणूनच पाहिली जाते.
काही जणांच्या मते, मंदिरांच्या रचनेमुळे किंवा ध्वनीच्या प्रतिध्वनीमुळे विशिष्ट प्रकारचा आवाज नक्कीच जाणवू शकतो. मात्र याबाबात अधिकृत कोणताही निष्कर्ष उपलब्ध नाही. या आख्यायिकेचा मुख्य उद्देश चमत्कार सिद्ध करणं नसून भगवान विष्णू सर्वत्र आहे त्याचं दिव्य स्वरुप अनंत आहे आणि ते क्षीरसागराशी आजही आध्यात्मिकरित्या जोडलेले आहे हा भक्तिभाव जागृत करणं आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर हे श्रीविष्णूंचे अवतार असल्याने त्यांचा क्षीरसागराशी आजही आध्यात्मिक संबंध आहे. त्यामुळे मूर्तीजवळ समुद्राच्या लाटांसारखा नाद ऐकू येतो, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: क्षीरसागर हे भगवान विष्णूंचे दिव्य निवासस्थान मानले जाते. तेथे ते शेषनागावर योगनिद्रेत विराजमान असून माता लक्ष्मी त्यांच्या सेवेत असल्याचे पुराणांमध्ये वर्णन आहे.
Ans: मूर्ती स्वयंभू असल्याची श्रद्धा, अखंड तेवत असलेला दिवा, भगवान बालाजींचे नैसर्गिक केस आणि प्रसिद्ध तिरुपती लाडू प्रसाद यांसारख्या अनेक धार्मिक मान्यता मंदिराशी जोडलेल्या आहेत.