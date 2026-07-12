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Dinvishesh : शूरवीर बाजी प्रभू देशपांडे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १२ जुलैचा इतिहास

Updated On: Jul 12, 2026 | 09:24 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वराज्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणारे शूरवीर मावळे बाजी प्रभू देशपांडे यांची पुण्यतिथी. त्यांच्या पराक्रमामुळे आजही त्यांचे नाव इतिहासात अजरामर आहे.

Dinvishesh

Dinvishesh : शूरवीर बाजी प्रभू देशपांडे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १२ जुलैचा इतिहास (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Dinvishesh : आज १२ जुलै, स्वराज्याचे शूर सेनानी बाजी प्रभू देशपांडे यांची पुण्यतिथी आहे. ज्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना विशाळगडावर सुखरुप पोहोचवण्यासाठी पानखिंडीत शत्रूच्या सैन्याला रोखून धरले. ज्यांनी स्वराज्यासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. त्यांच्या अतुलनीय शौर्यामुळे घोडखिंड पुढे पावनखिंड म्हणून ओळखली जाऊ लागली. स्वराज्यनिष्ठा, धैर्य आणि त्याचे प्रतीक म्हणून बाजी प्रभू देशपांडे यांचे नाव आजही इतिहासात अजरामर आहे.

12 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1674 : शिवाजी महाराजांनी इंग्रजांशी मित्रत्त्वाचा तह केला.
  • 1799 : रणजित सिंगने लाहोर काबीज केले आणि पंजाबचा सम्राट झाले.
  • 1920 : पनामा कालवा अधिकृतपणे उघडला गेला.
  • 1961 : पानशेत आणि खडकवासला धरणे फुटल्यामुळे पुण्यात आलेल्या पुरात 2,000 लोक मरण पावले आणि 100,000 लोक बेघर झाले.
  • 1962 : रोलिंग स्टोन्सने लंडनमधील मार्की क्लबमध्ये त्यांची पहिली मैफिल आयोजित केली.
  • 1979 : किरिबाटीला इंग्लंडपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1982 : कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी राष्ट्रीय बँक (NABARD) ची स्थापना झाली.
  • 1985 : पी. एन. भगवती भारताचे 17 वे सरन्यायाधीश बनले.
  • 1995 : अभिनेते दिलीप कुमार यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर.
  • 1998 : 16व्या फिफा विश्वचषकात यजमान फ्रान्सने गतविजेत्या ब्राझीलचा 3-0 असा पराभव करत विश्वचषक जिंकला.
  • 1999 : सुनील गावस्कर यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
  • 2001 : स्वामिनाथन यांना कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. एम.एस. टिळक पुरस्कार.
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12 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 100 : 100 ई .पूर्व : ‘ज्यूलियस सीझर’ – रोमन सम्राट यांचा जन्म.
  • 1817 : ‘हेन्‍री थोरो’ – अमेरिकन लेखक व विचारवंत यांचा जन्म. (मृत्यू: 6 मे 1862)
  • 1852 : ‘हिपोलितो य्रिगोयेन’ – अर्जेन्टीनाचे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1854 : ‘जॉर्ज इस्टमन’ – संशोधक इस्टमन कोडॅक कंपनीचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 मार्च 1932)
  • 1863 : ‘वि. का. राजवाडे’ – इतिहासाचार्य यांचा जन्म.
  • 1864 : ‘जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्व्हर’ – अमेरिकन वनस्पतीतज्ञ, शिक्षणतज्ञ, संशोधक आणि शास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 जानेवारी 1943)
  • 1864 : ‘वि. का. राजवाडे’ – इतिहासाचार्य यांचा जन्म. (मृत्यू: 31 डिसेंबर 1926)
  • 1909 : ‘बिमल रॉय’ – प्रथितयश दिग्दर्शक यांचा जन्म. (मृत्यू: 8 जानेवारी 1966)
  • 1913 : ‘मनोहर माळगावकर’ – इंग्रजी लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 जून 2010)
  • 1917 : ‘सत्येंद्र नारायण सिन्हा’ – बिहारचे माजी मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
  • 1920 : ‘यशवंत विष्णू चंद्रचूड’ – सर्वोच्च न्यायालयाचे 16 वे सरन्यायाधीश यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 जुलै 2008)
  • 1947 : ‘पोचिआ कृष्णमूर्ति – भारतीय क्रिकेट खेळाडू यांचा जन्म.
  • 1961 : ‘शिव राजकुमार’ – भारतीय अभिनेते, गायक आणि निर्माते यांचा जन्म.
  • 1965 : ‘संजय मांजरेकर’ – क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
12 जुलै रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1660 : ‘बाजी प्रभू देशपांडे’ – यांचे निधन.
  • 1910 : ‘चार्ल्स रोलस्’ – रॉल्स-रॉयस लिमिटेड चे सहसंस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 27 ऑगस्ट 1877)
  • 1949 : ‘डग्लस हाइड’ – आयर्लंड चे पहिले राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन.
  • 1994 : ‘वसंत साठे’ – हिंदी मराठी चित्रपटसृष्टीतील पटकथाकार यांचे निधन.
  • 1999 : ‘राजेंद्र कुमार’ – हिन्दी चित्रपट अभिनेता यांचे निधन. (जन्म: 20 जुलै 1929)
  • 2000 : ‘इंदिरा संत’ मराठी कवयित्री यांचे निधन.
  • 2012 : ‘दारासिंग’ – मुष्टीयोद्धा आणि अभिनेता यांचे निधन. (जन्म: 19 नोव्हेंबर 1928)
  • 2013 : ‘प्राणकृष्ण सिकंद’ – भारतीय अभिनेता यांचे निधन. (जन्म: 12 फेब्रुवारी 1920)
  • 2013 : ‘अमर बोस’ – बोस कॉर्पोरेशन चे स्थापक यांचे निधन. (जन्म: 2 नोव्हेंबर 1929)
Dinvishesh : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार क्रिकेटचा दादा सौरव गांगुलीचा वाढदिवस; जाणून घ्या ०८ जुलैचा इतिहास

Web Title: Dinvishesh 12 july baji prabhu deshpande death anniversary marathi

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Published On: Jul 12, 2026 | 09:24 AM

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