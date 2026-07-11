ऑनलाईन रेल्वे तिकीट बुक करणं होणार सुपरफास्ट! IRCTC घेऊन येतेय नवीन वेबसाईट... यूजर्सना मिळणार नवा अनुभव

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रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आणि विद्यार्थ्यांनी यामधील काही बग्स शोधले आहेत. या त्रुटी दूर झाल्यानंतर लवकरच वेबसाईटचे पब्लिक बीटा जारी केले जाणार असल्याची शक्यता आहे. 15 जुलैपर्यंत वेबसाईटचे पब्लिक बीटा जारी होऊ शकते. रिपोर्ट्सनुसार, नवीन वेबसाईटमधून नको असलेले कॅप्चा आणि पॉप-अप्स हटवले जाणार आहेत. या वेबसाईटवर तात्काळ बुकींग देखील अतिशय वेगाने होणार आहे. याशिवाय सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच रेल्वे तात्काळ तिकीट बुकींगमधील बॉट्सवर आळा घालण्याचा प्रयत्न करणार आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
भारतीय रेल्वेच्या नवीन तिकीट बुकींग वेबसाईटमध्ये आधीसारख्या जाहिराती आणि ग्राफीक्स दिसणार नाहीत. लॉगिन आणि पेमेंटसाठी जास्त वेळ लागू नये यासाठी कॅप्चा सोपा आणि छोटा केला जाणार आहे. नवीन वेबसाईटमध्ये प्रवाशांना सीट पाहण्यासाठी वेगवेगळे क्लास जसे स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसीवर क्लिक करावे लागणार नाही. यूजर्सना एकाच स्क्रीनवर सीटची माहिती मिळणार आहे.
यासोबतच, आईआरसीटीसीने ऑनलाईन तिकीट बुकींगची प्रोसेस कमी केली आहे. आता काही स्टेप्स फॉलो करूनच तिकीट बुक केली जाऊ शकते. वेबसाईटमध्ये प्रवाशाचे डिटेल्स सेव्ह राहणार आहेत. यामुळे प्रत्येकवेळी तिकीट बुक करताना प्रवाशाला माहिती भरावी लागणार नाही. आईआरसीटीसीची सध्याची वेबसाईट अनेकदा तात्काळ तिकीट बुकींग सुरु होताच क्रॅश होते, ज्यामुळे प्रवाशांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. तसेच प्रवाशांच्या कॅप्चाबाबत देखील अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. कॅप्चा सोडवण्यासाठी मर्यादित वेळ मिळतो. जोपर्यंत कॅप्चा सोडवला जातो, वेळ निघून जातो. त्यामुळे पुन्हा नवीन कॅप्चाची मागणी करावी लागते.
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नव्या तिकीट बुकींग वेबसाईटचे पब्लिक बीटा वर्जन 15 जुलैपर्यंत जारी केले जाऊ शकते. याबाबत रेल्वे बोर्डाने सांगितलं आहे की, याच्या बीटा वर्जनमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. बुकींगच्या स्टेप्स कमी करण्यासोबतच एकाच ठिकाणी सर्व सीटांची माहिती मिळणार आहे. यामुळे तिकीट बुकिंग प्रोसेस फास्ट होणार आहे. नव्या वेबसाईटमध्ये नवीन डिझाईन आणि यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस दिला जाईल, अशी आशा आहे, जे हाय-ट्रॅफिक अगदी सहजपणे हँडल करू शकणार आहे. नव्या वेबसाईटमध्ये पेमेंट गेटवे समस्या देखील सोडवली जाऊ शकते.