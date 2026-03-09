Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Vishwas Patil Questioned Before Koregaon Bhima Commission Regarding Sambhaji Novel

“… ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत”; ‘संभाजी’ कादंबरीबाबत विश्वास पाटलांची कोरेगाव भीमा आयोगासमोर चौकशी

१७व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या सनदांमधून गोविंद महार या नावाचा संदर्भ घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, वकील देशमुख यांनी सनदांमध्ये अशा व्यक्तीचा उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट केले

Updated On: Mar 09, 2026 | 05:34 PM
“… ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत”; ‘संभाजी’ कादंबरीबाबत विश्वास पाटलांची कोरेगाव भीमा आयोगासमोर चौकशी

विश्वास पाटील यांची चौकशी (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

विश्वास पाटील हे प्रसिद्ध कादंबरीकार अन् निवृत्त आयएएस अधिकारी
99 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे भूषवले होते अध्यक्षपद
विश्वास पाटलांची आयोगासमोर उलटतपासणी

पुणे: कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या आयोगासमोर कादंबरीकार व निवृत्त आयएएस अधिकारी विश्वास पाटील यांची उलटतपासणी करण्यात आली. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित “संभाजी” या कादंबरीत अंत्यसंस्काराच्या प्रसंगात गोविंद महार या व्यक्तीचा उल्लेख कोणत्या ऐतिहासिक पुराव्यावर केला आहे, असा सवाल विशेष सरकारी वकील (एस.पी.पी.) शिशिर हीरे यांनी केला.

यावर उत्तर देताना पाटील यांनी सांगितले की, कादंबरीतील संभाजी महाराजांच्या अंत्यसंस्काराशी संबंधित पात्रे काल्पनिक असून या घटनेबाबत ठोस ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. “कादंबरीतील काल्पनिक दुय्यम पात्रे सर्व जाती व समुदायांचे प्रतिनिधित्व करतात. वडू बुद्रुक येथे संभाजी महाराजांच्या अंत्यसंस्कारावेळी विविध समाज एकत्र आले होते, हे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यातून केला आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वडू ग्रामपंचायतीचे वकील मंगेश देशमुख यांनी दाखल केलेल्या अर्जानंतर पाटील यांना चौकशीसाठी आयोगासमोर बोलावण्यात आले होते. गोविंद गोपाल महार यांनी अंत्यसंस्कार केल्याचा समज प्रस्थापित करण्यासाठी कादंबरीचा वापर करून समाजांमध्ये द्वेष पसरवला जात असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. यावर प्रतिक्रिया देताना पाटील म्हणाले, “राजकीय किंवा सांप्रदायिक लाभासाठी साहित्याचा वापर करू नये.”

“सर्व अनुयायांना कोणत्याही प्रकारचा…”; विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याबाबत काय म्हणाले जिल्हाधिकारी डुडी?

उलटतपासणीदरम्यान पाटील यांनी सांगितले की, काही घटनांचे चित्रण प्रभावी करण्यासाठी कादंबरीत काल्पनिक पात्रांचा समावेश केला आहे. तसेच  १७व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या सनदांमधून गोविंद महार या नावाचा संदर्भ घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, वकील देशमुख यांनी सनदांमध्ये अशा व्यक्तीचा उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, वडू बुद्रुक हे ऐतिहासिक गाव असून येथे ‘बापूजी आणि पद्मावती शिवले’ यांचे स्मारक आहे. स्थानिक मराठा समाजाच्या मते, १६८९ मध्ये मुघल बादशहा औरंगजेबाने संभाजी महाराजांची हत्या केल्यानंतर, त्याचे आदेश झुगारून शिवले देशमुख यांनी त्यांच्या अंत्यसंस्कार केले होते. निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय आयोग सध्या कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या कारणांचा तपास करत आहे.

Marathi Sahitya Sammelan : “तुमच्या समोर असणारा पाटील हा…”; काय म्हणाले Akhil Bhartiya Sahitya संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील?

काय म्हणाले संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील?

“सध्या काळ वेगळा आहे. निवणुकांचा काळ आहे. देवेंद्रजी तुमची निवडणुकीची आचारसंहिता असेल तर आमची विचारसंहिता आहे. शेतकरी आत्महत्या केवळ शासनाचे नव्हे तर साहित्यिकांचे देखील अपयश आहे. शेतकऱ्याना न्याय मिळाला पाहिजे. अण्णाभाऊ साठे याना भारतरत्न मिळाला पाहिजे.”

Web Title: Vishwas patil questioned before koregaon bhima commission regarding sambhaji novel

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 05:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune News : ऊन्हामुळे शेतीला फटका; तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ
1

Pune News : ऊन्हामुळे शेतीला फटका; तापमानाचा पारा वाढल्याने पिकांची होरपळ

महिला दिनानिमित्त फिटनेसचा संदेश; ‘ओरायन’ फिटनेस स्पर्धेत महिलांचा उत्साही सहभाग
2

महिला दिनानिमित्त फिटनेसचा संदेश; ‘ओरायन’ फिटनेस स्पर्धेत महिलांचा उत्साही सहभाग

पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; कुणाकुणाला मिळाली संधी?
3

पुणे महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर; कुणाकुणाला मिळाली संधी?

PMC News : ‘स्वीकृत’साठी इच्छुकांची जोरदार फिल्डींग; 10 जागांसाठी तब्बल ‘इतके’ जण रांगेत
4

PMC News : ‘स्वीकृत’साठी इच्छुकांची जोरदार फिल्डींग; 10 जागांसाठी तब्बल ‘इतके’ जण रांगेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
Indian Politics: काँग्रेस सत्ता गमावणार? ‘या’ राज्यात ऑपरेशन Lotus? मुख्यमंत्री बदलणार अन्…

Indian Politics: काँग्रेस सत्ता गमावणार? ‘या’ राज्यात ऑपरेशन Lotus? मुख्यमंत्री बदलणार अन्…

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा दबदबा; पुणे जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्या ताब्यात

Mar 09, 2026 | 06:36 PM
मुंबईत ‘साठये करिअर कॉन्क्लेव्ह 2026’चे आयोजन! दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थी होतील सहभागी

मुंबईत ‘साठये करिअर कॉन्क्लेव्ह 2026’चे आयोजन! दहा हजाराहून अधिक विद्यार्थी होतील सहभागी

Mar 09, 2026 | 06:17 PM
Nanded News : नरसापुर एक्स्प्रेसवर दरोड्याचा प्रयत्न; टोळीतील दोघे ताब्यात, तीन जण झाले फरार

Nanded News : नरसापुर एक्स्प्रेसवर दरोड्याचा प्रयत्न; टोळीतील दोघे ताब्यात, तीन जण झाले फरार

Mar 09, 2026 | 06:08 PM
गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

गर्दीत अडकलेल्या Hina Khan चा संताप अनावर, पापाराझींवर भडकली अभिनेत्री; नेमकं प्रकरण काय?

Mar 09, 2026 | 06:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM