T20 World Cup 2028: कधी आणि कुठे रंगणार पुढचा टी-२० विश्वचषक? १२ संघांनी आपले स्थान केले पक्के

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) दर दोन वर्षांनी टी-२० विश्वचषकाचे आयोजन करते. २०२४ आणि २०२६ च्या यशस्वी आयोजनानंतर, आता पुढचा टी-२० विश्वचषक २०२८ मध्ये खेळवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या आगामी विश्वचषकाचे यजमानपद ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या दोन देशांकडे संयुक्तपणे देण्यात आले आहे. २०२६ मध्ये एकदिवसीय (ODI) विश्वचषकाचे आयोजन होणार असल्याने, त्यानंतरच्या वर्षी क्रिकेटचा हा सर्वात लहान फॉरमॅट पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या भेटीला येईल.
ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील हवामान आणि क्रिकेट हंगाम लक्षात घेता, २०२८ चा टी-२० विश्वचषक ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत आयोजित केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. अद्याप अधिकृत वेळापत्रक जाहीर झाले नसले तरी, स्पर्धा ऑक्टोबरच्या मध्यापासून सुरू होऊन नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत चालेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. या स्पर्धेतही २०२६ प्रमाणेच एकूण २० संघ सहभागी होताना दिसतील.
पुढच्या विश्वचषकासाठी १२ संघांनी आताच आपले स्थान निश्चित केले आहे. यामध्ये यजमान देश म्हणून ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचा समावेश आहे. याशिवाय, २०२६ च्या विश्वचषकात ‘सुपर ८’ फेरी गाठणाऱ्या संघांनाही थेट प्रवेश मिळाला आहे.
२० पैकी १२ संघ निश्चित झाले असले तरी उर्वरित ८ जागांसाठी ‘प्रादेशिक पात्रता’ फेऱ्या घेतल्या जातील. या पात्रता फेऱ्यांमधून जे संघ विजयी होतील, त्यांना २०२८ च्या विश्वचषकाचे तिकीट मिळेल. या पात्रता फेऱ्यांची प्रक्रिया २०२६ च्या मध्यापासून सुरू होणार असून, त्यावर सर्व नवोदित क्रिकेट राष्ट्रांचे लक्ष असेल.
