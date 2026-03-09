Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2028: कधी आणि कुठे रंगणार पुढचा टी-२० विश्वचषक? १२ संघांनी आपले स्थान केले पक्के

IND vs NZ: सूर्यकुमार यादवच्या (Suryakumar Yadav) नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने (Team India) जबरदस्त कामगिरी करत पुन्हा एकदा विश्वविजेतेपदावर आपले नाव कोरले.

Updated On: Mar 09, 2026 | 05:22 PM
कधी आणि कुठे रंगणार पुढचा टी-२० विश्वचषक? (Photo Credit- X)

T20 World Cup 2028 News: टी-२० विश्वचषक २०२६ चा थरार आता संपुष्टात आला आहे. महिनाभर चाललेल्या या महाकुंभाचा समारोप भारतीय संघाच्या ऐतिहासिक विजयाने झाला. सूर्यकुमार यादवच्या (Suryakumar Yadav) नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने (Team India) जबरदस्त कामगिरी करत पुन्हा एकदा विश्वविजेतेपदावर आपले नाव कोरले. भारताच्या या विजयानंतर आता जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना २०२८ मध्ये होणाऱ्या पुढच्या टी-२० विश्वचषकाचे वेध लागले आहेत.

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये रंगणार २०२८ चा थरार

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) दर दोन वर्षांनी टी-२० विश्वचषकाचे आयोजन करते. २०२४ आणि २०२६ च्या यशस्वी आयोजनानंतर, आता पुढचा टी-२० विश्वचषक २०२८ मध्ये खेळवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या आगामी विश्वचषकाचे यजमानपद ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या दोन देशांकडे संयुक्तपणे देण्यात आले आहे. २०२६ मध्ये एकदिवसीय (ODI) विश्वचषकाचे आयोजन होणार असल्याने, त्यानंतरच्या वर्षी क्रिकेटचा हा सर्वात लहान फॉरमॅट पुन्हा एकदा चाहत्यांच्या भेटीला येईल.

संभाव्य वेळापत्रक आणि सहभागी संघ

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील हवामान आणि क्रिकेट हंगाम लक्षात घेता, २०२८ चा टी-२० विश्वचषक ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत आयोजित केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. अद्याप अधिकृत वेळापत्रक जाहीर झाले नसले तरी, स्पर्धा ऑक्टोबरच्या मध्यापासून सुरू होऊन नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत चालेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. या स्पर्धेतही २०२६ प्रमाणेच एकूण २० संघ सहभागी होताना दिसतील.

इशानची गर्लफ्रेंड तर सुर्याची बायको… नजर टाका विश्वचषकाच्या फायनलच्या दिनी खेळाडूंचे परिवारासोबत खास क्षण!

१२ संघांचे स्थान आताच पक्के; ‘या’ नावांचा समावेश

पुढच्या विश्वचषकासाठी १२ संघांनी आताच आपले स्थान निश्चित केले आहे. यामध्ये यजमान देश म्हणून ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचा समावेश आहे. याशिवाय, २०२६ च्या विश्वचषकात ‘सुपर ८’ फेरी गाठणाऱ्या संघांनाही थेट प्रवेश मिळाला आहे.

थेट पात्र ठरलेले १२ संघ:

  • यजमान: ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड
  • सुपर ८ कामगिरीनुसार: भारत, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज, श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे
  • रँकिंगच्या आधारे: अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि आयर्लंड

उर्वरित ८ जागांसाठी रंगणार पात्रता फेरी

२० पैकी १२ संघ निश्चित झाले असले तरी उर्वरित ८ जागांसाठी ‘प्रादेशिक पात्रता’ फेऱ्या घेतल्या जातील. या पात्रता फेऱ्यांमधून जे संघ विजयी होतील, त्यांना २०२८ च्या विश्वचषकाचे तिकीट मिळेल. या पात्रता फेऱ्यांची प्रक्रिया २०२६ च्या मध्यापासून सुरू होणार असून, त्यावर सर्व नवोदित क्रिकेट राष्ट्रांचे लक्ष असेल.

गौतम गंभीरने कोणावर केली टीका? जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत भारतीय संघात ही गोष्ट साजरी…

Published On: Mar 09, 2026 | 05:22 PM

T20 World Cup 2028: कधी आणि कुठे रंगणार पुढचा टी-२० विश्वचषक? १२ संघांनी आपले स्थान केले पक्के

Mar 09, 2026 | 05:22 PM
