New Year : 2026 च्या Google Doodle मध्ये कॉफी, पुस्तक आणि बरचं काही…

Google Doodles : नवीन वर्षाचे आगमन झालेले आहे. याचे सर्वत्र जल्लोषात स्वागत झाले असून गुगले देखील खास पद्धतीने नवीन वर्षाचे स्वागत केले आहे. गुगलने एक खास डुडुल तयार केले आहे. जाणून घ्या याचा अर्थ...

Updated On: Jan 01, 2026 | 11:59 AM
Google Doodle

नवीन वर्षाचा पहिला दिवस; २०२६ च्या Google Doodle मध्ये कॉफी, पुस्तक आणि बरचं काही... (फोटो सौजन्य: Google)

  • गुगल डूडलने वेधलं सर्वांचं लक्ष
  • नववर्षाच्या स्वागतासाठी खास डुडल
  • सादगी, शांतात आणि सकारात्मकतेवर आहे आधारित
New Year Google Doodle : नवीन वर्षाचे आगमन झाले असून सर्वत्र आनंदाचे उत्साहचे वातावरण असेल. तुम्ही सर्वांना आज नव्या वर्षासाठी काही खास संकल्प तयार केले असतील. याच वेळी गुगलने देखील नवीन वर्षाचे नेहमीप्रमाणे खास अनिमेटेड डुडल तयार करत स्वागत केले आहे. या डुडलने सर्वांचे लक्ष वेधले असून यामधून लोकांसाठी एक खास संदेश देण्यात आला आहे. यामध्ये शांतता, आत्मचिंतन आणि सकारत्मकतेचा संदेश देण्यात आला आहे.

एक क्लिक आणि होणार धमाल! नव्या वर्षानिमित्त GOOGLE चे खास Doodle, न्यू ईयर एनिमेशनवर क्लिक करताच मिळणार सरप्राईज

गुगलने  या डूडलमधून संदेश दिला आहे की, नवीन वर्ष हे केवळ एक दिवसासाठी जल्लोष साजरा करण्याचे नसून स्वत:वर विचार करण्यासाठी, नवी ध्येये ठरवण्यासाठी, मनाच्या शांतीसाठी आणि सर्व संकल्प शांततेने पूर्ण करण्यचा संदेश दिला आहे.

काय आहे या डुडलमध्ये ? 

या डुडमध्ये एक शांततामय दृश्य आहे. यामध्ये एका बुकवर 2026 लिहिण्यात आले असून त्यावर एक पेन आणि कॉफीचा कप ठेवलेला आहे. हे चित्र नवीन वर्षाचे सुरुवातील थांबून, वेळ घेऊन शांततेने विचार करण्याचे, योजना बनवण्याचे दर्शवते. याशिवाय Google च्या अक्षरांमध्ये देखील बदल झाला आहे. यामध्ये O अक्षर हे डंबलमध्ये दिसत आहे. J मधून फिटनेसचा संदेश देण्यात आला आहे, तर पुन्हा यार्न दाखवून रचनात्मतेचे प्रतीक दर्शवण्यात आले आहे. शेफची टोपी आणि सॅलेडही दाखवण्यात आले आहे. जे हेल्दी लाईफस्टाईलकडे लक्ष वेधते. हे सर्व एकमागून एक येताना दिसत आहे.  यामध्ये कॉफीच्या कपवर हार्टचे चिन्ह दाखवण्यात आले आहे. तसेच यातून युनिव्हर्सल पॉझ बटन दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

काय आहे या सर्व गोष्टींचा अर्थ?

जर याचा नीट विचार केला तर गुगलच्या या डुडलचा खूप खास अर्थ समोर येतो. यातून गुगल लोकांना संदेश देत आहे की, नवीन वर्षात संकल्प करा, त्यावर विचार करावा,  एका नव्या कॅनव्हाससारखे स्वत:ला स्वीकारा. कोणतेही ध्येय ठरवताना त्याचा विचार करा, शांततेचा अनुभव घ्या. सर्वांना नवीन वर्षाच्या उजळ आणि आनंदी शुभेच्छा देतो असे यातून गुगलने संदेश दिला आहे. या गुगल डूडलवर क्लिक केल्यास तुम्हाला पेजवर जागतिक नववर्षाचे महत्त्व आणि विवध देशांमध्ये साजरे केले जाणारे प्रकार, परंपरा आणि उत्सवाची माहिती मिळेल.

Today’s Google Doodle: आजचे डूडल बोलतंय गणिताची भाषा, क्रिएटिव्ह पद्धतीने सेलिब्रेट केलं Quadratic Equation

Jan 01, 2026 | 11:59 AM

