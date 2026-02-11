Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : रदरफोर्डसमोर इंग्लंडचे गोलंदाज हतबल! वेस्ट इंडिजचे इंग्लिश संघासमोर 197 धावांचे लक्ष्य 

आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज १५ वा सामना इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात खेळला जात आहे. मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात वेस्ट इंडिजने इंग्लंडसमोर १९७ धावांचे लक्ष्य उभे केले आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 08:47 PM
ENG vs WI, T20 World Cup 2026: England bowlers desperate against Rutherford! West Indies set England a target of 197 runs

वेस्ट इंडिजचे इंग्लिश संघासमोर 197 धावांचे लक्ष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज १५ वा सामना मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियम वर इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात खेळला जात आहे. या सामन्यात टॉस गमावणाऱ्या वेस्ट इंडिज संघाने प्रथम फलंदाजी करत शेरफेन रदरफोर्डच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ६ गडी गमावून १९६ धावा उभ्या केल्या आहेत. या सामन्यात  शेरफेन रदरफोर्ड आणि जेसन होल्डर यांच्या समोर आदिल रशीद वगळता इंग्लंडची गोलंदाजी हतबल दिसून आली. इंग्लंडला हा सामना जिंकायचा असेल तर १९७ धावा कराव्या लागणार आहेत. इंग्लंडकडून आदिल रशीदने २ विकेट्स घेतल्या.

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

वेस्ट इंडिज प्लेइंग इलेव्हन: ब्रँडन किंग, शाई होप (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकिल होसेन, गुडाकेश मोती, शमार जोसेफ

इंग्लंड  प्लेइंग इलेव्हन: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बॅंटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओव्हरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद

बातमी अपडेट होत आहे…

Published On: Feb 11, 2026 | 08:47 PM

