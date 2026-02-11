रीलस्टार प्रथमेश कदमच्या मृत्यूचे कारण आले समोर! खुद्द आईनेच व्हिडीओ शेअर करत दिली माहिती

२६ जानेवारीच्या सकाळी सोशल मीडियावर एक दुःखद बातमी समोर आली आणि मराठी डिजिटल विश्वाला मोठा धक्का बसला. लोकप्रिय रीलस्टार आणि इन्फ्ल्यूएंसर प्रथमेश कदम यांचे निधन झाल्याची माहिती मिळताच चाहत्यांपासून ते अनेक नामवंत क्रिएटर्सपर्यंत सर्वांनी सोशल मीडियावर शोक व्यक्त केला. त्याच्यासोबतचे फोटो, व्हिडीओ आणि आठवणी शेअर करत अनेकांनी त्याला श्रद्धांजली वाहिली.
मात्र, प्रथमेशच्या निधनामागचे नेमके कारण काय, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात होते. काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये त्याने आत्महत्या केल्याची चर्चा रंगू लागली होती. या अफवांनी वेग घेतला आणि चाहत्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
प्रथमेशच्या आईने स्वतः सोशल मीडियावर एक भावनिक व्हिडीओ शेअर करत मुलाच्या मृत्यूबाबतची खरी माहिती दिली. या व्हिडीओमध्ये बोलताना त्यांचा आवाज दाटून आला होता. डोळ्यांतून अश्रू वाहत असतानाही त्यांनी ठामपणे सांगितले, “माझ्या मुलाचा मृत्यू आत्महत्या नाही. त्याला रक्ताची कावीळ झाली होती.”
त्यांच्या माहितीनुसार, प्रथमेशला सुरुवातीला सामान्य स्वरूपाची तब्येतीची तक्रार होती. डॉक्टरांनीही दोन ते तीन दिवसांत प्रकृती सुधारेल, अशी खात्री दिली होती. मात्र पुढील काही दिवसांत त्याची प्रकृती अचानक खालावली. रक्तामध्ये झालेल्या गंभीर कावीळ संसर्गामुळे परिस्थिती बिघडत गेली. कुटुंबीयांना आणि डॉक्टरांनाही सुरुवातीला आजाराची तीव्रता लक्षात आली नाही. शेवटच्या टप्प्यात डॉक्टरांनीही परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगत देवाकडे प्रार्थना करण्याचा सल्ला दिल्याचे प्रथमेशच्या आईने नमूद केले.
या खुलाशानंतर सोशल मीडियावर पसरलेल्या आत्महत्येच्या चर्चांना आळा बसला आहे. चाहत्यांनीही अफवांवर विश्वास न ठेवता कुटुंबीयांच्या दुःखाचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे.
View this post on Instagram
प्रथमेश कदम आपल्या भन्नाट रील्स, विनोदी शैली आणि सकारात्मक ऊर्जेमुळे तरुणांमध्ये लोकप्रिय होता. त्याच्या अचानक जाण्याने डिजिटल विश्वात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. आता त्याच्या आठवणी आणि त्याचे काम याच माध्यमातून तो चाहत्यांच्या मनात जिवंत राहणार आहे.