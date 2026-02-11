Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बाॅलिवूडमध्ये धमक्यांचे सत्र सुरुच! सलमान खानचा मेहुणा Aayush Sharma याला बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ईमेल

आयएएनएसच्या वृत्तानुसार, मुंबई गुन्हे शाखेने बुधवारी सांगितले की आयुषला धमकीचा ईमेल मिळाला होता आणि पाठवणाऱ्याने लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित असल्याचा दावा केला होता. दोघांची ओळख अद्याप अज्ञात आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 09:41 PM
सलमान खानचा मेहुणा Aayush Sharma याला बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ईमेल (Photo Credit- X)

सलमान खानचा मेहुणा Aayush Sharma याला बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ईमेल (Photo Credit- X)

  • बिश्नोई टोळीचा आता आयुष शर्माला इशारा!
  • ईमेलद्वारे दिली धमकी
  • बॉलिवूडमध्ये दहशतीचे वातावरण
Aayush Sharma Threat Email News: सलमान खानचा मेहुणा आयुष शर्मा (Aayush Sharma) याला धमकीचा ईमेल आला आहे. हा ईमेल लॉरेन्स बिश्नोई टोळीचा असल्याचे दिसून येते. आयएएनएसच्या वृत्तानुसार, मुंबई गुन्हे शाखेने बुधवारी सांगितले की आयुषला धमकीचा ईमेल मिळाला होता आणि पाठवणाऱ्याने लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित असल्याचा दावा केला होता. दोघांची ओळख अद्याप अज्ञात आहे. मुंबई गुन्हे शाखेने सांगितले की आयुष शर्माला लॉरेन्स बिश्नोई टोळीकडून प्रोटॉन मेलद्वारे धमकीचा ईमेल मिळाला होता, तर रणवीर सिंगला व्हीपीएन वापरून व्हॉट्सअॅप व्हॉइस नोट मिळाली होती.

5 कोटी रुपये द्या, नाहीतर…; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून तरुण व्यवसायिकाला धमकी

रणवीरकडून कोट्यवधी रुपयांची मागणी

रणवीर सिंगला व्हॉट्सअॅपवर कोट्यवधी रुपयांची मागणी करणारा धमकीचा व्हॉइस मेसेज मिळाल्यानंतर आयुषला ही धमकी देण्यात आली आहे. धमकीनंतर, त्याच्या घराबाहेर सुरक्षा वाढवण्यात आली आणि पोलिसांनी तपास सुरू केला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पाठवणाऱ्याने त्याचे स्थान शोधणे कठीण व्हावे म्हणून व्हीपीएनद्वारे व्हॉइस नोट पाठवली होती. त्या व्यक्तीने बिश्नोई टोळीशी संबंधित असल्याचा दावा केला. अहवाल असे दर्शवितात की दोन्ही प्रकरणांमध्ये, आयुषला पाठवलेला ईमेल आणि रणवीरला पाठवलेला व्हॉट्सअॅप संदेश, पाठवणाऱ्याची ओळख लपवण्यात आली होती आणि वेगवेगळ्या डिजिटल साधनांचा वापर करण्यात आला होता.

रोहित शेट्टीच्या घरावर हल्ला

धमक्यांपूर्वी, चित्रपट निर्माते रोहित शेट्टीच्या घरावर ३१ जानेवारी रोजी गोळीबार करण्यात आला होता. त्याच्या घरावर पाच गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. शिवाय, हल्ल्याच्या संदर्भात पाच जणांना अटक करण्यात आली होती. बुधवारी त्यांची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर, त्यांना विशेष मकोका न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे त्यांना १७ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. याच प्रकरणात, पोलिसांनी शस्त्रे पुरवणाऱ्या आसाराम फसाळे नावाच्या एका व्यक्तीला अटक केली. तपासकर्त्यांनी असा दावा केला की तो चार वर्षांपासून बिश्नोई टोळीसोबत काम करत होता.

तिहार तुरुंगात नवीन डॉनचा प्रवेश, रोहित गोदारा आणि लॉरेन्स बिश्नोई यांच्यामध्ये सुरु होणार War?

Published On: Feb 11, 2026 | 09:41 PM

बाॅलिवूडमध्ये धमक्यांचे सत्र सुरुच! सलमान खानचा मेहुणा Aayush Sharma याला बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ईमेल

बाॅलिवूडमध्ये धमक्यांचे सत्र सुरुच! सलमान खानचा मेहुणा Aayush Sharma याला बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ईमेल

Feb 11, 2026 | 09:41 PM
Politics News: “…तर हिंसाचार आणि बॉम्बस्फोटांचे राज्य”; निर्मला सीतारमण यांची बंगाल सरकारवर टीका

Politics News: “…तर हिंसाचार आणि बॉम्बस्फोटांचे राज्य”; निर्मला सीतारमण यांची बंगाल सरकारवर टीका

Feb 11, 2026 | 09:39 PM
Mumbai Monorail News: मे महिन्यापासून मोनो ट्रॅकवर धावणार! नवीन रेकच्या संचालनासाठी हालचालींना वेग; ‘सेफ्टी ऑडिट’ची प्रतीक्षा

Mumbai Monorail News: मे महिन्यापासून मोनो ट्रॅकवर धावणार! नवीन रेकच्या संचालनासाठी हालचालींना वेग; ‘सेफ्टी ऑडिट’ची प्रतीक्षा

Feb 11, 2026 | 09:16 PM
Satara Zilla Parishad: सातारा नगरपरिषद विषय समित्यांच्या निवडी जाहीर, पाहा संपूर्ण यादी

Satara Zilla Parishad: सातारा नगरपरिषद विषय समित्यांच्या निवडी जाहीर, पाहा संपूर्ण यादी

Feb 11, 2026 | 09:07 PM
देशातील पहिला ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान मुंबईत!

देशातील पहिला ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान मुंबईत!

Feb 11, 2026 | 08:55 PM
ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : रदरफोर्डसमोर इंग्लंडचे गोलंदाज हतबल! वेस्ट इंडिजचे इंग्लिश संघासमोर 197 धावांचे लक्ष्य 

ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : रदरफोर्डसमोर इंग्लंडचे गोलंदाज हतबल! वेस्ट इंडिजचे इंग्लिश संघासमोर 197 धावांचे लक्ष्य 

Feb 11, 2026 | 08:47 PM
“रितू तावडेंनी मुंबईकरांसाठी आक्रमक…”; BMC च्या सभागृहात काय म्हणाले CM फडणवीस?

“रितू तावडेंनी मुंबईकरांसाठी आक्रमक…”; BMC च्या सभागृहात काय म्हणाले CM फडणवीस?

Feb 11, 2026 | 08:32 PM

