बाॅलिवूडमध्ये धमक्यांचे सत्र सुरुच! सलमान खानचा मेहुणा Aayush Sharma याला बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ईमेल

Mumbai Crime Branch said actor Aayush Sharma received a threat email via Proton Mail from a sender claiming Lawrence Bishnoi gang links, while Ranveer Singh got a threatening WhatsApp voice note sent using a VPN. Police said identities were concealed in both cases: Mumbai Police pic.twitter.com/m1di9REGqs — IANS (@ians_india) February 11, 2026
5 कोटी रुपये द्या, नाहीतर…; लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून तरुण व्यवसायिकाला धमकी
रणवीर सिंगला व्हॉट्सअॅपवर कोट्यवधी रुपयांची मागणी करणारा धमकीचा व्हॉइस मेसेज मिळाल्यानंतर आयुषला ही धमकी देण्यात आली आहे. धमकीनंतर, त्याच्या घराबाहेर सुरक्षा वाढवण्यात आली आणि पोलिसांनी तपास सुरू केला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पाठवणाऱ्याने त्याचे स्थान शोधणे कठीण व्हावे म्हणून व्हीपीएनद्वारे व्हॉइस नोट पाठवली होती. त्या व्यक्तीने बिश्नोई टोळीशी संबंधित असल्याचा दावा केला. अहवाल असे दर्शवितात की दोन्ही प्रकरणांमध्ये, आयुषला पाठवलेला ईमेल आणि रणवीरला पाठवलेला व्हॉट्सअॅप संदेश, पाठवणाऱ्याची ओळख लपवण्यात आली होती आणि वेगवेगळ्या डिजिटल साधनांचा वापर करण्यात आला होता.
धमक्यांपूर्वी, चित्रपट निर्माते रोहित शेट्टीच्या घरावर ३१ जानेवारी रोजी गोळीबार करण्यात आला होता. त्याच्या घरावर पाच गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. शिवाय, हल्ल्याच्या संदर्भात पाच जणांना अटक करण्यात आली होती. बुधवारी त्यांची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर, त्यांना विशेष मकोका न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे त्यांना १७ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. याच प्रकरणात, पोलिसांनी शस्त्रे पुरवणाऱ्या आसाराम फसाळे नावाच्या एका व्यक्तीला अटक केली. तपासकर्त्यांनी असा दावा केला की तो चार वर्षांपासून बिश्नोई टोळीसोबत काम करत होता.
