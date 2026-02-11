Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Maruti Suzuki च्या ‘या’ 7 सीटर कारला ग्राहकांनी लांबूनच केला राम राम! फक्त 197 युनिट्सची झाली विक्री

मारुती सुझुकी म्हणजे देशातील एक अग्रगण्य वाहन उत्पादक कंपनी. मात्र, याच कंपनीच्या 7 सीटर कारला ग्राहकांनी खूप कमी प्रतिसाद दिला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 11, 2026 | 10:10 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मारुती सुझुकीच्या अनेक कार भारतात लोकप्रिय
  • मात्र, एक कार विक्रीत ठरली अपयशी
  • Maruti Suzuki Invicto ला ग्राहकांचा संथ प्रतिसाद
भारतात Maruti suzuki च्या अनेक कार लोकप्रिय आहेत. मात्र, आज आपण अशा कारबद्दल जाणून घेऊयात, जिला जानेवारी 2026 मध्ये फक्त 197 ग्राहकांनी खरेदी केले. ही कार म्हणजे Maruti Suzuki Invicto.

Invicto ही पुन्हा एकदा मारुती सुझुकीची सर्वात कमी विक्री होणारी कार ठरली आहे. ही कंपनीची सर्वात आलिशान आणि महागडी कार असली तरी, जानेवारीमध्ये फक्त 197 युनिट्स विकल्या गेल्या. खरंतर, गेल्या सहा महिन्यांतील इन्व्हिक्टोची ही सर्वात कमकुवत विक्री होती. कंपनी तिच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी दरमहा लाखो रुपयांची सूट देखील देते. इन्व्हिक्टो झेटा व्हेरिएंट 7-सीटर आणि 8-सीटर कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे. टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉसच्या बॅज-इंजिनिअर्ड ट्विनची किंमत 24.97 लाख ते 28.61 लाख (एक्स-शोरूम) रुपयांदरम्यान आहे.

मुंबईकरांचा प्रवास होणार संगीतमय! ‘या’ रस्त्यावर कार चालवताना ऐकू येईल मधुर संगीत

मागील 6 महिन्यातील विक्री

गेल्या सहा महिन्यांतील मारुती सुझुकी इन्व्हिक्टो विक्रीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, ऑगस्ट 2025 मध्ये 237 युनिट्स विकल्या गेल्या. सप्टेंबर 2025 मध्ये 215 युनिट्स विकल्या गेल्या. ऑक्टोबर 2025 मध्ये 301 युनिट्स विकल्या गेल्या. नोव्हेंबर 2025 मध्ये 410 युनिट्स विकल्या गेल्या. डिसेंबर 2025 मध्ये 514 युनिट्स विकल्या गेल्या. जानेवारी 2026 मध्ये 197 युनिट्स विकल्या गेल्या.

मारुती इनविक्टोचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

मारुती इनविक्टोमध्ये इंटेलिजंट इलेक्ट्रिक हायब्रिड सिस्टमसह 2.0-लिटर TNGA पेट्रोल इंजिन दिले आहे. हे इंजिन E-CVT गिअरबॉक्सशी जोडलेले असून एकूण 183 हॉर्सपॉवरची ताकद निर्माण करते. ही एमपीव्ही 0 ते 100 किमी/तास वेग अवघ्या 9.5 सेकंदांत गाठू शकते. तसेच, एका लिटर पेट्रोलमध्ये सुमारे 23.24 किमीपर्यंत मायलेज देण्याचा दावा करण्यात आला आहे. टोयोटा इनोव्हा प्रमाणेच ही कार 7-सीटर कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे.

अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

डिझाइनच्या दृष्टीने इनविक्टोमध्ये मस्क्युलर क्लॅमशेल बोनट, DRLसह स्लीक LED हेडलॅम्प्स, क्रोम फिनिश असलेली हेक्सागोनल ग्रिल, रुंद एअर डॅम आणि सिल्व्हर स्किड प्लेट्स दिल्या आहेत. केबिनमध्ये ड्युअल-टोन डॅशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्रीसह पावर्ड ओटोमन सीट्स, इंटिग्रेटेड मूड लाइटिंगसह पॅनोरमिक सनरूफ, मल्टी-झोन क्लायमेट कंट्रोल आणि मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हीलचा समावेश आहे.

मारुती सुझुकी इनविक्टोमध्ये वन-टच पावर टेलगेटची सुविधा देण्यात आली आहे, ज्यामुळे एका टचमध्ये टेलगेट उघडता येते. यामध्ये नेक्स्ट-जनरेशन सुजुकी कनेक्ट तंत्रज्ञानासह 6 एअरबॅग्ससारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये दिली आहेत. सीट्स 8-वे ॲडजस्टेबल आणि व्हेंटिलेटेड आहेत. पुढील सीट्ससोबत दुसऱ्या रांगेत कॅप्टन सीट्स, साइड फोल्डेबल टेबल, तिसऱ्या रांगेत सहज प्रवेशासाठी वन-टच वॉक-इन स्लाइड आणि मल्टी-झोन तापमान नियंत्रणाची सुविधा उपलब्ध आहे.

 

Web Title: Maruti suzuki invicto sales in january 2026 only 197 units sold

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 10:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबईकरांचा प्रवास होणार संगीतमय! ‘या’ रस्त्यावर कार चालवताना ऐकू येईल मधुर संगीत
1

मुंबईकरांचा प्रवास होणार संगीतमय! ‘या’ रस्त्यावर कार चालवताना ऐकू येईल मधुर संगीत

अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या
2

अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

Tata Punch EV चा Facelift व्हर्जन लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत
3

Tata Punch EV चा Facelift व्हर्जन लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत

ग्राहकांनी ‘या’ कारची झोपच उडवली! जानेवारी 2026 मध्ये फक्त 228 युनिट्सची विक्री, आता कंपनी देतेय 4 लाखांचे डिस्काउंट
4

ग्राहकांनी ‘या’ कारची झोपच उडवली! जानेवारी 2026 मध्ये फक्त 228 युनिट्सची विक्री, आता कंपनी देतेय 4 लाखांचे डिस्काउंट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maruti Suzuki च्या ‘या’ 7 सीटर कारला ग्राहकांनी लांबूनच केला राम राम! फक्त 197 युनिट्सची झाली विक्री

Maruti Suzuki च्या ‘या’ 7 सीटर कारला ग्राहकांनी लांबूनच केला राम राम! फक्त 197 युनिट्सची झाली विक्री

Feb 11, 2026 | 10:10 PM
रीलस्टार प्रथमेश कदमच्या मृत्यूचे कारण आले समोर! खुद्द आईनेच व्हिडीओ शेअर करत दिली माहिती

रीलस्टार प्रथमेश कदमच्या मृत्यूचे कारण आले समोर! खुद्द आईनेच व्हिडीओ शेअर करत दिली माहिती

Feb 11, 2026 | 09:48 PM
बाॅलिवूडमध्ये धमक्यांचे सत्र सुरुच! सलमान खानचा मेहुणा Aayush Sharma याला बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ईमेल

बाॅलिवूडमध्ये धमक्यांचे सत्र सुरुच! सलमान खानचा मेहुणा Aayush Sharma याला बिश्नोई टोळीकडून धमकीचा ईमेल

Feb 11, 2026 | 09:41 PM
Politics News: “…तर हिंसाचार आणि बॉम्बस्फोटांचे राज्य”; निर्मला सीतारमण यांची बंगाल सरकारवर टीका

Politics News: “…तर हिंसाचार आणि बॉम्बस्फोटांचे राज्य”; निर्मला सीतारमण यांची बंगाल सरकारवर टीका

Feb 11, 2026 | 09:39 PM
Mumbai Monorail News: मे महिन्यापासून मोनो ट्रॅकवर धावणार! नवीन रेकच्या संचालनासाठी हालचालींना वेग; ‘सेफ्टी ऑडिट’ची प्रतीक्षा

Mumbai Monorail News: मे महिन्यापासून मोनो ट्रॅकवर धावणार! नवीन रेकच्या संचालनासाठी हालचालींना वेग; ‘सेफ्टी ऑडिट’ची प्रतीक्षा

Feb 11, 2026 | 09:16 PM
Satara Zilla Parishad: सातारा नगरपरिषद विषय समित्यांच्या निवडी जाहीर, पाहा संपूर्ण यादी

Satara Zilla Parishad: सातारा नगरपरिषद विषय समित्यांच्या निवडी जाहीर, पाहा संपूर्ण यादी

Feb 11, 2026 | 09:07 PM
ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : रदरफोर्डसमोर इंग्लंडचे गोलंदाज हतबल! वेस्ट इंडिजचे इंग्लिश संघासमोर 197 धावांचे लक्ष्य 

ENG vs WI, T20 World Cup 2026 : रदरफोर्डसमोर इंग्लंडचे गोलंदाज हतबल! वेस्ट इंडिजचे इंग्लिश संघासमोर 197 धावांचे लक्ष्य 

Feb 11, 2026 | 08:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM