Maruti Suzuki च्या ‘या’ 7 सीटर कारला ग्राहकांनी लांबूनच केला राम राम! फक्त 197 युनिट्सची झाली विक्री

Invicto ही पुन्हा एकदा मारुती सुझुकीची सर्वात कमी विक्री होणारी कार ठरली आहे. ही कंपनीची सर्वात आलिशान आणि महागडी कार असली तरी, जानेवारीमध्ये फक्त 197 युनिट्स विकल्या गेल्या. खरंतर, गेल्या सहा महिन्यांतील इन्व्हिक्टोची ही सर्वात कमकुवत विक्री होती. कंपनी तिच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी दरमहा लाखो रुपयांची सूट देखील देते. इन्व्हिक्टो झेटा व्हेरिएंट 7-सीटर आणि 8-सीटर कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे. टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉसच्या बॅज-इंजिनिअर्ड ट्विनची किंमत 24.97 लाख ते 28.61 लाख (एक्स-शोरूम) रुपयांदरम्यान आहे.
गेल्या सहा महिन्यांतील मारुती सुझुकी इन्व्हिक्टो विक्रीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, ऑगस्ट 2025 मध्ये 237 युनिट्स विकल्या गेल्या. सप्टेंबर 2025 मध्ये 215 युनिट्स विकल्या गेल्या. ऑक्टोबर 2025 मध्ये 301 युनिट्स विकल्या गेल्या. नोव्हेंबर 2025 मध्ये 410 युनिट्स विकल्या गेल्या. डिसेंबर 2025 मध्ये 514 युनिट्स विकल्या गेल्या. जानेवारी 2026 मध्ये 197 युनिट्स विकल्या गेल्या.
मारुती इनविक्टोमध्ये इंटेलिजंट इलेक्ट्रिक हायब्रिड सिस्टमसह 2.0-लिटर TNGA पेट्रोल इंजिन दिले आहे. हे इंजिन E-CVT गिअरबॉक्सशी जोडलेले असून एकूण 183 हॉर्सपॉवरची ताकद निर्माण करते. ही एमपीव्ही 0 ते 100 किमी/तास वेग अवघ्या 9.5 सेकंदांत गाठू शकते. तसेच, एका लिटर पेट्रोलमध्ये सुमारे 23.24 किमीपर्यंत मायलेज देण्याचा दावा करण्यात आला आहे. टोयोटा इनोव्हा प्रमाणेच ही कार 7-सीटर कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे.
डिझाइनच्या दृष्टीने इनविक्टोमध्ये मस्क्युलर क्लॅमशेल बोनट, DRLसह स्लीक LED हेडलॅम्प्स, क्रोम फिनिश असलेली हेक्सागोनल ग्रिल, रुंद एअर डॅम आणि सिल्व्हर स्किड प्लेट्स दिल्या आहेत. केबिनमध्ये ड्युअल-टोन डॅशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्रीसह पावर्ड ओटोमन सीट्स, इंटिग्रेटेड मूड लाइटिंगसह पॅनोरमिक सनरूफ, मल्टी-झोन क्लायमेट कंट्रोल आणि मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हीलचा समावेश आहे.
मारुती सुझुकी इनविक्टोमध्ये वन-टच पावर टेलगेटची सुविधा देण्यात आली आहे, ज्यामुळे एका टचमध्ये टेलगेट उघडता येते. यामध्ये नेक्स्ट-जनरेशन सुजुकी कनेक्ट तंत्रज्ञानासह 6 एअरबॅग्ससारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये दिली आहेत. सीट्स 8-वे ॲडजस्टेबल आणि व्हेंटिलेटेड आहेत. पुढील सीट्ससोबत दुसऱ्या रांगेत कॅप्टन सीट्स, साइड फोल्डेबल टेबल, तिसऱ्या रांगेत सहज प्रवेशासाठी वन-टच वॉक-इन स्लाइड आणि मल्टी-झोन तापमान नियंत्रणाची सुविधा उपलब्ध आहे.