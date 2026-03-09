Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Motorolaचा नवा फोल्डेबल 5G फोन, 18 GB रॅम आणि 50 MP कॅमेरासह जाणून घ्या काय आहे खास!

Motorola लवकरच त्यांचा नेक्स्ट-जनरेशन Razr 70 लाँच करण्याची तयारी करत आहे. हा नवा फोन फोल्डेबल असणार आहे. अलिकडच्या अहवालांनुसार हा नवीन फोन पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला लाँच होऊ शकतो.

Updated On: Mar 09, 2026 | 01:10 PM
  • Motorola त्यांचा नेक्स्ट-जनरेशन Razr 70 लवकर करणार लाँच
  • Motorola Razr 70 मधील स्पेसिफिकेशन्स
  • Motorola Razr 70 कधी लाँच होईल?
Motorola Razr 70 : Motorola लवकरच त्यांचा नेक्स्ट-जनरेशन Razr 70 लाँच करण्याची तयारी करत आहे. हा नवा फोन फोल्डेबल असणार आहे. अलिकडच्या अहवालांनुसार हा नवीन फोन पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला लाँच होऊ शकतो. फोनबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही. पण हा येणारा Motorola Razr 70 चीनच्या TENAA सर्टिफिकेशन साइटवर आधारीत आहे. नुकतीच यासर्व संबंधीत नवीन फोल्डेबल डिव्हाइसची महत्त्वाची समोर आली आहे.

Motorola Razr 70 मधील स्पेसिफिकेशन्स

TENAA लिस्टिंगवरून असं दिसून येतं की येणाऱ्या Razr 70 मध्ये 6.9-इंचाचा OLED प्रायमरी डिस्प्ले असणार आहे. तर बाहेरून 3.63-इंचाचा कव्हर डिस्प्ले मिळण्याची शक्यता आहे. सुरक्षेसाठी, फोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर असण्यायी शक्यता आहे. या डिव्हाइसमध्ये 2.75GHz ऑक्टा-कोर प्रोसेसर असण्याची अपेक्षा आहे. या लिस्टमध्ये अजून चिपसेटचं नेमकं नाव उघड केलेलं नाही तरीही मागील जनरेशनच्या Razr 60 मधील 2.6GHz MediaTek Dimensity 7400X प्रोसेसरपेक्षा अॅडव्हास्न असण्याची अपेक्षा आहे.

Motorola Razr 70 ची कॅमेऱ्यातील स्पेसिफिकेशन

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं तर, Razr 70 मध्ये ड्युअल 50MP रियर कॅमेरा आणि 32MP फ्रंट कॅमेरा असण्याची अपेक्षा आहे. जर हा अहवाल अचूक असेल, तर तो Razr 60 पेक्षा लक्षणीय अपग्रेड असेल, ज्यामध्ये 50MP + 13MP रियर कॅमेरा होता. त्यामुळे डिव्हाइसमध्ये मागील मॉडेलसारखंच फ्रंटला 32MP सेल्फी कॅमेरा असण्याची अपेक्षा आहे.

हा फोन वेगवेगळ्या रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असेल. ज्यामध्ये 8 जीबी, 12 जीबी, 16 जीबी आणि 18 जीबी रॅम, 128 जीबी, 256 जीबी, 512 जीबी आणि 1 टीबी इंटरनल स्टोरेजचा समावेश असेल. शिवाय, रेझर 70 मध्ये 4500 MAH ड्युअल-सेल बॅटरी असण्याची अपेक्षा आहे जी 30 वॅट टर्बोपॉवर फास्ट चार्जिंग आणि 15 वॅट वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.

Motorola Razr 70 कधी लाँच होईल?

Motorolaने अद्याप फोनच्या लाँचिंग टाइमलाइनबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. तथापि, कंपनीने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये Razr 60 लाँच केला होता, त्यानंतर मे महिन्यात भारतात लाँच केला होता. जर कंपनीने या वर्षी हीच टाइमलाइन फॉलो केली तर Razr 70 पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला चीनमध्ये लाँच केला जाऊ शकतो आणि मे महिन्यात भारतात लाँच केला जाऊ शकतो.

Published On: Mar 09, 2026 | 01:10 PM

