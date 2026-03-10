Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • M1887 Ring Event Live In Free Fire Max Players Will Get Premium Gun Skin After Spin Tech News Marathi

Free Fire Max: नव्या ईव्हेंटच्या एंट्रीने प्लेअर्स झाले आनंदी! स्पिन करताच मिळणार प्रीमियन गन स्किन… फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max M1887 Ring Event: गेममध्ये लाईव्ह झालेल्या नवीन ईव्हेंटमुळे प्लेअर्स प्रचंड आनंदी झाले आहेत. कारण या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना स्पिन करून प्रीमियन गन स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 09:15 AM
Free Fire Max: नव्या ईव्हेंटच्या एंट्रीने प्लेअर्स झाले आनंदी! स्पिन करताच मिळणार प्रीमियन गन स्किन... फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire Max: नव्या ईव्हेंटच्या एंट्रीने प्लेअर्स झाले आनंदी! स्पिन करताच मिळणार प्रीमियन गन स्किन... फॉलो करा या स्टेप्स

Follow Us:
Follow Us:
  • फ्री फायर मॅक्समध्ये एम 1887 रिंग ईव्हेंट लाईव्ह
  • एम 1887 सोलारिस बर्स्ट सारख्या अनेक प्रीमियन गन स्किन जिंकण्याची संधी
  • पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 20 डायमंड्स खर्च करावे लागणार
फ्री फायर मॅक्समध्ये एम 1887 रिंग ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना एम 1887 सोलारिस बर्स्ट सारख्या प्रिमियम गन स्किन मोफत जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. जर तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुम्हाला प्रीमियम गन स्किनची आवड असेल तर तुम्ही या ईव्हेंटमध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत. ईव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेअर्सना गन स्किन मोफत मिळणार आहेत. या ईव्हेंटमुळे प्लेअर्सचा गेमिंग अनुभव अधिक मजेदार होणार आहे.

भारतात सुरु झाली Tecno Pop X ची विक्री! 9 हजारांहून कमी आहे किंमत, 120Hz डिस्प्ले आणि 5,000mAh बॅटरीने सुसज्ज

फ्री फायर मॅक्स या लोकप्रिय गेममध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सतत नवीन नवीन ईव्हेंट लाईव्ह होत आहेत. आता पुन्हा एकदा प्लेअर्ससाठी एक नवीन ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटचे नाव एम 1887 रिंग ईव्हेंट असे आहे. या ईव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेअर्सना एम 1887 सोलारिस बर्स्ट सारख्या अनेक प्रीमियन गन स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. या गन स्किन पूर्णपणे मोफत आहेत. हा एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे. या ईव्हेंटमध्ये सहभागी झालेल्या प्लेअर्सना इन-गेम करेंसी डायमंड्सचा वापर करून स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन केल्यानंतर प्लेअर्सना अनेक दमदार रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत. या ईव्हेंटमध्ये मिळणाऱ्या रिवॉर्ड्सची यादी जारी करण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube) 

एम 1887 रिंग इव्हेंट रिवॉर्ड लिस्ट

  • एम 1887 सोलारिस बर्स्ट
  • एम 1887 सँडस्टॉर्म शिमर
  • एम 1887 गोल्डन ग्लेअर
  • एम 1887 ईगल गेज
  • एम 1887 ग्लिस्टनिंग नाईट
  • एम 1887 बनी ऑर्डर
युनिव्हर्सल रिंग टोकन

स्पिनची किंमत

फ्री फायर मॅक्समध्ये लाईव्ह असलेल्या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत, याची यादी जारी करण्यात आली आहे. पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 20 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 100 डायमंड्सऐवजी प्लेअर्सना केवळ 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

एम 1887 रिंग ईव्हेंट कसा कराल एक्सेस?

  • ईव्हेंट एक्सेस करण्यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करावा लागणार आहे.
  • यानंतर तुम्हाला लक रॉयल ऑप्शनवर टॅप करावे लागणार आहे.
  • तुम्हाला वरच्या बाजूला एम 1887 रिंग इव्हेंट आयकॉन दिसेल.
  • या आयकॉनवर क्लिक करून, तुम्हाला इव्हेंटशी संबंधित सर्व तपशील सापडतील.
AI आता शिक्षकांच्या मदतीला! CK-12 आणि Airtel Foundation चा ऐतिहासिक उपक्रम सुरू

हे आहेत फ्री फायर मॅक्सचे आजचे रिडीम कोड्स

  • FFPURTQPFDZ9
  • ​XZDJZE25WEFJ
  • ​FFUMCPSJ99S3
  • ​FFJYBGD8H1H4
  • ​FF7MUY4ME6SC
  • ​ZRW3J4N8VRX5
  • ​TFX9J3Z2RP6G
  • ​F8YC4TN6VKQ9
  • ​V44ZX8Y7GJH5
  • ​FF9MJ31CXKRG
  • ​FFW2Y7NQFV9S
  • ​FFMC2SJLKXSB
  • ​4ST1ZTBZBRP9
  • ​BR43FMAPYEZZ
  • ​ZZZ76NT3PDSH
  • FQ9W2E1R7T5Y
  • ​FE2R8T6Y4U1I
  • ​F7F9A3B2K6G8
  • ​FU1I5O3P7A9S
  • ​TX4SC2VUNPKF
  • ​RHTG9VOLTDWP
  • ​N7QK5L3MRP9J
  • ​6KWMFJVMQQYG
  • ​FZ5X1C7V9B2N
  • ​B1RK7C5ZL8YT
  • ​FL2K6J4H8G5F
  • ​UPQ7X5NMJ64V
  • ​S9QK2L6VP3MR
  • ​FFR4G3HM5YJN​

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: M1887 ring event live in free fire max players will get premium gun skin after spin tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 09:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vivo चा नवा धमाका! 7000mAh ची महा-बॅटरी आणि 200MP कॅमेरा असलेला शक्तिशाली 5G फोन लाँच; पाहा फीचर्स
1

Vivo चा नवा धमाका! 7000mAh ची महा-बॅटरी आणि 200MP कॅमेरा असलेला शक्तिशाली 5G फोन लाँच; पाहा फीचर्स

सावधान! पॅन कार्ड डाउनलोडच्या नावाखाली होतोय मोठा फ्रॉड; केंद्र सरकारचा नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा
2

सावधान! पॅन कार्ड डाउनलोडच्या नावाखाली होतोय मोठा फ्रॉड; केंद्र सरकारचा नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

2026 मध्ये Apple चा मोठा धमाका! तीन ‘Ultra’ डिव्हाइसेससह प्रीमियम फीचर्स; जाणून घ्या किंमत…
3

2026 मध्ये Apple चा मोठा धमाका! तीन ‘Ultra’ डिव्हाइसेससह प्रीमियम फीचर्स; जाणून घ्या किंमत…

Charging Safety Tips : मोबाईल चार्जरवर कव्हर वापरताय? ही चूक तुम्हाला पडू शकते महागात
4

Charging Safety Tips : मोबाईल चार्जरवर कव्हर वापरताय? ही चूक तुम्हाला पडू शकते महागात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vivo मार्केट गाजवणार! नव्या बजेट फोनमध्ये यूजर्सना मिळणार फ्लॅगशिपसारखा अनुभव, किंमत आणि फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

Vivo मार्केट गाजवणार! नव्या बजेट फोनमध्ये यूजर्सना मिळणार फ्लॅगशिपसारखा अनुभव, किंमत आणि फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

Mar 10, 2026 | 10:42 AM
‘अ‍ॅक्टरेक’च्या प्रोटॉन थेरपीचा कर्करुग्णांना दिलासा! आतापर्यंत एकूण ९०० रुग्णांवर उपचार, ४०० हून अधिक लहान मुलांचा समावेश

‘अ‍ॅक्टरेक’च्या प्रोटॉन थेरपीचा कर्करुग्णांना दिलासा! आतापर्यंत एकूण ९०० रुग्णांवर उपचार, ४०० हून अधिक लहान मुलांचा समावेश

Mar 10, 2026 | 10:40 AM
वरातीत नाचण्यासाठी भाड्याने मिळत आहेत भुतं, पाहून भीत नाही पण हसू नक्कीच येईल; मजेदार Video Viral

वरातीत नाचण्यासाठी भाड्याने मिळत आहेत भुतं, पाहून भीत नाही पण हसू नक्कीच येईल; मजेदार Video Viral

Mar 10, 2026 | 10:40 AM
इस्लामाबाद-लाहोर, कराची-पेशावरवर होऊ शकतो हल्ला; अमेरिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिले संकेत, घरीच राहण्याचा इशारा

इस्लामाबाद-लाहोर, कराची-पेशावरवर होऊ शकतो हल्ला; अमेरिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिले संकेत, घरीच राहण्याचा इशारा

Mar 10, 2026 | 10:35 AM
Gadchiroli Crime: गडचिरोलीत आठ वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार; आरोपी हा रक्तातील नात्याचा, काय घडलं नेमकं?

Gadchiroli Crime: गडचिरोलीत आठ वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार; आरोपी हा रक्तातील नात्याचा, काय घडलं नेमकं?

Mar 10, 2026 | 10:33 AM
Kuldeep Yadav ने दिले मुख्यमंत्री योगींना लग्नाचे आमंत्रण! विश्वविजेता झाल्यानंतर खेळाडू अडकणार लग्नबंधनात

Kuldeep Yadav ने दिले मुख्यमंत्री योगींना लग्नाचे आमंत्रण! विश्वविजेता झाल्यानंतर खेळाडू अडकणार लग्नबंधनात

Mar 10, 2026 | 10:32 AM
अनुराग डोभालला मोठा झटका! वडिलांनी संपत्तीपासून केले दूर, म्हणाले ‘माझा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही…’

अनुराग डोभालला मोठा झटका! वडिलांनी संपत्तीपासून केले दूर, म्हणाले ‘माझा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही…’

Mar 10, 2026 | 10:21 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM