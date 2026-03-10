Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Realme Note 80 Launched In Budget Segment Smartphone Has Powerful Battery And Amazing Features Tech News Marathi

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स! Realme चा लेटेस्ट स्मार्टफोन सेट करतोय नवीन ट्रेंड, किंमत तुमच्या खिशाला परवडणारी

Realme Note 80 Launched: 11 हजारांहून कमी किंमत आणि पावरफुल फीचर्स... रिअलमीने लाँच केलेला नवीन स्मार्टफोन अनेक खास फीचर्सने सुसज्ज आहे. या डिव्हाईसमध्ये 6300mAh बॅटरी दिली आहे, जी 15W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.

Updated On: Mar 10, 2026 | 09:46 AM
राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स! Realme चा लेटेस्ट स्मार्टफोन सेट करतोय नवीन ट्रेंड, किंमत तुमच्या खिशाला परवडणारी

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स! Realme चा लेटेस्ट स्मार्टफोन सेट करतोय नवीन ट्रेंड, किंमत तुमच्या खिशाला परवडणारी

  • नव्या बजेट स्मार्टफोनची किंमत 11 हजार रुपयांपेक्षा कमी
  • Realme Note 80 स्मार्टफोन एकाच रॅम व्हेरिअंटमध्ये लाँच
  • Realme Note 80 स्मार्टफोनमध्ये 6.74-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले
टेक कंपनी Realme ने पुन्हा एकदा बजेट सेगमेंटमध्ये मोठा धमाका केला आहे. कंपनीने अनेक प्रिमियम आणि पावरफुल फीचर्ससह एक नवीन बजेट स्मार्टफोन लाँच केला आहे. इंडोनेशिया, फिलीपीन्स आणि थाईलँड या देशांमध्ये कंपनीने त्यांचा नवीन बजेट स्मार्टफोन Realme Note 80 या नावाने लाँच केला आहे. रियलमीचा हा स्मार्टफोन Narzo 80 Lite 4G चे टोन डाऊन व्हेरिअंट आहे. Narzo 80 Lite 4G स्मार्टफोन कंपनीने गेल्यावर्षी भारतात लाँच केला होता. त्यानंतर आता कंपनीने पुन्हा एकदा एका नव्या स्मार्टफोनसह बाजारात धमाका केला आहे. नव्या बजेट स्मार्टफोनची किंमत 11 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे.

भारतात सुरु झाली Tecno Pop X ची विक्री! 9 हजारांहून कमी आहे किंमत, 120Hz डिस्प्ले आणि 5,000mAh बॅटरीने सुसज्ज

Realme Note 80 ची किंमत आणि उपलब्धता

Realme Note 80 स्मार्टफोन एकाच रॅम व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज यांचा समावेश आहे. हा स्मार्टफोन थायलँडमध्ये 3,599 baht म्हणजेच सुमारे 10,360 रुपये आहे. 13 मार्चपासून थायलँडमध्ये या स्मार्टफोनची विक्री सुरु होणार आहे. फिलीपीन्समध्ये हा बजेट फोन TikTok शॉपवर PHP 3,999 म्हणजेच सुमारे 7000 रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध आहे. फिलीपीन्समध्ये 10 मार्चपासून म्हणजेच आजपासून या स्मार्टफोनची विक्री सुरु होणार आहे. इंडोनेशियामध्ये Realme Note 80 ची किंमत Rp 1,799,000 म्हणजेच सुमारे 10,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube)

Realme Note 80 चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Realme Note 80 स्मार्टफोनमध्ये 6.74-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेचे रेजोल्यूशन 1600 x 720 पिक्सेल, रिफ्रेश रेट 90Hz, टच सँपलिंग रेट 180Hz पर्यंत आणि स्क्रीन-टू-रेश्यो 90.4 टक्के आहे. कंपनीने नुकत्याच लाँच केलेल्या रिअलमीच्या या लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये यूनिसोक T7250 चिपसेट देण्यात आला आहे. ग्राफिक्ससाठी या फोनमध्ये Mali-G57 GPU दिला आहे. Realme Note 80 स्मार्टफोन 4GB LPDDR4X रॅमसह दोन स्टोरेज पर्यायांमध्ये लाँच करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 64GB आणि 128GB यांचा समावेश आहे.

Nothing चा भारतात धमाका! नव्या स्मार्टफोन्सनी जिंकली यूजर्सची मनं; डिझाईन आणि फीचर्स पाहून तुम्हीही म्हणाल, व्वा.. क्या बात है!

फोटोग्राफीबद्दल बोलायचं झालं तर या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 8MP चा रिअर कॅमेरा देण्यात आला आहे. यासोबतच सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी Realme Note 80 स्मार्टफोनमध्ये 5 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. रियलमीच्या या फोनमध्ये 6300mAh बॅटरी दिली आहे, जी 15W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. Realme Note 80 मध्ये डुअल सिम 4G LTE सपोर्ट देण्यात आला आहे. कनेक्टिविटीबद्दल बोलायचं झालं तर या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.2, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आणि 3.5 मिमी ऑडियो जॅक देण्यात आला आहे. हा रियलमी फोन अँड्रॉईड 15 वर आधारित रियलमी UI वर चालतो.

Published On: Mar 10, 2026 | 09:46 AM

