7 व्या वर्धापनदिनानिमित्त iQOO करणार मोठा धमाका! नव्या स्मार्टफोनने उडणार सर्वांची झोप; डिझाईन आणि परफॉर्मन्स पाहून डोळेच दिपतील

iQOO Smartphone Launched: कंपनी लवकरच एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करण्याची तयारी करत आहे. या आगामी स्मार्टफोनचा टिझर देखील चीनमध्ये शेअर करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनचे काही डिटेल्स शेअर करण्यात आले आहेत.

Updated On: Mar 10, 2026 | 11:28 AM
  • iQOO Z11 स्मार्टफोनमध्ये 9,020mAh ची मोठी सिलिकॉन कार्बन बॅटरी
  • आगामी स्मार्टफोनमध्ये 165Hz LTPS OLED डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यता
  • iQOO Z11 मध्ये मिड-रेंज स्नॅपड्रॅगन 7 सीरीजचा मीडियाटेक डाइमेंशन 8000 सीरीज चिपसेटची शक्यता
टेक कंपनी iQOO या आठवड्यात भारतात एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करणार आहे. कंपनीचा आगामी स्मार्टफोन Z सीरीजचा भाग असणार आहे. असं सांगितलं जात आहे की, कंपनी भारतात iQOO Z11x स्मार्टफोन लाँच करण्याची तयारी करत आहे. मात्र हा स्मार्टफोन लाँच होण्यापूर्वी कंपनीने Z सीरीजमधील आणखी एका स्मार्टफोनचा टिझर शेअर केला आहे. खरं तर कंपनीने अलीकडेच iQOO Z11 स्मार्टफोनचा टिझर चीनमध्ये शेअर केला आहे. हा स्मार्टफोन कधी लाँच होणार आणि याची किंमत किती असणार याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती शेअर करणात आली नाही.

OpenAI चा मोठा धमाका! GPT-5.4 लाँच; आता AI स्वतः संगणक चालवणार, फोन आणि वेबवर सपोर्ट

मात्र अधिकृत टिझरसोबतच कंपनीने आगामी स्मार्टफोन iQOO Z11 काही डिटेल्स शेअर केले आहेत. ही खास घोषणा iQOO चे प्रोडक्ट मॅनेजर जिंग चेंग यांनी केली आहे. iQOO त्यांच्या 7 व्या वर्धापनदिनानिमित्त हा मोठा धमाका करणार आहे. कंपनीच्या आगामी स्मार्टफोनच्या लाँचिंगसाठी ग्राहक प्रचंड उत्सुक आहेत. स्मार्टफोनमधील काही फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स कंपनीने स्वत: शेअर केल्यामुळे यावर विश्वास ठेवणं आणखी सोपं झालं आहे. याशिवाय, हे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स पाहून स्मार्टफोन खरेदी करायचा की नाही, याबाबत देखील ग्राहक निर्णय घेऊ शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य – X) 

iQOO Z11 के स्पेसिफिकेशन्स

कंपनीने अशी माहिती दिली आहे की, लवकरच लाँच केल्या जाणाऱ्या iQOO Z11 स्मार्टफोनमध्ये 9,020mAh ची मोठी सिलिकॉन कार्बन बॅटरी दिली जाणार आहे. ही आतापर्यंत कोणत्याही स्मार्टफोनमध्ये मिळणारी सर्वात मोठी बॅटरी आहे. एवढंच नाही तर कंपनीच्या आगामी स्मार्टफोनमध्ये 165Hz LTPS OLED डिस्प्ले दिला जाण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे. हा डिस्प्ले किती मोठा असणार, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती शेअर करण्यात आली नाही. मात्र टिपस्टर आणि व्हायरल होत असलेल्या पोस्ट्सवर विश्वास ठेवला तर तर आगामी स्मार्टफोनमध्ये 6.8-इंच डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यता आहे.

13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित

डुअल-कॅमेरा सेटअप आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेट

iQOO Z11 मध्ये मिड-रेंज स्नॅपड्रॅगन 7 सीरीजचा मीडियाटेक डाइमेंशन 8000 सीरीज चिपसेट दिला जाऊ शकतो. यापूर्वीच्या मॉडेलमध्ये टेक कंपनी iQOO ने SD 7s Gen 3 चिपसेट दिला होता. त्यामुळे आता अशी शक्यता वर्तवली जात आहे की, यावेळी देखील कंपनी स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरसह नवीन स्मार्टफोन लाँच करू शकते. कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचे झाले तर, मागील बाजूला ड्युअल-कॅमेरा सेटअप आढळू शकतो, ज्यामध्ये मुख्य सेन्सरवर OIS सपोर्ट देखील मिळू शकतो. याशिवाय कंपनीच्या अपकमिंग iQOO Z11 मध्ये लेटेस्ट अँड्रॉयड 16 देखील दिला जाण्याची शक्यता आहे. हे ओरिजिन ओएसच्या नवीनतम आवृत्तीसह देखील उपलब्ध असू शकते. गिझमोचायना नुसार फोनमध्ये 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखील असू शकतो.

Published On: Mar 10, 2026 | 11:28 AM

Mar 10, 2026 | 11:28 AM
