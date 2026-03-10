Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • What Is Bsnl Kavach Number How It Is Useful Ladies Know In Details Tech News Marathi

BSNL Kavach Number: महिलांच्या सुरक्षेसाठी कंपनीने उचलले महत्त्वाचे पाऊल, आता रिचार्ज करताना लपवता येणार मोबाईल नंबर!

आजच्या काळात महिला त्यांचा मोबाईल नंबर सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत असतात. बऱ्याचदा, दुकानांमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी तुमचा नंबर दिल्यानंतर, तुम्हाला अनोळखी कॉल किंवा मेसेज येऊ लागतात, ज्यामुळे त्रास होतो.

Updated On: Mar 10, 2026 | 01:11 PM
BSNL Kavach Number: महिलांच्या सुरक्षेसाठी कंपनीने उचलले महत्त्वाचे पाऊल, आता रिचार्ज करताना लपवता येणार मोबाईल नंबर!

BSNL Kavach Number: महिलांच्या सुरक्षेसाठी कंपनीने उचलले महत्त्वाचे पाऊल, आता रिचार्ज करताना लपवता येणार मोबाईल नंबर!

Follow Us:
Follow Us:
  • सार्वजनिक ठिकाणी आपला मोबाईल नंबर शेअर करणं चिंतेचा विषय
  • कंपनीने “Kavach Number” नावाने एक नवीन फीचर लाँच केले
  • यूजरला बीएसएनएलकडून एसएमएसद्वारे 10-अंकी पर्यायी नंबर दिला जाणार
डिजीटल काळात स्मार्टफोन आणि मोबाईल नंबर आपली ओळख बनले आहेत. बँक, सोशल मीडिया, ट्रेनचा पास काढण्यासाठी, ऑनलाईन शॉपिंग, ओटीपी अशा असंख्य कामांसाठी आपण आपल्या मोबाईल नंबरचा वापर करतो. काहीवेळा तर आपल्याला दुकानांमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आपला मोबाईल नंबर शेअर करावा लागतो. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी आपला मोबाईल नंबर शेअर करणं चिंतेचा विषय आहे, विशेषत: महिलांसाठी. हीच समस्या लक्षात घेऊन सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल एक ऊपाय घेऊन आली आहे. कंपनीने “Kavach Number” नावाने एक नवीन फीचर लाँच केले आहे. हे फीचर अंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणजेच 8 मार्च रोजी लाँच करण्यात आले. महिलांची गोपनीयता आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन हे फीचर तयार करण्यात आल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.

7 व्या वर्धापनदिनानिमित्त iQOO करणार मोठा धमाका! नव्या स्मार्टफोनने उडणार सर्वांची झोप; डिझाईन आणि परफॉर्मन्स पाहून डोळेच दिपतील

बीएसएनएल कवच नंबर

बीएसएनएल कवच नंबर एक अशी सुविधा आहे, जी महिलांचा मोबाईल नंबर सुरक्षित ठेवण्यासाठी मदत करणार आहे. या फीचरअंतर्गत यूजर्सना एक 10 अंकी तात्पुरता किंवा पर्यायी नंबर दिला जाणार आहे. हा नंबर यूजरचा खऱ्या मोबाईल नंबरसोबत लिंक असणार आहे. जेव्हा जेव्हा एखाद्या महिलेला तिचा फोन रिचार्ज करायचा असतो किंवा सार्वजनिक ठिकाणी तिचा नंबर द्यायचा असतो तेव्हा ती तिच्या खऱ्या मोबाईल नंबरऐवजी हा तात्पुरता कवच नंबर वापरू शकते. अशा प्रकारे, तिचा खरा नंबर अनोळखी लोकांसोबत शेअर केला जात नाही आणि तिची गोपनीयता राखली जाते.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कवच नंबर फीचर कसं काम करतं?

बीएसएनएलने दिलेल्या माहितीनुसार, कवच नंबर एका प्रकारच्या सुरक्षित थराप्रमाणे काम करते. यूजरला बीएसएनएलकडून एसएमएसद्वारे 10-अंकी पर्यायी नंबर दिला जाणार आहे. हा नंबर यूजरच्या मोबाईल नंबरसोबत लिंक असणार आहे. जेव्हा यूजर रिचार्ज करतो, तेव्हा त्यांना स्वत:च्या मोबाईल नंबरऐवजी हा पर्यायी नंबर दिला जाऊ शकतो. सिस्टम तो तात्पुरता नंबर ओळखते आणि रिचार्ज खऱ्या मोबाइल नंबरवर पोहोचवते. याच्या मदतीने तुम्ही रिचार्ज देखील करू शकता आणि तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर देखील शेअर करावा लागणार नाही.

Vivo मार्केट गाजवणार! नव्या बजेट फोनमध्ये यूजर्सना मिळणार फ्लॅगशिपसारखा अनुभव, किंमत आणि फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

कवच नंबर मिळवण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

बीएसएनएलने हे फीचर वापरण्यास खूप सोपे केले आहे. यूजर खालील स्टेप्स फॉलो करून कवच नंबर मिळवू शकतात:

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये बीएसएनएल सेल्फ केअर ॲप डाऊनलोड करा.
  • अ‍ॅपमध्ये लॉग इन केल्यानंतर, कवच नंबर पर्याय शोधा.
  • तेथून एक तात्पुरता नंबर जनरेट केला जाऊ शकतो.
  • हा नंबर एसएमएसद्वारे देखील मिळू शकतो.
  • याशिवाय, या फीचरशी संबंधित तपशीलवार माहिती बीएसएनएलच्या अधिकृत वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे.

Web Title: What is bsnl kavach number how it is useful ladies know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 01:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

7 व्या वर्धापनदिनानिमित्त iQOO करणार मोठा धमाका! नव्या स्मार्टफोनने उडणार सर्वांची झोप; डिझाईन आणि परफॉर्मन्स पाहून डोळेच दिपतील
1

7 व्या वर्धापनदिनानिमित्त iQOO करणार मोठा धमाका! नव्या स्मार्टफोनने उडणार सर्वांची झोप; डिझाईन आणि परफॉर्मन्स पाहून डोळेच दिपतील

Free Fire Max: नव्या ईव्हेंटच्या एंट्रीने प्लेअर्स झाले आनंदी! स्पिन करताच मिळणार प्रीमियन गन स्किन… फॉलो करा या स्टेप्स
2

Free Fire Max: नव्या ईव्हेंटच्या एंट्रीने प्लेअर्स झाले आनंदी! स्पिन करताच मिळणार प्रीमियन गन स्किन… फॉलो करा या स्टेप्स

Vivo चा नवा धमाका! 7000mAh ची महा-बॅटरी आणि 200MP कॅमेरा असलेला शक्तिशाली 5G फोन लाँच; पाहा फीचर्स
3

Vivo चा नवा धमाका! 7000mAh ची महा-बॅटरी आणि 200MP कॅमेरा असलेला शक्तिशाली 5G फोन लाँच; पाहा फीचर्स

सावधान! पॅन कार्ड डाउनलोडच्या नावाखाली होतोय मोठा फ्रॉड; केंद्र सरकारचा नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा
4

सावधान! पॅन कार्ड डाउनलोडच्या नावाखाली होतोय मोठा फ्रॉड; केंद्र सरकारचा नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BSNL Kavach Number: महिलांच्या सुरक्षेसाठी कंपनीने उचलले महत्त्वाचे पाऊल, आता रिचार्ज करताना लपवता येणार मोबाईल नंबर!

BSNL Kavach Number: महिलांच्या सुरक्षेसाठी कंपनीने उचलले महत्त्वाचे पाऊल, आता रिचार्ज करताना लपवता येणार मोबाईल नंबर!

Mar 10, 2026 | 01:11 PM
Vishakha Subhedar : विशाखा सुभेदारचा मुलगा कुवेतमधून सुखरुप मायदेशी परतला, अभिनेत्रीने मानले मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आभार

Vishakha Subhedar : विशाखा सुभेदारचा मुलगा कुवेतमधून सुखरुप मायदेशी परतला, अभिनेत्रीने मानले मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आभार

Mar 10, 2026 | 01:08 PM
‘अजित पवार यांच्या नावाला विरोध नाही, पण…’; अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालयाच्या नावावरून हाके आक्रमक

‘अजित पवार यांच्या नावाला विरोध नाही, पण…’; अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालयाच्या नावावरून हाके आक्रमक

Mar 10, 2026 | 01:07 PM
विरारमध्ये उभारणार १०० कोटींचे मँग्रोव्ह पार्क; वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांकडून जागेची पाहणी

विरारमध्ये उभारणार १०० कोटींचे मँग्रोव्ह पार्क; वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांकडून जागेची पाहणी

Mar 10, 2026 | 01:03 PM
LPG Gas Shortage : गॅसच्या तुटवड्यावर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; संपूर्ण देशात ESMA कायदा लागू

LPG Gas Shortage : गॅसच्या तुटवड्यावर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; संपूर्ण देशात ESMA कायदा लागू

Mar 10, 2026 | 01:02 PM
BCCI ने T20 World Cup 2026 विजेत्या संघासाठी बक्षीस रक्कमेची केली घोषणा, खेळाडूंवर पैशांचा वर्षाव!

BCCI ने T20 World Cup 2026 विजेत्या संघासाठी बक्षीस रक्कमेची केली घोषणा, खेळाडूंवर पैशांचा वर्षाव!

Mar 10, 2026 | 12:56 PM
US Iran War : ‘तेलाचा एक थेंबही नेऊ देणार नाही…’ , अमेरिकेच्या धमकीवर इराणचं आर-पार उत्तर; आता काय करणार ट्रम्प?

US Iran War : ‘तेलाचा एक थेंबही नेऊ देणार नाही…’ , अमेरिकेच्या धमकीवर इराणचं आर-पार उत्तर; आता काय करणार ट्रम्प?

Mar 10, 2026 | 12:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM