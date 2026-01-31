Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Redmi Turbo 5 Series Launched Smartphones Are Equipped With Powerful Processor And Amazing Features Tech News Marathi

Redmi Turbo 5 Series: तगडा प्रोसेसर, मिड-रेंज किंमत आणि 7,560mAh बॅटरी… प्रीमियम डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्सचा परफेक्ट कॉम्बो

Redmi Turbo 5 And Redmi Turbo 5 Max: Redmi Turbo 5 Max स्मार्टफोन 4 रंगात लाँच करण्यात आला आहे तर Redmi Turbo 5 स्मार्टफोन 3 रंगात लाँच करण्यात आला आहे. Redmi Turbo 5 Max मध्ये 9000mAh बॅटरी आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 09:57 AM
Redmi Turbo 5 Series: तगडा प्रोसेसर, मिड-रेंज किंमत आणि 7,560mAh बॅटरी... प्रीमियम डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्सचा परफेक्ट कॉम्बो

Redmi Turbo 5 Series: तगडा प्रोसेसर, मिड-रेंज किंमत आणि 7,560mAh बॅटरी... प्रीमियम डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्सचा परफेक्ट कॉम्बो

Follow Us:
Follow Us:
  • Redmi Turbo 5 Max डिव्हाईसमध्ये 9000mAh बॅटरी
  • सिरीजमधील दोन्ही स्मार्टफोनस डुअल सिम सपोर्टसह लाँच
  • Redmi Turbo 5 Max मध्ये ऑक्टा कोर 3nm मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9500s चिपसेट
Redmi Turbo 5 सीरीज चीनमध्ये लाँच करण्यात आली आहे. कंपनीने या स्मार्टफोन सिरीजअतंर्गत दोन स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. यामध्ये Redmi Turbo 5 आणि Redmi Turbo 5 Max यांचा समावेश आहे. Redmi Turbo 5 Max डिव्हाईसमध्ये 9000mAh बॅटरी आणि मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9500s चिपसेट देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये 16GB पर्यंत रॅम आणि 512GB पर्यंत स्टोरेज देण्यात आले आहे.

Moto ने उडवली सर्वांची झोप! तगड्या फीचर्ससह दोन नवे स्मार्टफोन्स लाँच, बजेट किंमत आणि दमदार बॅटरीने सुसज्ज…

Redmi Turbo 5 सीरीजची किंमत

Redmi Turbo 5 स्मार्टफोनच्या 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,299 म्हणजेच सुमारे 30,000 रुपये आहे. तर डिव्हाईसच्या 12GB+512GB आणि 16GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,599 म्हणजेच सुमारे 34,000 रुपये आहे. डिव्हाईसच्या टॉप मॉडेल 16GB + 512GB ची किंमत CNY 2,899 म्हणजेच सुमारे 38,000 रुपयेश आहे. हा स्मार्टफोन ऑस्पिसियस क्लाउड व्हाइट, शॅडो ब्लॅक आणि शॅलो सी ब्लू रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

Redmi Turbo 5 Max स्मार्टफोनच्या 12GB+256GB या बेस व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,499 म्हणजेच सुमारे 33,000 रुपये, 16GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,799 म्हणजेच सुमारे 37,000 रुपये, 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2999 म्हणजेच सुमारे 40,000 रुपये आहे. 16GB+512GB या टॉप व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,299 म्हणजेच सुमारे 44,000 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन ऑस्पिसियस क्लाउड व्हाइट, शॅडो ब्लॅक आणि शॅलो सी ब्लू आणि सन ऑरेंज या रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X)

Redmi Turbo 5 सीरीजचे फीचर्स

Redmi Turbo 5 आणि Turbo 5 Max डुअल सिम सपोर्टसह लाँच करण्यात आले आहेत, जे अँड्रॉईड 16 वर आधारित शाओमीच्या लेटेस्ट HyperOS 3 वर चालतात. Redmi Turbo 5 मध्ये 6.59-इंच (1,268×2,756 पिेक्सल) AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत, टच सँपलिंग 480Hz पर्यंत आणि पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स आहे. या स्मार्टफोनचा डिस्प्ले वेट हँड टच 2.0 सपोर्टसह येतो. Turbo 5 Max मध्ये 6.83-इंच (1,280×2,772 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले दिला आहे. या डिस्प्लेचे फीचर्स स्टँडर्ड टर्बोसारखेच आहेत.

Redmi Turbo 5 Max मध्ये ऑक्टा कोर 3nm मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9500s चिपसेट देण्यात आला आहे. हा प्रोसेसर 3.73GHz च्या स्पीडवर क्लॉक आहे. Turbo 5 डिव्हाईस मीडियाटेक डेमेन्सिटी 8500 अल्ट्राने सुसज्ज आहे, ज्याची स्पीड 3.4GHz वर क्लॉक आहे. दोन्ही फोन 16GB पर्यंत LPDDR5x अल्ट्रा रॅम आणि 512GB च्या UFS 4.1 स्टोरेजसह लाँच करण्यात आले आहे. दोन्ही स्मार्टफोनमध्ये IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग देण्यात आली आहे.

Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

फोटोग्राफीबद्दल बोलायचं झालं तर Redmi Turbo 5 सीरीजमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. दोन्हीमध्ये 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) चा अल्ट्रावाइड कॅमेरा देण्यात आला आहे. प्रायमरी कॅमेरा सेंसरबद्दल बोलायचं झालं तर Turbo 5 Max मध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/1.5) लाईट हंटर 600 लेंस दिला आहे. तर Turbo 5 मध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/1.5) Sony IMX882 मेन शूटर दिला आहे. दोन्ही फोनमध्ये 20-मेगापिक्सेल (f/2.2) फ्रंट फेसिंग कॅमेरा देण्यात आला आहे. Redmi Turbo 5 Max स्मार्टफोनमध्ये 9,000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे तर Turbo 5 मध्ये 7,560mAh बॅटरी दिली आहे. रेडमीचे दोन्ही स्मार्टफोन्स 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह येतात. कंपनीने लाँच केलेल्या दोन्ही लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये 5G, 4G LTE, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आणि ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी ऑफर केली जात आहे. Turbo 5 Max मध्ये Wi-Fi 7 आणि Turbo 5 मध्ये Wi-Fi 6 चा सपोर्ट देणयात आला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Redmi आणि Xiaomi यात काय फरक आहे?

    Ans: Redmi हा बजेट आणि मिड-रेंज स्मार्टफोनसाठी ओळखला जातो, तर Xiaomi ब्रँड अंतर्गत प्रीमियम आणि फ्लॅगशिप फोन येतात.

  • Que: Redmi फोन भारतात तयार होतात का?

    Ans: होय, Redmi चे अनेक स्मार्टफोन Make in India उपक्रमांतर्गत भारतात तयार केले जातात.

  • Que: Redmi फोनमध्ये कोणता UI असतो?

    Ans: Redmi फोनमध्ये MIUI किंवा HyperOS (नवीन मॉडेल्समध्ये) दिले जाते, जे Android वर आधारित आहे.

Web Title: Redmi turbo 5 series launched smartphones are equipped with powerful processor and amazing features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 09:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Moto ने उडवली सर्वांची झोप! तगड्या फीचर्ससह दोन नवे स्मार्टफोन्स लाँच, बजेट किंमत आणि दमदार बॅटरीने सुसज्ज…
1

Moto ने उडवली सर्वांची झोप! तगड्या फीचर्ससह दोन नवे स्मार्टफोन्स लाँच, बजेट किंमत आणि दमदार बॅटरीने सुसज्ज…

रील्स-गेम्स-स्क्रोलिंग… भारतीय तरुण डिजिटल व्यसनाच्या विळख्यात, आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले धक्कादायक वास्तव
2

रील्स-गेम्स-स्क्रोलिंग… भारतीय तरुण डिजिटल व्यसनाच्या विळख्यात, आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले धक्कादायक वास्तव

Realme P4 Power: कंटाळा येईल, पण चार्जिंग संपणार नाही! 10,001mAh ‘टाइटन बॅटरी’ वाला स्मार्टफोन लाँच, प्रतिस्पर्ध्यांना फुटणार घाम
3

Realme P4 Power: कंटाळा येईल, पण चार्जिंग संपणार नाही! 10,001mAh ‘टाइटन बॅटरी’ वाला स्मार्टफोन लाँच, प्रतिस्पर्ध्यांना फुटणार घाम

Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
4

Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Redmi Turbo 5 Series: तगडा प्रोसेसर, मिड-रेंज किंमत आणि 7,560mAh बॅटरी… प्रीमियम डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्सचा परफेक्ट कॉम्बो

Redmi Turbo 5 Series: तगडा प्रोसेसर, मिड-रेंज किंमत आणि 7,560mAh बॅटरी… प्रीमियम डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्सचा परफेक्ट कॉम्बो

Jan 31, 2026 | 09:57 AM
निरुपयोगी म्हणून फेकून दिल्या जाणाऱ्या भोपळ्याच्या पानांपासून बनवा कुरकुरीत चमचमीत भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

निरुपयोगी म्हणून फेकून दिल्या जाणाऱ्या भोपळ्याच्या पानांपासून बनवा कुरकुरीत चमचमीत भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 31, 2026 | 09:49 AM
खंबाटकी घाटातून प्रवास करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी; नवा बोगदा जूनपासून होणार खुला, ‘इतका’ वेळ वाचणार

खंबाटकी घाटातून प्रवास करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी; नवा बोगदा जूनपासून होणार खुला, ‘इतका’ वेळ वाचणार

Jan 31, 2026 | 09:46 AM
Birthday Special: ‘देवखेळ’ ते ‘डबल सीट’ अंकुश चौधरींच्या अभिनयातील बहुआयामीपण दाखवणाऱ्या 5 must-watch भूमिका

Birthday Special: ‘देवखेळ’ ते ‘डबल सीट’ अंकुश चौधरींच्या अभिनयातील बहुआयामीपण दाखवणाऱ्या 5 must-watch भूमिका

Jan 31, 2026 | 09:39 AM
Iran Nuclear Secret: इराणचा ‘अणू’ डाव! उद्ध्वस्त केंद्रांवर उभारली रहस्यमय छप्परं; अमेरिकेची झोप उडवणारा सॅटेलाईट फोटो आला समोर

Iran Nuclear Secret: इराणचा ‘अणू’ डाव! उद्ध्वस्त केंद्रांवर उभारली रहस्यमय छप्परं; अमेरिकेची झोप उडवणारा सॅटेलाईट फोटो आला समोर

Jan 31, 2026 | 09:35 AM
IND vs PAK सामन्यात इलिंगवर्थ आणि धर्मसेना पंच म्हणून काम पाहणार! T20 World Cup 2026 स्पर्धेसाठी सामना अधिकाऱ्यांची यादी जाहीर

IND vs PAK सामन्यात इलिंगवर्थ आणि धर्मसेना पंच म्हणून काम पाहणार! T20 World Cup 2026 स्पर्धेसाठी सामना अधिकाऱ्यांची यादी जाहीर

Jan 31, 2026 | 09:31 AM
Recipe : सण-समारंभाची वाढवेल शान; घरी बनवा पौष्टिकतेने भरलेला ‘बदामाचा शिरा’

Recipe : सण-समारंभाची वाढवेल शान; घरी बनवा पौष्टिकतेने भरलेला ‘बदामाचा शिरा’

Jan 31, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM