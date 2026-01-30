Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Redmi Note 15 Pro Plus And Note 15 Pro Launched In India Smartphone Is Equipped With Powerful Battery And 100w Fast Charging Support Tech News Marathi

Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Smartphone Launched: कंपनीने लाँच केलेल्या नवीन डिव्हाईसमध्ये अनेक मोठे अपग्रेड पाहायला मिळत आहेत. या दोन्ही डिव्हाईसमध्ये 200MP चा प्रायमरी कॅमेरा, 6,000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी आणि AMOLED डिस्प्ले दिला आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 11:55 AM
Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Follow Us:
Follow Us:
  • रेडमी नोट 15 प्रो प्लस स्मार्टफोनमध्ये 6.83-इंच AMOLED डिस्प्ले
  • रेडमी नोट 15 प्रो प्लस तीन स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच
  • रेडमी नोट 15 प्रो प्लसमध्ये 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह यामध्ये 6,500mAh बॅटरी
अलीकडेच स्मार्टफोन कंपनाीने Redmi Note 15 लाँच केला होता. त्यानंतर आता कंपनीने भारतीय बाजारात आणखी दोन नवीन स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. कंपनीने त्यांच्या Redmi Note 15 सिरीजचा विस्तार करत Redmi Note 15 Pro आणि Redmi Note 15 Pro Plus हे दोन स्मार्टफोन्स भारतात लाँच केले आहेत. या डिव्हाईसची किंमत मागील मॉडेलच्या तुलनेत थोडी जास्त आहे. अ‍ॅमेझॉनद्वारे हे दोन्ही स्मार्टफोन्स ऑफर्ससह खरेदी केले जाऊ शकतात.

Vivo Y31d: मार्केटमध्ये आला नवा बादशाह! 7,200mAh बॅटरीने मिटवली चार्जिंगची समस्या, गेमिंगपासून कॅमेऱ्यापर्यंत सर्वच भारी

रेडमी नोट 15 प्रो प्लसचे स्पेसिफिकेशन्स

कंपनीने लाँच केलेल्या लेटेस्ट रेडमी नोट 15 प्रो प्लस स्मार्टफोनमध्ये 6.83-इंच AMOLED डिस्प्ले दिला आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 1.5K रिजोल्यूशन आणि 120hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर कंपनीच्या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये डॉल्बी व्हिजन, HDR10+ चा सपोर्ट देखील दिला आहे. फोन गोरिला ग्लास व्हिक्टस 2 की प्रोटेक्शनसह खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. डिव्हाईसला पावर देण्यासाठी यामध्ये स्नॅपड्रॅगन 7s Gen 4 चिपसेट दिला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 12GB पर्यंत रॅम आणि 512GB पर्यंत स्टोरेज आहे. 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह यामध्ये 6,500mAh बॅटरी दिली आहे. रेडमी नोट 15 प्रो प्लस स्मार्टफोनमध्ये 200MP चा प्रायमरी कॅमेरा, 8MP चा अल्ट्रावाइड लेंस दिली आहे. समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 32MP चा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये ब्लूटूथ 5.4, NFC, IR ब्लास्टर आणि IP66, IP68, IP69, आणि IP69K रेटिंग मिळाली आहे. (फोटो सौजन्य – X)

रेडमी नोट 15 प्रोचे स्पेसिफिकेशन्स

सिरीजमधील प्रो मॉडेलमध्ये 6.83-इंच AMOLED डिस्प्ले दिला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आणि गोरिला ग्लास व्हिक्टस 2 प्रोटेक्शन दिले आहे. डिव्हाईसमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7400-अल्ट्रा चिपसेट दिले आहे. याशिवाय कंपनीच्या या लेटेस्ट डिव्हाईसमध्ये 6,580mAh बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखील दिला आहे. Redmi Note 15 Pro मध्ये कॅमेरा सेटअप प्रो प्लस सारखाच आहे. यामध्ये OIS सह 200MP चा प्रायमरी कॅमेरा आणि 8MP चा अल्ट्रा-वाइड लेंस आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 20MP चा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे.

Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

रेडमी नोट 15 प्रो प्लस आणि रेडमी नोट 15 प्रो ची किंमत

रेडमी नोट 15 प्रो प्लस तीन स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या डिव्हाईसच्या 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 37,999 रुपये, 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 39,999 रुपये आणि 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत 43,999 रुपये आहे. एवढेच नाही तर, तुम्ही निवडक कार्ड वापरून 3,000 रुपयांपर्यंत बँक सूट देखील मिळवू शकता. प्री-बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना 4,999 रुपयांपर्यंतच्या ऑफर्स देखील मिळतील, ज्यामध्ये एक वेळ मोफत स्क्रीन रिप्लेसमेंटचा समावेश आहे. तर डिव्हाईसच्या प्रो मॉडेलची किंमत 8GB + 128GB व्हेरिअंटसाठी 29,999 रुपये आहे. तर या डिव्हाईसच्या 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 31,999 रुपये आहे. या फोनवर तुम्ही 3,000 रुपयांपर्यंत बँक सूट देखील मिळवू शकता. हे डिव्हाइस 4 फेब्रुवारी 2026 पासून mi.com, amazon.in आणि अधिकृत रिटेल स्टोअर्सवर खरेदीसाठी उपलब्ध असेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Redmi कोणत्या देशाची कंपनी आहे?

    Ans: Redmi ही चीनमधील Xiaomi ग्रुपची सब-ब्रँड कंपनी आहे.

  • Que: Redmi फोन भारतात तयार होतात का?

    Ans: होय. Redmi चे बहुतांश स्मार्टफोन भारतातच “Make in India” अंतर्गत तयार होतात.

  • Que: Redmi फोन गेमिंगसाठी चांगले असतात का?

    Ans: होय. Redmi Note आणि Redmi K सिरीजमधील फोन गेमिंगसाठी लोकप्रिय आहेत. त्यात दमदार प्रोसेसर आणि मोठी बॅटरी मिळते.

Web Title: Redmi note 15 pro plus and note 15 pro launched in india smartphone is equipped with powerful battery and 100w fast charging support tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 11:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vivo Y31d: मार्केटमध्ये आला नवा बादशाह! 7,200mAh बॅटरीने मिटवली चार्जिंगची समस्या, गेमिंगपासून कॅमेऱ्यापर्यंत सर्वच भारी
1

Vivo Y31d: मार्केटमध्ये आला नवा बादशाह! 7,200mAh बॅटरीने मिटवली चार्जिंगची समस्या, गेमिंगपासून कॅमेऱ्यापर्यंत सर्वच भारी

Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स
2

Samsung Galaxy A07 5G: बजेट सेगमेंट पुन्हा हादरलं! 6000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह होणार नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Samsung गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिंपिक एडिशन सादर, एक्सक्लूसिव फीचर्सने सुसज्ज! जाणून घ्या किंमत
3

Samsung गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिंपिक एडिशन सादर, एक्सक्लूसिव फीचर्सने सुसज्ज! जाणून घ्या किंमत

iQOO 15R vs Motorola Signature: डिस्प्ले, कॅमेरा, परफॉर्मन्समध्ये कोणी मारली बाजी? तुमच्यासाठी कोणता स्मार्टफोन ठरणार बेस्ट?
4

iQOO 15R vs Motorola Signature: डिस्प्ले, कॅमेरा, परफॉर्मन्समध्ये कोणी मारली बाजी? तुमच्यासाठी कोणता स्मार्टफोन ठरणार बेस्ट?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Note 15: एकदा चार्ज करा, दिवसभर वापरा! तगड्या बॅटरीसह भारतात नव्या स्मार्टफोनचे आगमन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Jan 30, 2026 | 11:55 AM
Mardaani 3 Prediction: पहिल्याच दिवशी राणी मुखर्जीचा बॉक्स ऑफिसवर धमाका, ॲडव्हान्स बुकिंगमधून केली एवढी कमाई

Mardaani 3 Prediction: पहिल्याच दिवशी राणी मुखर्जीचा बॉक्स ऑफिसवर धमाका, ॲडव्हान्स बुकिंगमधून केली एवढी कमाई

Jan 30, 2026 | 11:42 AM
तब्बल 2.37 लाख लाभार्थ्यांचे रेशन आता होणार बंद? ‘हे’ काम न केल्याने होतीये अडचण

तब्बल 2.37 लाख लाभार्थ्यांचे रेशन आता होणार बंद? ‘हे’ काम न केल्याने होतीये अडचण

Jan 30, 2026 | 11:38 AM
भारताची स्टार महिला धावपट्टू पीटी उषाचे पती व्ही श्रीनिवासन यांचे निधन, पंतप्रधान मोदींनी केला व्यक्त शोक

भारताची स्टार महिला धावपट्टू पीटी उषाचे पती व्ही श्रीनिवासन यांचे निधन, पंतप्रधान मोदींनी केला व्यक्त शोक

Jan 30, 2026 | 11:20 AM
NCP Politics : अजित पवारांच्या निधनामुळे राष्ट्रवादीचा मोठा निर्णय; यापुढे ना प्रचार ना सभा

NCP Politics : अजित पवारांच्या निधनामुळे राष्ट्रवादीचा मोठा निर्णय; यापुढे ना प्रचार ना सभा

Jan 30, 2026 | 11:19 AM
गुंतवणुकीतून ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल 65 लाखांना गंडा; ‘ही’ पद्धत अवलंबत केली फसवणूक

गुंतवणुकीतून ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल 65 लाखांना गंडा; ‘ही’ पद्धत अवलंबत केली फसवणूक

Jan 30, 2026 | 11:11 AM
Paap Kartari Yoga: फेब्रुवारीमध्ये शनि, राहू आणि केतू तयार करणार पापकर्ता योग, या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागेल समस्यांना

Paap Kartari Yoga: फेब्रुवारीमध्ये शनि, राहू आणि केतू तयार करणार पापकर्ता योग, या राशीच्या लोकांना सामोरे जावे लागेल समस्यांना

Jan 30, 2026 | 11:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM