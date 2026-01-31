Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

निरुपयोगी म्हणून फेकून दिल्या जाणाऱ्या भोपळ्याच्या पानांपासून बनवा कुरकुरीत चमचमीत भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

भोपळ्याची पाने कायमच फेकून दिली जातात. पण ही पाने फेकून देण्याऐवजी पानांपासून तुम्ही कुरकुरीत भाजी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो.

Jan 31, 2026 | 09:49 AM
पावसाळासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये सगळ्यांना भजी खायला खूप जास्त आवडते. भजीचे नाव घेतल्यानंतर अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. घरात कायमच कांदा भजी, बटाटा भजी किंवा पालक भजी बनवली जाते. बऱ्याचदा घरात भोपळ्याची भाजी पाहिल्यानंतर लहान मुलांसह मोठेसुद्धा नाक मुरडतात. पण भोपळ्याच्या भाजीचा आहारात समावेश करावा. भोपळ्याची पाने निरुपयोगी म्हणून फेकून दिली जातात. पण असे न करता या पानांपासून तुम्ही भजी बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला भोपळ्याच्या पानांची भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. ग्रामीण भागात भाजीची पाने टाकून न देता त्यापासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. भोपळ्याची भाजीच नाहीतर भोपळ्याची पाने सुद्धा शरीरासाठी अतिशय पौष्टिक आहे. भोपळ्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते, ज्यामुळे डिहायड्रेशनची समस्या उद्भवत नाही. लोह, विटामिन सी आणि फायबर इत्यादी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेल्या भाजीचे आहारात सेवन केल्यास शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही. चला तर जाणून घेऊया भोपळ्याच्या पानांची भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • भोपळ्याची पाने
  • बेसन
  • लाल तिखट
  • हळद
  • मीठ
  • तेल
  • तांदळाचे पीठ
  • आलं लसूण मिरची पेस्ट
  • जिरं
  • मसूर डाळ
कृती:

  • भोपळ्याच्या पानांची भजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, भोपळ्याची पाने स्वच्छ धुवून कोरडी करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेली मसूर डाळ, लसूण, आले, हिरवी मिरची घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली पेस्ट वाटीमध्ये काढून त्यात तांदळाचे पीठ, हळद, इतर सर्व मसाले, मीठ, कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • तयार केलेला मसाला पानांना लावून समोश्यासारखे फोल्ड करून कढईमधील गरम तेलात दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली भोपळ्याच्या पानांची भजी. हा पदार्थ सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत खाऊ शकता.

Jan 31, 2026 | 09:49 AM

