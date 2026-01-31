IND vs PAK सामन्यात इलिंगवर्थ आणि धर्मसेना पंच म्हणून काम पाहणार! T20 World Cup 2026 स्पर्धेसाठी सामना अधिकाऱ्यांची यादी जाहीर

७ फेब्रुवारीपासून भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकासाठी सामना अधिकाऱ्यांची यादी शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली. या यादीनुसार, १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे होणाऱ्या भारत-पाकिस्तानच्या हाय-व्होल्टेज सामन्यात रिचर्ड इलिंगवर्थ आणि कुमार धर्मसेना मैदानी पंच असतील. भारताचे नितीन मेनन या स्पर्धेतील त्यांच्या चौथ्या टी-२० विश्वचषकात पंच म्हणून काम पाहणार आहेत आणि भारताचे अनंत पद्मनाभन पंच म्हणून पदार्पण करणार आहेत. आयसीसी एलिट पॅनेलमधील एकमेव भारतीय मेनन यांनी यापूर्वी २०२१, २०२२ आणि २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकात पंचगिरी केली आहे.
सामना अधिकाऱ्यांच्या यादीतील तिसरे भारतीय जे मदनगोपाल आहेत, जे त्यांच्या दुसऱ्या टी-२० विश्वचषकात पंचगिरी करतील. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी ग्रुप सी मध्ये स्कॉटलंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामन्यात मेनन आणि सॅम नोगाज्स्की मैदानावर पंच असतील. मेनन सध्या भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सुरू असलेल्या टी-२० मालिकेत व्यस्त आहेत आणि शनिवारी ते त्यांच्या कारकिर्दीतील १५० वा आंतरराष्ट्रीय सामना (सर्व फॉरमॅट एकत्रित) पंचिंग करतील. असे करणारे ते पहिले भारतीय पंच असतील. टी-२० विश्वचषकात सर्वाधिक सामने पंचिंग करण्याचा विक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या रॉडनी टकर यांच्या नावावर आहे, ज्यांनी आतापर्यंत ४६ सामन्यांमध्ये पंचिंग केले आहे.
भारतीय पंचांबद्दल बोलायचे झाले तर, यावेळी पॅनेलमध्ये चार भारतीयांची नावे समाविष्ट आहेत: जवागल श्रीनाथ (मॅच रेफरी), जयरामन मदनगोपाल, नितीन मेनन आणि केएनए पद्मनाभन. अलिकडच्या काळात नितीन मेनन हे आयसीसीच्या सर्वात विश्वासू पंचांपैकी एक मानले जातात आणि मोठ्या सामन्यांमध्ये त्यांची उपस्थिती भारतासाठी अभिमानाची गोष्ट मानली जाते.
डीन कासकर, डेव्हिड गिल्बर्ट, रंजन मदुगले, अँड्र्यू पायक्रॉफ्ट, रिची रिचर्डसन आणि जवागल श्रीनाथ
रोलँड ब्लॅक, ख्रिस ब्राउन, कुमार धर्मसेना, ख्रिस गॅफनी, एड्रियन होल्डस्टॉक, रिचर्ड इलिंगवर्थ, रिचर्ड केटलबरो, वेन नाइट्स, डोनोव्हन कोच, जयरामन मदनगोपाल, नितीन मेनन, सॅम नोगाज्स्की, केएनए पद्मनाभन, अल्लाउद्दीन पालेकर, अहसानेल रिसॉन्फर, अहसनेल रॅन्गॉन्फर, लॅलॉद्दीन पालेकर. रुसेरे, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, गाझी सोहेल, रॅडनी टकर, ॲलेक्स व्हार्फ, रवींद्र विमलासिरी आणि आसिफ याकूब.