Recipe : सण-समारंभाची वाढवेल शान; घरी बनवा पौष्टिकतेने भरलेला 'बदामाचा शिरा'

Almond Sheera Recipe : बदाम आपल्या आरोग्यासाठी किती फायद्याचे आहेत ते आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. घरी खास प्रसंग असल्यास त्या दिवसाची रंगत वाढवायला तुम्ही घरी स्वादिष्ट असा बदामाचा शिरा तयार करू शकता.

Updated On: Jan 31, 2026 | 09:30 AM
Recipe : सण-समारंभाची वाढवेल शान; घरी बनवा पौष्टिकतेने भरलेला 'बदामाचा शिरा'

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • पूजेसाठी किंवा कोणत्या खास प्रसंगी शिरा आवर्जून बनवला जातो.
  • हा भारतीय गोडाचा पदार्थ आहे ज्यात रवा, तूप, वेलची पावडर आणि ड्राय फ्रुट्सचा वापर केला जातो.
  • आज आपण बदामाचा शिरा कसा बनवायचा ते जाणून घेणार आहोत.
भारतीय सण–उत्सव, लग्नसमारंभ किंवा खास पाहुण्यांसाठी बनवले जाणारे गोड पदार्थ हे केवळ चवीपुरते मर्यादित नसतात, तर त्यामागे परंपरा, प्रेम आणि आपुलकी दडलेली असते. अशाच खास गोड पदार्थांपैकी एक म्हणजे बदामाचा शिरा. हा शिरा केवळ स्वादिष्टच नाही, तर पौष्टिकतेनेही भरलेला आहे. बदामामध्ये प्रोटीन, फायबर, कॅल्शियम आणि हेल्दी फॅट्स भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे बदाम हलवा शरीराला ऊर्जा देणारा आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर मानला जातो.



थंडीत विशेषतः बदामाचा शिरा खाण्याची परंपरा अनेक घरांमध्ये दिसून येते. तूप, केशर आणि वेलचीच्या सुगंधामुळे या हलव्याची चव अधिकच खुलते. उत्तर भारतात आणि राजस्थानमध्ये हा हलवा मोठ्या आवडीने केला जातो, तर आज तो संपूर्ण भारतात लोकप्रिय झाला आहे. सणासुदीला, वाढदिवसाला किंवा एखाद्या खास दिवशी घरच्यांसाठी काहीतरी रिच आणि पारंपरिक गोड बनवायचा विचार असेल, तर बदामाचा शिरा ही एक परफेक्ट निवड आहे. चला बदाम हलवाची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • बदाम – १ कप
  • दूध – १ कप
  • साखर – ¾ ते १ कप (चवीनुसार)
  • तूप – ½ कप
  • केशर – ८–१० काड्या
  • वेलची पूड – ½ टीस्पून
  • पाणी – बदाम भिजवण्यासाठी


कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम बदाम गरम पाण्यात ४–५ तास किंवा रात्रभर भिजत ठेवा.
  • बदामाची साल काढून मिक्सरमध्ये दूध घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • जाड तळाच्या कढईत तूप गरम करून त्यात बदामाची पेस्ट घाला.
  • मध्यम आचेवर सतत ढवळत राहा, नाहीतर हलवा तळाला लागू शकतो.
  • पेस्ट जरा घट्ट झाल्यावर साखर घाला आणि नीट मिसळा.
  • केशर थोड्या कोमट दुधात भिजवून हलव्यात घाला.
  • शेवटी वेलची पूड घालून हलवा तूप सुटेपर्यंत शिजवा.
  • शिरा कढईच्या कडांपासून सुटू लागला की गॅस बंद करा.
  • बदामाचा शिरा गरमागरम किंवा कोमट सर्व्ह करा. वरून कापलेले बदाम किंवा पिस्ते घातले तर त्याची चव आणि शोभा आणखी वाढते.
 

Published On: Jan 31, 2026 | 09:30 AM

