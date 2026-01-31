Recipe : सण-समारंभाची वाढवेल शान; घरी बनवा पौष्टिकतेने भरलेला ‘बदामाचा शिरा’

चिकन नाही यंदाच्या विकेंडला घरी बनवा ‘फिश टिक्का’, स्मोकी आणि मसालेदार चव कुटुंबाला करेल खुश
थंडीत विशेषतः बदामाचा शिरा खाण्याची परंपरा अनेक घरांमध्ये दिसून येते. तूप, केशर आणि वेलचीच्या सुगंधामुळे या हलव्याची चव अधिकच खुलते. उत्तर भारतात आणि राजस्थानमध्ये हा हलवा मोठ्या आवडीने केला जातो, तर आज तो संपूर्ण भारतात लोकप्रिय झाला आहे. सणासुदीला, वाढदिवसाला किंवा एखाद्या खास दिवशी घरच्यांसाठी काहीतरी रिच आणि पारंपरिक गोड बनवायचा विचार असेल, तर बदामाचा शिरा ही एक परफेक्ट निवड आहे. चला बदाम हलवाची रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य
कृती