पोकोची नवीन सिरीज लवकरच भारतात येणार; लॉन्चची तारीख जाणून घ्या सविस्तर

पोको C85x 5G गेल्याच महिन्यात भारतात लॉन्च झाला होता आणि आता कंपनीने पोको C81 आणि पोको C81x च्या भारतातील लॉन्चची तारीख निश्चित केली आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 05:37 PM
सौजन्य - सोशल मिडीया

पोको C85x 5G गेल्याच महिन्यात भारतात लॉन्च झाला होता आणि आता कंपनीने पोको C81 आणि पोको C81x च्या भारतातील लॉन्चची तारीख निश्चित केली आहे. आम्हाला या फोन्सच्या डिझाइनची एक चांगली झलक आणि त्यांच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांविषयी माहिती देखील मिळाली आहे. ती माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहचवत आहोत. पोकोची नवीन सी सीरीज लवकरच भारतीय बाजारात सादर होणार आहे. तर कंपनीने नवीन फोन सी सीरीजच्या लाँचची तारीख जाहीर केली आहे. तर कंपनीच्या एका पोस्टद्वारे या स्मार्टफोनची तारीख घोषित केली आहे.

 

दरम्यान कंपनीकडून असेही कळवण्यात आले आहे की ही नवीन सीरीज मोठ्या बॅटरी आणि मोठ्या स्क्रीनसह येऊ शकते. कंपनीने पोस्टसोबत शेअर केलेल्या पोस्टरवरून हे स्पष्ट होते की, यामध्ये 6300mAh बॅटरी असेल. पोस्टरमध्ये C81 सीरीजचा उल्लेख आहे, याचा अर्थ या सीरीजमध्ये पोको C81 आणि पोको C81x लाँच केले जाऊ शकतात.

पोको C81 सिरीज भारतात लाँच होण्याची तारीख

पोको कंपनीने पुष्टी केली आहे की, ही सिरीज 23 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजता लाँच होईल. अधिकृत लाँच झाल्यानंतर हे फोन फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. टीझर पोस्टनुसार या सिरीज सेगमेंटसाठी डिझाइन सामान्य आहे. या फोनमध्ये मॅट फिनिश, फिकट निळा रंग आणि उभ्या मांडणीतील ड्युअल-कॅमेरा मॉड्यूल आहे.

पोको C81 फोनबद्दल माहिती

पोको C81 मध्ये 6300mAh क्षमतेची बॅटरी असेल, जी पोको C71 मधील 5200mAh क्षमतेच्या बॅटरीपेक्षा सुमारे 20 टक्के मोठी आहे. कंपनीचा दावा आहे की 1000 चार्ज सायकलनंतर बॅटरी 80 टक्क्यांपर्यंत टिकेल. यात कोल्ड एंड्युरन्स मोड देखील आहे, जो कमी तापमानाच्या परिस्थितीत कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे आणि या सेगमेंटमधील हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण फीचर आहे. चार्जिंग 15W इतके माफक आहे, परंतु फोनमध्ये 7.5W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगची सुविधा देखील आहे, ज्यामुळे गरज पडल्यास लहान डिव्हाइसेसना पॉवर देता येते.

तोंडचा घास पळवला! ‘त्या’ 9 बॉलमध्ये Tilak Varma ने श्रेयसला केले दु:खी; पंजाबवर अशक्यप्राय विजय

Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण

भारतीय बाजारात SUV, टू व्हिलर्स च्या विक्रीत एप्रिल महिन्यात मोठी वाढ

Income Tax Return : ITR भरणं कठीण वाटतंय का? मग सोप्या ‘या’ पद्धतीने भरा इन्कम टॅक्स रिटर्न

व्यावसायिक हेतूने होणाऱ्या शाळांच्या स्थलांतराला ब्रेक; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

