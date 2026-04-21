पोकोची नवीन सिरीज लवकरच भारतात येणार; लॉन्चची तारीख जाणून घ्या सविस्तर

पोको C85x 5G गेल्याच महिन्यात भारतात लॉन्च झाला होता आणि आता कंपनीने पोको C81 आणि पोको C81x च्या भारतातील लॉन्चची तारीख निश्चित केली आहे. आम्हाला या फोन्सच्या डिझाइनची एक चांगली झलक आणि त्यांच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांविषयी माहिती देखील मिळाली आहे. ती माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहचवत आहोत. पोकोची नवीन सी सीरीज लवकरच भारतीय बाजारात सादर होणार आहे. तर कंपनीने नवीन फोन सी सीरीजच्या लाँचची तारीख जाहीर केली आहे. तर कंपनीच्या एका पोस्टद्वारे या स्मार्टफोनची तारीख घोषित केली आहे.
दरम्यान कंपनीकडून असेही कळवण्यात आले आहे की ही नवीन सीरीज मोठ्या बॅटरी आणि मोठ्या स्क्रीनसह येऊ शकते. कंपनीने पोस्टसोबत शेअर केलेल्या पोस्टरवरून हे स्पष्ट होते की, यामध्ये 6300mAh बॅटरी असेल. पोस्टरमध्ये C81 सीरीजचा उल्लेख आहे, याचा अर्थ या सीरीजमध्ये पोको C81 आणि पोको C81x लाँच केले जाऊ शकतात.
पोको C81 सिरीज भारतात लाँच होण्याची तारीख
पोको कंपनीने पुष्टी केली आहे की, ही सिरीज 23 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजता लाँच होईल. अधिकृत लाँच झाल्यानंतर हे फोन फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. टीझर पोस्टनुसार या सिरीज सेगमेंटसाठी डिझाइन सामान्य आहे. या फोनमध्ये मॅट फिनिश, फिकट निळा रंग आणि उभ्या मांडणीतील ड्युअल-कॅमेरा मॉड्यूल आहे.
पोको C81 फोनबद्दल माहिती
पोको C81 मध्ये 6300mAh क्षमतेची बॅटरी असेल, जी पोको C71 मधील 5200mAh क्षमतेच्या बॅटरीपेक्षा सुमारे 20 टक्के मोठी आहे. कंपनीचा दावा आहे की 1000 चार्ज सायकलनंतर बॅटरी 80 टक्क्यांपर्यंत टिकेल. यात कोल्ड एंड्युरन्स मोड देखील आहे, जो कमी तापमानाच्या परिस्थितीत कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे आणि या सेगमेंटमधील हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण फीचर आहे. चार्जिंग 15W इतके माफक आहे, परंतु फोनमध्ये 7.5W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगची सुविधा देखील आहे, ज्यामुळे गरज पडल्यास लहान डिव्हाइसेसना पॉवर देता येते.