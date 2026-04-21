आदित्य धर यांची निवड ठरली यशस्वी, रणवीर सिंहच्या कामाची सर्वत्र प्रशंसा; मुकेश छाबडांनी दिली दाद

आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’ चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त यश मिळवत नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. या यशानंतर अभिनेता रणवीर सिंह चे अभिनयासाठी सर्वत्र कौतुक होत आहे.चित्रपटात त्याने साकारलेली ‘हमझा’ ही भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली असून ती त्याच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाची भूमिका ठरत आहे. त्याच्या अभिनयामुळे रणवीर सिंह पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.निवड दिग्दर्शक मुकेश छाबडा यांनी सांगितले की, आदित्य धर यांना सुरुवातीपासूनच वाटत होते की रणवीर सिंह ही या भूमिकेसाठी सर्वोत्तम निवड आहे. तसेच त्यांनी रणवीरच्या अभिनयाचे कौतुक करत म्हटले की, अलिकडच्या काळात इतका प्रभावी अभिनय पाहायला मिळालेला नाही.‘धुरंधर’च्या यशामुळे रणवीर सिंहला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम आणि कौतुक मिळत असून ते सध्या भारतीय मनोरंजन क्षेत्रातील आघाडीच्या कलाकारांपैकी एक ठरत आहेत.
एका मुलाखतीत मुकेश छाबडा यांनी ‘धुरंधर’ मालिकेसाठी कलाकार निवडीच्या प्रक्रियेबद्दल भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की मुख्य भूमिकेसाठी रणवीर सिंह यांचे नाव ते या प्रकल्पात सहभागी होण्यापूर्वीच निश्चित करण्यात आले होते आणि हा निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे त्यांनी मान्य केले. ते म्हणाले, “मला वाटतं आदित्यला वाटलं होतं की तो या चित्रपटासाठी परिपूर्ण आहे.
त्याने चित्रपटात केलेला अभिनय पाहा—किती उत्कृष्ट आणि समर्पणाने भरलेला आहे. अलिकडच्या काळात मी याहून चांगला अभिनय पाहिलेला नाही,” असे म्हणत त्यांनी अभिनेत्याच्या मेहनतीचे कौतुक केले.
‘धुरंधर’मुळे रणवीर सिंह ने संपूर्ण देशभरात प्रचंड उत्साह निर्माण केला आहे. या चित्रपटाने भारतात एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक निव्वळ कमाई करत इतिहास घडवला असून असा विक्रम करणारे ते पहिले अभिनेते ठरले आहेत. आपल्या दमदार अभिनयामुळे ते आता आतापर्यंतच्या महान कलाकारांमध्ये गणले जात आहेत.
‘धुरंधर’च्या यशानंतर रणवीर सिंह ने खऱ्या अर्थाने सर्वोच्च स्थान गाठले आहे. आता प्रत्येकजण त्यांना मोठ्या पडद्यावर याहूनही अधिक भव्य आणि मोठ्या प्रकल्पासह परतताना पाहण्यासाठी उत्सुक आहे