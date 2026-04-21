‘या’ कारणामुळे Harley Davidson च्या हजारो बाईक्समध्ये झाला मोठा बिघाड, फटाफट रिकॉल जारी

भारताव्यतिरिक्त, Harley-Davidson आपल्या बाईक्स जगभरातील अनेक देशांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून देते. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, या कंपनीच्या हजारो बाईक्समध्ये काही दोष आढळून आले आहेत; ज्यामुळे कंपनीला ‘रिकॉल’ सूचना जारी करावी लागली आहे. चला जाणून घेऊयात, बाईकमध्ये नेमके कोणते दोष आढळून आले आहे.
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, Harley-Davidson च्या हजारो वाहनांमध्ये दोष आढळून आल्यानंतर, कंपनीने ‘रिकॉल’ जारी केला आहे. हा रिकॉल प्रामुख्याने केवळ ‘युनायटेड स्टेट्स’ (अमेरिका) साठी लागू आहे.
युनायटेड स्टेट्समध्ये Harley-Davidson च्या अंदाजे 17000 वाहनांसाठी रिकॉल जारी करण्यात आला आहे. या रिकॉलमध्ये 2025 आणि 2026 या वर्षांतील मॉडेलचा समावेश आहे.
रिपोर्टनुसार, साधारणपणे चार वेगवेगळ्या बाईक्स मॉडेल्समध्ये खराबी आढळून आल्यानंतर, त्या परत बोलावून घेण्याचा निर्णय करण्यात आले आहेत. यामध्ये ‘स्ट्रीट बॉब’, ‘हेरिटेज क्लासिक’, ‘लो रायडर एस’ आणि ‘लो रायडर एसटी’ यांसारख्या मॉडेल्सचा समावेश आहे.
रिपोर्ट्सनुसार Harley-Davidson च्या सुमारे 17 हजार युनिट्समध्ये ब्रेक लाईन आणि बॉडी कंट्रोल मॉड्यूलमध्ये बिघाड आढळू शकतो. यामुळे ब्रेक फ्लूइड गळती होण्याची शक्यता असून रिअर ब्रेक पूर्णपणे निकामी होऊ शकतो. अशी समस्या उद्भवल्यास प्रवासादरम्यान आपत्कालीन ब्रेकिंग करताना अपघात होण्याचा धोका वाढतो.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सध्या हा रिकॉल फक्त अमेरिकेमध्ये जाहीर करण्यात आला आहे. भारत किंवा इतर देशांमध्ये यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. कंपनीकडून प्रभावित युनिट्स असलेल्या ग्राहकांना ई-मेल, फोन किंवा मेसेजद्वारे संपर्क करून या रिकॉलबाबत माहिती दिली जात आहे.
ज्या ग्राहकांना रिकॉलबाबत सूचना मिळाल्या आहेत, त्यांनी आपली बाईक जवळच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये घेऊन जावी. तेथे वाहनाची तपासणी केली जाईल आणि ज्या युनिट्समध्ये समस्या आढळेल, त्यांचे संबंधित पार्ट कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय बदलून दिले जातील.