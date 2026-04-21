Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Harley Davidson Recall Announced For 17 Thousand Bikes Due To Failure Of Brake Line And Body Control Module

‘या’ कारणामुळे Harley Davidson च्या हजारो बाईक्समध्ये झाला मोठा बिघाड, फटाफट रिकॉल जारी

जगभरात दमदार परफॉर्मन्ससाठी Harley Davidson च्या बाईक्स ओळखल्या जातात. मात्र, आता कंपनीच्या तब्बल 17000 बाईक्समध्ये बिघाड झाला आहे. ज्यामुळे कंपनीने त्वरित रिकॉल जारी केले आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 05:06 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • Harley Davidson च्या बाईक्स जगभरात लोकप्रिय
  • मात्र, अचानक कंपनीच्या तब्बल 17000 बाईक्समध्ये बिघाड
  • नेमके यामागील कारण काय?
भारतासह जगभरात प्रीमियम बाईक्सची एक वेगळीच क्रेझ पाहायला मिळते. अनेक रायडर्स मंडळी तर नेहमीच विविध ऑटो ब्रॅण्ड्सच्या बाईक्स वापरत असतात. अशीच एक प्रीमियम बाईक उत्पादक कंपनी म्हणजे Harley Davidson. मात्र, आता कंपनी एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे.

भारताव्यतिरिक्त, Harley-Davidson आपल्या बाईक्स जगभरातील अनेक देशांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करून देते. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, या कंपनीच्या हजारो बाईक्समध्ये काही दोष आढळून आले आहेत; ज्यामुळे कंपनीला ‘रिकॉल’ सूचना जारी करावी लागली आहे. चला जाणून घेऊयात, बाईकमध्ये नेमके कोणते दोष आढळून आले आहे.

मायलेजचा बादशाह! डबल CNG सिलेंडरसह मार्केटमध्ये धुमाकूळ घालणार ‘ही’ कार, मिळणार अफलातून फीचर्स

रिकॉल जारी

प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, Harley-Davidson च्या हजारो वाहनांमध्ये दोष आढळून आल्यानंतर, कंपनीने ‘रिकॉल’ जारी केला आहे. हा रिकॉल प्रामुख्याने केवळ ‘युनायटेड स्टेट्स’ (अमेरिका) साठी लागू आहे.

रिकॉल केलेल्या वाहनांची संख्या

युनायटेड स्टेट्समध्ये Harley-Davidson च्या अंदाजे 17000 वाहनांसाठी रिकॉल जारी करण्यात आला आहे. या रिकॉलमध्ये 2025 आणि 2026 या वर्षांतील मॉडेलचा समावेश आहे.

कोणत्या बाईकमध्ये आढळली खराबी?

रिपोर्टनुसार, साधारणपणे चार वेगवेगळ्या बाईक्स मॉडेल्समध्ये खराबी आढळून आल्यानंतर, त्या परत बोलावून घेण्याचा निर्णय करण्यात आले आहेत. यामध्ये ‘स्ट्रीट बॉब’, ‘हेरिटेज क्लासिक’, ‘लो रायडर एस’ आणि ‘लो रायडर एसटी’ यांसारख्या मॉडेल्सचा समावेश आहे.

हे Car Valet Mode म्हणजे नेमके काय? जाणून घ्या कधी आणि केव्हा करता येईल ‘या’ फिचरचा पुरेपुर वापर

नेमकी समस्या काय?

रिपोर्ट्सनुसार Harley-Davidson च्या सुमारे 17 हजार युनिट्समध्ये ब्रेक लाईन आणि बॉडी कंट्रोल मॉड्यूलमध्ये बिघाड आढळू शकतो. यामुळे ब्रेक फ्लूइड गळती होण्याची शक्यता असून रिअर ब्रेक पूर्णपणे निकामी होऊ शकतो. अशी समस्या उद्भवल्यास प्रवासादरम्यान आपत्कालीन ब्रेकिंग करताना अपघात होण्याचा धोका वाढतो.

भारतामध्येही रिकॉल होणार का?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सध्या हा रिकॉल फक्त अमेरिकेमध्ये जाहीर करण्यात आला आहे. भारत किंवा इतर देशांमध्ये यासंदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. कंपनीकडून प्रभावित युनिट्स असलेल्या ग्राहकांना ई-मेल, फोन किंवा मेसेजद्वारे संपर्क करून या रिकॉलबाबत माहिती दिली जात आहे.

ग्राहकांनी काय करावे?

ज्या ग्राहकांना रिकॉलबाबत सूचना मिळाल्या आहेत, त्यांनी आपली बाईक जवळच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये घेऊन जावी. तेथे वाहनाची तपासणी केली जाईल आणि ज्या युनिट्समध्ये समस्या आढळेल, त्यांचे संबंधित पार्ट कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय बदलून दिले जातील.

Web Title: Harley davidson recall announced for 17 thousand bikes due to failure of brake line and body control module

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 05:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ducati Panigale V4 ची भारतात एन्ट्री; लॉंच होताच Sold Out, किंमत ऐकून बसेल धक्का
1

Ducati Panigale V4 ची भारतात एन्ट्री; लॉंच होताच Sold Out, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस
2

Aprilia चाहत्यांसाठी मोठी अपडेट! भारतात बंद झाल्या ‘या’ 3 स्कूटर्स; SR 175 वर कंपनीचा फोकस

Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत
3

Powerful Engine, शानदार फीचर्स आणि बरंच काही…, Honda भारतात प्रीमियम स्कूटर लाँचच्या तयारीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM
CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

May 15, 2026 | 09:29 PM
नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

May 15, 2026 | 09:21 PM
इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

May 15, 2026 | 09:18 PM
NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

May 15, 2026 | 09:17 PM
SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

May 15, 2026 | 09:10 PM
Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ‘ॲक्शन मोड’वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

May 15, 2026 | 08:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM