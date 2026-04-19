यशस्वी उद्योजिका विमलाबाई गरवारे यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 19 एप्रिलचा इतिहास

सौ. विमलाबाई गरवारे या यशस्वी उद्योजिका म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी आपल्या जिद्दी, परिश्रम आणि शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीच्या जोरावर उद्योगविश्वात भक्कम स्थान निर्माण केले.

Updated On: Apr 19, 2026 | 09:48 AM
यशस्वी उद्योजिका विमलाबाई गरवारे यांची पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

या उद्योगक्षेत्रातील कर्तृत्ववान आणि दूरदृष्टी असलेल्या उद्योजिका म्हणून सौ. विमलाबाई गरवारे ओळखल्या जातात. त्यांनी आपल्या जिद्दी, परिश्रम आणि शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीच्या जोरावर उद्योगविश्वात भक्कम स्थान निर्माण केले. व्यवसाय हा केवळ नफा मिळवण्याचा मार्ग नसून समाजाशी जोडलेली जबाबदारी आहे, ही त्यांची ठाम भूमिका होती. त्यांनी उभारलेल्या उद्योगांमुळे अनेकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. कामगारांप्रती संवेदनशीलता, प्रामाणिकपणा आणि गुणवत्तेला दिलेले प्राधान्य यामुळे त्यांचा व्यवसाय विश्वासार्ह ठरला. त्यांनी नवोदित उद्योजकांना मार्गदर्शन करत उद्यमशीलतेला चालना दिली. सौ. गरवारे यांचा साधेपणा आणि माणुसकीचा दृष्टिकोन ही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये होती. (Dinvishesh)

 

19 एप्रिल रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1526 : मुघल साम्राज्याचा संस्थापक बाबर याने मुघल साम्राज्याचा पाया घातला.
  • 1945 : सोविएत रशिया आणि ग्वाटेमालामधे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले.
  • 1948 : ब्रह्मदेशाचा संयुक्त राष्ट्रात प्रवेश.
  • 1956 : गीतरामायणातील शेवटचे गाणे पुणे आकाशवाणीवरुन प्रसारित झाले.
  • 1971 : सिएरा लिओन प्रजासत्ताक बनले.
  • 1975 : भारताचा पहिला उपग्रह आर्यभट्ट रशियन अंतराळ स्थानकावरून प्रक्षेपित करण्यात आला.
  • 2021 : इनजीनुटी हेलिकॉप्टर दुसऱ्या ग्रहावर उड्डाण करणारे पहिले विमान ठरले.
19 एप्रिल रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1868 : ‘पॉल हॅरिस’ – रोटरी क्लबचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 जानेवारी 1947)
  • 1892 : ‘ताराबाई मोडक’ – शिक्षणतज्ज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 31 ऑगस्ट 1973)
  • 1912 : ‘ग्लेन सीबोर्ग’ – नोबेल पारितोषिक विजेते अमेरिकन रसायनशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 25 फेब्रुवारी 1999)
  • 1933 : ‘डिकी बर्ड’ – ख्यातनाम क्रिकेट पंच यांचा जन्म.
  • 1957 : ‘मुकेश अंबानी’ – भारतीय उद्योगपती यांचा जन्म.
  • 1977 : ‘अंजू बॉबी जॉर्ज’ – भारतीय लाँग जम्पर यांचा जन्म.
  • 1987 : ‘मारिया शारापोव्हा’ – रशियन लॉनटेनिस खेळाडू यांचा जन्म.
19 एप्रिल रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1881 : ‘बेंजामिन डिझरेली’ – इंग्लंडचे पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म: 21 डिसेंबर 1804)
  • 1882 : ‘चार्ल्स डार्विन’ – ब्रिटिश जीवशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 12 फेब्रुवारी 1809)
  • 1906 : ‘पिअर क्यूरी’ – नोबेल पारितोषिक विजेते फ्रेन्च भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 15 मे 1859)
  • 1910 : ‘अनंत कान्हेरे’ – क्रांतिकारक यांचे निधन.
  • 1955 : ‘जिम कॉर्बेट’ – ब्रिटिश-भारतीय वन्यजीव तज्ज्ञ आणि लेखक यांचे निधन. (जन्म: 25 जुलै 1875)
  • 1974 : ‘आयुब खान’ – फील्ड मार्शल आणि पाकिस्तानचे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 14 मे 1907)
  • 1993 : ‘डॉ. उत्तमराव पाटील’ – स्वातंत्र्यसैनिक यांचे निधन.
  • 1994 : मेजर जनरल राजिंदरसिंग उर्फ स्पॅरो – पंजाबचे माजी मंत्री यांचे निधन.
  • 1998 : ‘सौ. विमलाबाई गरवारे’ – उद्योजीका यांचे निधन. (जन्म: 18 डिसेंबर 1928)
  • 2003 : ‘मिर्जा ताहिर अहमद’ – भारतीय-इंग्रजी खलीफा यांचे निधन. (जन्म: 12 ऑगस्ट 1925)
  • 2004 : ‘नॉरिस मॅक्विहिर’ – गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड चे सहसंस्थापक यांचे निधन.
  • 2008 : ‘सरोजिनी बाबर’ – लेखिका, संतसाहित्याच्या अभ्यासिका व राजकारणी यांचे निधन. (जन्म: 7 जानेवारी 1920)
  • 2009 : ‘अहिल्या रांगणेकर’ – मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेत्या यांचे निधन. (जन्म: 8 जुलै 1922)
  • 2010 : ‘मंगेश विठ्ठल राजाध्यक्ष’ – लेखक आणि टीकाकार यांचे निधन. (जन्म: 7 जून 1913)

