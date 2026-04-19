  • Akshay Kumars Bhooth Bangla Creates A Global Buzz Earns This Many Crores On Just The Second Day

Bhooth Bangla Day 2 Earning: अक्षय कुमारच्या ‘भूत बंगला’चा जागतिक स्तरावर डंका, दुसऱ्याच दिवशी कमावले इतके कोटी!

भूत बंगला' चित्रपटाला पहिल्याच दिवशी दमदार ओपनिंग मिळाली. विशेष म्हणजे, दुसऱ्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाईत आणखी वाढ झाली, जे प्रेक्षकांचा मोठा पाठिंबा दर्शवते. दुसऱ्या दिवशी, शनिवारी, कमाईत लक्षणीय वाढ दिसून आली.

Updated On: Apr 19, 2026 | 09:49 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

अक्षय कुमारचा हॉरर कॉमेडी चित्रपट ‘भूत बंगला’ प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला. प्रेक्षक हा चित्रपट पाहण्यासाठी बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते आणि आता प्रदर्शनानंतर चित्रपटगृहांमध्ये चांगली गर्दी दिसून येत आहे. चित्रपटाचे वातावरण हलकेफुलके आणि मनोरंजक असून, त्यात विनोदासोबतच भयपटाचाही स्पर्श आहे. यामुळेच कौटुंबिक प्रेक्षकांनाही तो आवडत असून, वीकेंडला चित्रपटगृहांना चांगला प्रतिसाद मिळाला.

या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केले आहे, ज्यांनी यापूर्वी अनेक यशस्वी विनोदी चित्रपट बनवले आहेत. त्यांच्या चित्रपटांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, कथा साधी असली तरी तिचे सादरीकरण इतके मनोरंजक असते की प्रेक्षकांना कधीही कंटाळा येत नाही. ‘भूत बंगला’मध्ये त्यांनी तीच जुनी, पण लोकप्रिय शैली अवलंबली आहे. प्रसंगानुरूप विनोद आणि पात्रांची टायमिंग खूपच आकर्षक आहे. यामुळेच हा चित्रपट कधीकधी प्रेक्षकांना जुन्या चित्रपटांची आठवण करून देतो आणि त्यांच्याशी यशस्वीपणे जोडला जातो.

चित्रपटाला सर्वच स्तरांवरून भरभरून प्रशंसा मिळाली नसेल, पण तो निश्चितच भरपूर मनोरंजन देत आहे. अक्षय कुमार आणि राजपाल यादव यांची जोडी प्रेक्षकांना विशेषतः खूप आवडली आहे. परेश रावल आणि तब्बू यांसारखे कलाकारही आपापल्या भूमिकांमध्ये चपखल बसलेले दिसतात. चित्रपटाचे वातावरण मनमोहक आहे, ज्यामुळे लोक फारसा विचार न करता त्याचा आनंद घेऊ शकतात. यामुळेच चित्रपटाला सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया मिळत आहेत.

आता चित्रपटाच्या कमाईबद्दल बोलायचे झाल्यास, ‘भूत बंगला’ने सुरुवातीपासूनच चांगली कामगिरी केली. चित्रपटाच्या कमाईची सुरुवात पेड प्रिव्ह्यूमधून झाली, जिथे त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. चित्रपटाने ३.७५ कोटी (अंदाजे $३.७५ दशलक्ष) कमावले. जेव्हा तो चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला, तेव्हा पहिल्याच दिवशी त्याला दमदार ओपनिंग मिळाली. विशेष म्हणजे, दुसऱ्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाईत आणखी वाढ झाली, जे प्रेक्षकांचा मोठा पाठिंबा दर्शवते. दुसऱ्या दिवशी, शनिवारी, कमाईत लक्षणीय वाढ दिसून आली.

चित्रपटांना साधारणपणे वीकेंडचा फायदा होतो आणि ‘भूत बंगला’ने याचा पुरेपूर फायदा घेतला. चित्रपटगृहांमधील वाढलेली गर्दी आणि तिकिटांची मागणी चित्रपटाबद्दल असलेला प्रचंड उत्साह दर्शवते. चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी १२.२५ कोटींची कमाई करून बॉक्स ऑफिसवर सुरुवात केली. दुसऱ्या दिवशी, त्याने १९ कोटी कमावून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. चित्रपटाने भारतात ३५.२६ कोटींची निव्वळ कमाई केली असून, त्याची एकूण भारतीय कमाई ४२ कोटींवर पोहोचली आहे. परदेशात, त्याने १८.५० कोटी कमावले आहेत.

‘भूत बंगला’ केवळ भारतातच नव्हे, तर परदेशातही चांगली कामगिरी करत आहे. पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत दुसऱ्या दिवशी परदेशातील कमाईत वाढ झाली. यावरून हे स्पष्ट होते की, चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. एकूणच, चित्रपटाने केवळ दोन दिवसांत जगभरात दमदार कमाई केली आहे, जे एक सकारात्मक चिन्ह मानले जाते. चित्रपटाची जगभरातील कमाई ६०.५० कोटी पर्यंत पोहोचली आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, चित्रपटाने सुरुवातीपासूनच आपले स्थान पक्के केले आहे. येत्या काही दिवसांत या आकड्यांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Published On: Apr 19, 2026 | 09:49 AM

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

