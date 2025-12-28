Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

विजय सेल्सकडून ‘ॲपल डेज सेल’ची धमाकेदार सुरुवात! ‘या’ तारखांदरम्यान ॲपल शॉपिंग बोनान्झा

विजय सेल्सने २८ डिसेंबर २०२५ ते ४ जानेवारी २०२६ दरम्यान ‘ॲपल डेज सेल’ची सुरुवात केली आहे. या सेलमध्ये आयफोन, मॅकबुक, आयपॅड, ॲपल वॉच आणि एअरपॉड्सवर आकर्षक सवलती मिळणार आहेत.

Updated On: Dec 28, 2025 | 08:07 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

भारतातील आघाडीची इलेक्ट्रॉनिक्स ओम्नी-चॅनेल रिटेल साखळी असलेल्या विजय सेल्सने आपल्या ग्राहकांसाठी बहुप्रतिक्षित ‘ॲपल डेज सेल’ची सुरुवात केली आहे. हा सेल २८ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होऊन ४ जानेवारी २०२६ पर्यंत चालणार असून, देशभरातील १६० हून अधिक विजय सेल्सच्या रिटेल स्टोअर्समध्ये तसेच www.vijaysales.com या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. या विशेष सेलच्या माध्यमातून ॲपलप्रेमींना ॲपलच्या प्रीमियम उत्पादनांवर आकर्षक दरात खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.

OnePlus चाहत्यांसाठी खुशखबर! मिड-रेंज सीरिजची प्री-बुकिंग सुरू, लाँचला अवघे काहीच दिवस शिल्लक

या ‘ॲपल डेज सेल’मध्ये नवीन आयफोन्स, मॅकबुक्स, आयपॅड्स, ॲपल वॉचेस, एअरपॉड्स तसेच विविध ॲपल अ‍ॅक्सेसरीजवर खास सवलती देण्यात येत आहेत. ग्राहकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासोबतच उत्तम किंमत लाभ मिळावा, यासाठी हा सेल खास डिझाइन करण्यात आला आहे. विजय सेल्सचे संचालक श्री. निलेश गुप्ता यांनी सांगितले की, “ग्राहकांसाठी पुन्हा एकदा ‘ॲपल डेज सेल’ घेऊन येताना आम्हाला आनंद होत आहे. हा सेल केवळ सवलतीपुरता मर्यादित नसून, अत्याधुनिक ॲपल तंत्रज्ञानाचा उत्सव आहे. विशेष डील्स, एक्सचेंज बोनस आणि लॉयल्टी लाभांच्या माध्यमातून ग्राहकांना आपली डिव्हाइसेस अपग्रेड करून नव्या वर्षाची सुरुवात स्टाइलमध्ये करता यावी, हाच आमचा उद्देश आहे.”

या सेलदरम्यान आयफोन १७ खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना ३,००० रुपयांचे मायव्हीएस रिवॉर्ड्स लॉयल्टी पॉइंट्स दिले जाणार आहेत. हे पॉइंट्स पुढील खरेदीवेळी स्टोअरमध्ये रिडीम करता येणार आहेत. यासोबतच आयफोन एअर, आयफोन १७, आयफोन १७ प्रो आणि आयफोन १७ प्रो मॅक्स यांसारखी अत्याधुनिक मॉडेल्स आकर्षक ऑफर्ससह उपलब्ध आहेत. पूर्वीच्या मॉडेल्समध्ये रस असणाऱ्या ग्राहकांसाठी आयफोन १६, आयफोन १६ प्लस, आयफोन १६ई आणि आयफोन १५ हे मॉडेल्सही सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ही मॉडेल्स अपग्रेडिंग किंवा गिफ्टिंगसाठी उत्तम पर्याय ठरणार आहेत.

सोशल मीडियावर नियंत्रण! या देशातील राज्यपालांनी घेतला मोठा निर्णय, आता यूजर्सना मिळणार मेंटल हेल्थ अलर्ट

याशिवाय, चार्जर्स, केबल्स, ॲपल पेंसिल्स, केसेस यांसारख्या ॲपल अ‍ॅक्सेसरीजवरही आकर्षक सवलती देण्यात येत आहेत. निवडक ॲपल डिव्हाइसेसची ओपन बॉक्स आणि डेमो युनिट्स मर्यादित प्रमाणात विशेष किमतींमध्ये उपलब्ध असून, ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर विक्री केली जाणार आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी ॲपल केअर+ आणि प्रोटेक्ट+ योजनांवरही सुमारे २० टक्के सूट देण्यात येत आहे. तसेच आयसीआयसीआय आणि इतर निवडक बँकांच्या कार्डधारकांना जवळपास १०,००० रुपयांपर्यंतची त्वरित सूट व एक्सचेंज बोनसचा लाभ मिळणार आहे. एकूणच, विजय सेल्सचा ‘ॲपल डेज सेल’ हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, आकर्षक ऑफर्स आणि विश्वासार्ह सेवांचा संगम असून, ॲपल डिव्हाइसेस खरेदीसाठी ही सर्वोत्तम संधी असल्याचे चित्र आहे.

Web Title: Vijay sales kicks off the apple days sale with a bang

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 08:07 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM