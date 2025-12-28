Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सोशल मीडियावर नियंत्रण! या देशातील राज्यपालांनी घेतला मोठा निर्णय, आता यूजर्सना मिळणार मेंटल हेल्थ अलर्ट

न्यूयॉर्कमध्ये सोशल मीडियाच्या वापराबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यपालांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा सर्वच सोशल मीडिया यूजर्सवर परिणाम होणार आहे. हा निर्णय नक्की का घेण्यात आला आहे, जाणून घेऊया.

Dec 28, 2025 | 03:08 PM
  • न्यूयॉर्कमध्ये सोशल मीडियावर मोठी कारवाई!
  • यूजर्सना मानसिक आरोग्यासाठी मिळणार अलर्ट
  • न्यूयॉर्कमध्ये सोशल मीडिया वापरावर कठोर कारवाई
न्यूयॉर्कच्या राज्यपाल कैथी होचुल यांनी सोशल मीडियाबाबत एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि टिकटॉकसह अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी एक मोठं पाऊल उचलण्याच आलं आहे. राज्यपाल कैथी होचुल यांनी या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या फीडवर व्यवस्थित आणि स्पष्ट मेंटल हेल्थ वॉर्निंग दाखविण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. यामागील सर्वात महत्त्वाचा उद्देश असा आहे की, जे यूजर्स गरजेपेक्षा जास्त सोशल मीडियाचा वापर करतात, त्यांना आरोग्याबाबत वाॉर्निंग दिली जाणार आहे.

OnePlus चाहत्यांसाठी खुशखबर! मिड-रेंज सीरिजची प्री-बुकिंग सुरू, लाँचला अवघे काहीच दिवस शिल्लक

सोशल मीडिया स्क्रोलिंग कधीच संपत नाही

असं सांगितलं जात आहे की, राज्यपालांनी जारी केलेल्या या नव्या नियमाचा उद्देश सोशल मीडिया डिझाईनच्या अशा डिझाईन एलिमेंट्सा निशाणा बनवते, ज्यामुळे लोकांना सतत स्क्रॉल करत राहण्यासाठी कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय व्हिडीओ बघण्यासाठी प्रेरित केले जाते. सोशल मीडिया स्क्रोलिंग कधीच संपत नाही. तुम्ही आपोआप स्क्रोल होणारे व्हिडीओ पाहत असाल किंवा AI वर आधारित व्हिडीओ पाहात असाल सोशल मीडियावरील स्क्रोलिंग सतत सुरुच असते. सरकारचा असा विश्वास आहे की या वैशिष्ट्यांमुळे यूजर्समध्ये, विशेषतः मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये व्यसनाधीन सवयी निर्माण होत आहेत. याचाच विचार करता आता नवीन नियम जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

राज्याबाहेर कोणतेही नियम नाही

एका रिपोर्टनुसार, एका अहवालानुसार, हा कायदा न्यू यॉर्क राज्यात पूर्णपणे किंवा अंशतः होणाऱ्या अ‍ॅक्टिव्हिटीवर लागू केला जाणार आहे. जर एखादा राज्यातून बाहेर असेल आणि तो सोशल मीडियासाठी पाहत असेल तर त्याच्यासाठी कोणतेही नियम जारी करण्यात आले नाहीत. या नियमाचा उद्देश स्थानिक पातळीवर डिजिटल सेफ्टी मजबूत करण्याचा आहे.

Raigad News: महाडमध्ये इतिहास घडला! पहिले ‘AI सेंटर’ सुरू, तालुक्याला मिळाली टेक्नॉलॉजीची नवी ओळख

लहान मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य

राज्यपाल कैथी होचुल यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, त्या नागरिकांची विशेषत: लहान मुलांच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देतात. त्यामुळे लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांवर सोशल मीडियामुळे कोणतेही वाईट परिणाम होऊ नयेत यासाठी नवीन नियम जारी करण्यात आला आहे. त्यांच्या मते, अति वापराला प्रोत्साहन देणारी वैशिष्ट्ये मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकतात. यामुळे मुलं व्यसनाला देखील बळी पडू शकतात. हा निर्णय नागरिकांच्या हितासाठी घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणं आहे. राज्यपालांनी सोशल मीडियाच्या व्यसनाची तुलना तंबाखूसारख्या उत्पादनांशी केली, ज्यावर आधीच आरोग्यविषयक इशारे दिलेले आहेत. त्यांचं असं म्हणणं आहे की, धोकादायक उत्पादनांवर आरोग्यविषयक इशारे असणं अत्यंत गरजेचं आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रमुख सोशल मीडिया अ‍ॅप्स कोणते?

    Ans: व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब.

  • Que: सोशल मीडिया वापरणं सुरक्षित आहे का?

    Ans: हो, पण प्रायव्हसी सेटिंग्ज योग्य ठेवल्यासच.

  • Que: सोशल मीडियाचा मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो का?

    Ans: हो, जास्त वापरामुळे ताण व चिंता वाढू शकते.

Dec 28, 2025

