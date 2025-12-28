Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Oneplus Turbo Series Pre Booking Starts Features And Specifications Leak Online Tech News Marathi

OnePlus चाहत्यांसाठी खुशखबर! मिड-रेंज सीरिजची प्री-बुकिंग सुरू, लाँचला अवघे काहीच दिवस शिल्लक

OnePlus Turbo Series: OnePlus ची नवीन स्मार्टफोन सिरीज लवकरच चीनमध्ये लाँच केली जाणार आहे. या स्मार्टफोनचे काही डिटेल्स सोशल मीडियावर लीक झाले आहेत. यामध्ये Snapdragon 7 series चिपसेट असू शकतो.

Updated On: Dec 28, 2025 | 12:19 PM
OnePlus चाहत्यांसाठी खुशखबर! मिड-रेंज सीरिजची प्री-बुकिंग सुरू, लाँचला अवघे काहीच दिवस शिल्लक

OnePlus चाहत्यांसाठी खुशखबर! मिड-रेंज सीरिजची प्री-बुकिंग सुरू, लाँचला अवघे काहीच दिवस शिल्लक

Follow Us:
Follow Us:
  • OnePlus च्या या मिड-रेंज सीरीजची प्री-बुकिंग सुरु
  • आगामी डिव्हाईसमध्ये Snapdragon 7 series चिपसेट असण्याची शक्यता
  • OnePlus Turbo चे फोटो देखील ऑनलाईन लीक
OnePlus Turbo सिरीज लवकरच लाँच होणार आहे. लाँचिंगपूर्वीच या सिरीजचे अनेक स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स ऑनलाईन लीक झाले आहेत. त्यामुळे या आगामी सिरीजच्या लाँचिंगसाठी सर्वजण उत्सुक आहेत. OnePlus Turbo सिरीजची लाँच डेट अद्याप जाहिर करण्यात आली नाही. मात्र OnePlus Turbo सिरीजची प्री-बुकिंग सुरु झाली आहे. चीनी स्मार्टफोन मेकरने अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे की, चीनमध्ये लवकरच OnePlus Turbo सीरीज लाँच केली जाणार आहे. याशिवाय, हि लाइनअप आता देशात Oppo China ऑनलाईन स्टोअरद्वारे प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे. हे OnePlus Turbo चे फोटो देखील ऑनलाईन लीक झाले होते. त्यानंतर लगेचच कंपनीने स्मार्टफोन सिरीजच्या प्री बुकींगला सुरुवात केली.

कमी किंमत, जबरदस्त आवाज! Xiaomi चे नवे ईयरबड्स लाँच, 35 तासांची दमदार बॅटरी आणि Harman-ट्यून्ड ऑडिओची धमाल

OnePlus Turbo च्या लीक झालेल्या फोटोंवरून असा अंदाज लावला जात आहे की, या आगामी स्मार्टफोनमध्ये एक चौकोनी आकाराचा ड्युअल रियर कॅमेरा युनिट असू शकते. याशिवाय या आगामी डिव्हाईसमध्ये Snapdragon 7 series चिपसेट देखील दिला जाण्याची शक्यता आहे, जो 9,000mAh बॅटरीला सपोर्ट करणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

OnePlus Turbo सीरीज चीनमध्ये लवकरच होणार लाँच

वीबोवर शेअर करण्यात आलेल्या एका पोस्टमध्ये चीनी स्मार्टफोन मेकरने पुष्टी केली आहे की, OnePlus Turbo सीरीज लवकरच चीनमध्ये लाँच केली जाणार आहे. मात्र टेक फर्मने अद्याप अपकमिंग लाइनअपच्या मुख्य स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, डिझाइन, कलर आणि लाँच डेटबाबत कोणतीही माहिती शेअर केली नाही. याशिवाय OnePlus Turbo सीरीजमध्ये कोणते स्मार्टफोन्स मॉडेल्स लाँच केले जाणार आहे आणि त्यांचे नाव काय असणार, याबाबत देखील अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. येत्या काहीच दिवसांत स्मार्टफोनचे फीचर्स आणि लाँच डेट जारी केली जाण्याची शक्यता आहे.

OnePlus Turbo सीरीजची प्री-बुकींग सुरु

OnePlus Turbo सीरीज आता चीनमध्ये Oppo ऑनलाईन स्टोअरद्वारे प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे. देशात हा स्मार्टफोन CNY 1 म्हणजेच सुमारे 13 रुपये टोकन किंमत देऊन बुक केला जाऊ शकतो. तथापी, लिस्टिंगमध्ये स्मार्टफोनबाबत इतर कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. टेक फर्मने Weibo वर खुलासा केला आहे की लवकरच लाँच होणारी OnePlus Turbo सीरीज मिड-रेंज फोन म्हणून लाँच केली जाणार आहे.

OnePlus Turbo सिरीजचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स लीक

अलीकडेच, OnePlus Turbo चे कथित रेंडर ऑनलाईन लीक झाले आहेत. स्मार्टफोन हिरव्या रंगात होल-पंच कटआउट डिस्प्लेसह पाहायला मिळाला होता, ज्यामध्ये सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन एका चौकोनी आकाराच्या रियर कॅमेरा मॉड्यूलसह पाहायला मिळाला. लीक झालेल्या फोटोंवरून असे दिसून येते की हँडसेटच्या उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल असतील, तर डावी बाजू रिकामी असेल. मागील पॅनल देखील प्लास्टिकचे बनलेले असण्याची अपेक्षा आहे.

BSNL Recharge Plan: नव्या वर्षानिमित्त टेलिकॉम कंपनीची खास ऑफर! या प्लॅन्समध्ये यूजर्सना फ्री मिळणार 100GB डेटा, असा घ्या फायदा

स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, लीक झालेल्या रिपोर्टनुसार, OnePlus Turbo मध्ये 1.5K रेजोल्यूशन आणि 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सह 6.8-इंच AMOLED डिस्प्ले दिला जाणार आहे. या आगामी डिव्हाईसमध्ये क्वालकॉमचा Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट दिला जाण्याची शक्यता आहे. रिपोर्ट्समध्ये असं सांगितलं आहे की, फोनमध्ये 9,000mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करणार आहे. भारतासह निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये नॉर्ड लाइनअपचा भाग म्हणून हे स्मार्टफोन्स लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: OnePlus च्या मुख्य स्मार्टफोन सिरीज कोणत्या?

    Ans: OnePlus Number Series, OnePlus Nord Series आणि OnePlus CE Series.

  • Que: OnePlus Number Series कशासाठी ओळखली जाते?

    Ans: फ्लॅगशिप फीचर्स आणि प्रीमियम परफॉर्मन्ससाठी.

  • Que: OnePlus Nord Series कोणासाठी आहे?

    Ans: मिड-रेंज बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव हवा असलेल्या युजर्ससाठी.

Web Title: Oneplus turbo series pre booking starts features and specifications leak online tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 12:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक
1

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी
2

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त
3

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा
4

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

Jan 22, 2026 | 06:04 PM
Bigg Boss Marathi 6: एकीकडे वादाची ठिणगी, तर दुसरीकडे राधा–सागरची मजेशीर जुगलबंदी; घरात रंगला ‘सासू -सून’ ड्रामा

Bigg Boss Marathi 6: एकीकडे वादाची ठिणगी, तर दुसरीकडे राधा–सागरची मजेशीर जुगलबंदी; घरात रंगला ‘सासू -सून’ ड्रामा

Jan 22, 2026 | 06:00 PM
Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Jan 22, 2026 | 06:00 PM
बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

Jan 22, 2026 | 05:51 PM
Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Jan 22, 2026 | 05:50 PM
Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 05:47 PM
Political News : फक्त नावात गांधी असून चालत नाही तर…! तेजप्रताप यादव यांचा राहुल गांधींवर निशाणा

Political News : फक्त नावात गांधी असून चालत नाही तर…! तेजप्रताप यादव यांचा राहुल गांधींवर निशाणा

Jan 22, 2026 | 05:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM