‘हे’ स्किल घ्या शिकून नाही तर दुनिया खाईल विकून; वाढेल झटपट पगार, ‘हे’ कौशल्यच करिअरचा खरा सार

आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या नोकरीच्या बाजारात फक्त पदवी पुरेशी राहिलेली नाही, तर नवी कौशल्ये आत्मसात करणे गरजेचे झाले आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 07:45 PM
आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या नोकरीच्या बाजारात (Job Market) स्वतःला सतत अपडेट ठेवणे ही आता निवड राहिलेली नसून ती आवश्यकता बनली आहे. तंत्रज्ञान, कामाच्या पद्धती आणि कंपन्यांच्या अपेक्षा इतक्या झपाट्याने बदलत आहेत की फक्त पदवी किंवा जुन्या कौशल्यांच्या जोरावर टिकून राहणे कठीण झाले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, काही महत्त्वाची प्रॅक्टिकल स्किल्स अवघ्या ३० दिवसांत आत्मसात करता येतात, ज्यामुळे करिअरमध्ये झपाट्याने प्रगती होऊ शकते.

आंतरविद्यापीठीय वक्तृत्व स्पर्धेत मुंबई विद्यापीठ प्रथम! विविध विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांनी नोंदवला सहभाग

ही कौशल्ये केवळ तुमचा रिझ्युमे मजबूत करत नाहीत, तर तुमची काम करण्याची क्षमता, आत्मविश्वास आणि कमाईची शक्यता अनेक पटींनी वाढवतात. तुम्ही अनुभवी व्यावसायिक असाल किंवा करिअरची सुरुवात करणारे विद्यार्थी—ही स्किल्स तुम्हाला इतरांपेक्षा वेगळे ठरवतात. विशेष म्हणजे, या कौशल्यांसाठी महागडे कोर्स किंवा वर्षानुवर्षे वाट पाहण्याची गरज नाही. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या मोफत आणि कमी खर्चिक साधनांच्या मदतीने ही स्किल्स घरबसल्या शिकता येतात.

  • डेटा अ‍ॅनालिटिक्स (Data Analytics)
आजच्या काळात डेटा हेच खरे ‘इंधन’ आहे. एक्सेलचे अ‍ॅडव्हान्स फीचर्स, डेटा समजून घेणे, त्याचे विश्लेषण करणे आणि योग्य निष्कर्ष काढणे ही कौशल्ये ३० दिवसांत शिकता येतात. यामुळे कोणत्याही कंपनीसाठी तुम्ही महत्त्वाचे ठरू शकता.
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग (AI Skills)
एआयचा प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात वाढत आहे. ChatGPTसारख्या टूल्सचा योग्य वापर आणि प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग शिकल्यास तुमची प्रोडक्टिव्हिटी तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. सध्या ही स्किल सर्वाधिक मागणीमध्ये आहे.
  • डिजिटल मार्केटिंग आणि SEO
आज जवळपास प्रत्येक व्यवसाय ऑनलाइन आहे. सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन (SEO), सोशल मीडिया मार्केटिंग यांचे मूलभूत ज्ञान असल्यास मार्केटिंग आणि सेल्स क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध होतात. याचे परिणाम तुलनेने लवकर दिसून येतात.
  • UX/UI डिझाइन (User Experience & Interface)
क्रिएटिव्ह क्षेत्रात रस असणाऱ्यांसाठी UX/UI डिझाइन उत्तम पर्याय आहे. Figmaसारख्या टूल्सच्या मदतीने एका महिन्यात बेसिक वेबसाइट किंवा अ‍ॅप डिझाइन करणे शिकता येते.
  • नो-कोड डेव्हलपमेंट (No-Code Tools)
आता वेबसाइट किंवा अ‍ॅप तयार करण्यासाठी कोडिंग येणे आवश्यक नाही. Bubble, Webflow यांसारख्या नो-कोड टूल्सद्वारे कोणतीही कोडिंग न करता डिजिटल प्रोडक्ट्स तयार करता येतात. स्टार्टअप्स आणि उद्योजकांसाठी ही स्किल गेम-चेंजर ठरत आहे.
  • कम्युनिकेशन आणि पब्लिक स्पीकिंग
तांत्रिक कौशल्यांइतकेच सॉफ्ट स्किल्सही महत्त्वाच्या आहेत. प्रभावी संवाद, सादरीकरण कौशल्य आणि वाटाघाटी करण्याची कला तुम्हाला नेतृत्वाच्या भूमिकेसाठी तयार करते.
  • प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टूल्स
Asana, Trello, Jira यांसारख्या टूल्सचा वापर करून कामाचे नियोजन आणि नियंत्रण शिकल्यास तुम्ही मोठे आणि गुंतागुंतीचे प्रोजेक्ट्स सहज हाताळू शकता.

Buldhana News: सहकार विद्या मंदिरात ‘क्षतिज’ क्रीडा महोत्सव उत्साहात! अपूर्वा लकडेची अमरावती विद्यापीठ महिला क्रिकेट संघात निवड

आज ३० दिवस घालवून शिकलेली योग्य स्किल पुढील अनेक वर्षे तुम्हाला चांगला पगार, स्थिर नोकरी आणि करिअरमध्ये वेगळी ओळख मिळवून देऊ शकते. म्हणूनच, आता थांबू नका—स्किल शिका, स्वतःला अपडेट ठेवा आणि भविष्यासाठी सज्ज व्हा.

Published On: Dec 28, 2025 | 07:45 PM

