Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Pranit Mores Special Gift Buys A New House In Mumbai For His Parents The Name Plate Grabs Attention

प्रणित मोरेचं खास गिफ्ट! आई-वडिलांसाठी मुंबईत घेतलं नवं घर, घराच्या नेमप्लेटनं वेधलं लक्ष, पाहा खास फोटो

बिग बॉस 19 फेम मराठमोळ्या प्रणित मोरेच्या नवीन घराची झलक पाहिलीत का? घराच्या नेमप्लेटनंही लक्ष वेधलं

Updated On: Dec 28, 2025 | 07:51 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बिग बॉस 19 मधून घराघरात पोहोचलेला महाराष्ट्राचा लाडका प्रणित मोरेची सध्या प्रचंड क्रेझ पाहायला मिळत आहे. बिग बॉसमुळे त्याच्या लोकप्रियतेत आणखीनच वाढ झाली आहे. तीन महिने बिग बॉस 19 गाजवलेल्या स्टॅंडअप कॉमेडियन प्रणितचा देशभरात मोठा चाहतावर्ग निर्माण झाला आहे. प्रणितने बिग बॉस 19 च्या घरात त्याच्या नवीन घराचा उल्लेख केला होता. त्याच्या घराची पहिली झलक आता समोर आली आहे. प्रणितने आई वडिलांसाठी मुंबईत घर घेतले आहे.

बिग बॉसच्या घरात प्रणितनं त्याच्या कठीण काळाविषयी सांगताना नवीन घराचा उल्लेख केला होता. कुटुंबावर आलेल्या आर्थिक संकटामुळे प्रणित आणि त्याच्या आई- वडिलांना त्याचे राहते घर विकावं लागलं होतं. त्याच्या आई – वडिलांची इच्छा होती की त्याने त्यांना कोकणातील त्यांच्या गावी रत्नागिरीत घर बांधून द्यावं. मात्र, आई वडील मुबंईत आपल्या जवळ राहावेत यासाठी प्रणितने घर घेण्याच्या निर्णय घेतला त्याचं हे स्वप्न सत्यात उतरलं. नवीन घराचं काम सुरू असतानाच प्रणित बिग बॉस घरात गेला होता. अशातच आता त्याच्या नवीन घराची झलक समोर आली आहे. Solace Studio च्या इन्स्टाग्राम अकाउंटद्वारे प्रणितच्या नव्या घराचा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे.

प्रणितच्या नवीन घरात भव्य हॉल आहे. या घरात हॉलमध्ये छोटंसं देवघर आहे, जे लक्ष वेधून घेत आहे. घराची सजावट अत्यंत आकर्षक आहे, आणि हॉलमध्ये लहान आणि आरामदायक सोफे देखील आहेत. घराचं रंगकाम आणि इंटेरियर्स देखील सुंदर आहेत. व्हिडीओमध्ये प्रणितच्या घरातील किचन देखील पाहायला मिळाला.

Battle Of Galwan Cast Fees: सलमानचे मानधन सैराटच्या Box Office कलेक्शनहुनही जास्त! इतर कलाकारांनीही घेतली मोठी रक्कम

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Solace Studio (@_studiosolace_)

”तो त्याचे आयुष्य…”, “अर्शद वारसीने Akshaye Khannaच्या स्वभावाचा केला खुलासा; म्हणाला,”त्याला कोणाचीही काळजी”

या सगळ्यात लक्षवेधी आहे ती म्हणजे घराची नेमप्लेट.या घराच्या दारावर त्याच्या आई-वडिलांच्या नावांची खास नेमप्लेट आहे, ज्यावर त्याच्या आई-वडिलांचे नाव “सत्यवान आणि वनिता” असे लिहिले आहे. या नेमप्लेटला आकर्षकरीत्या सजवले आहे, आणि घराला देखील त्याच्या आई-वडिलांचे नाव दिले आहे. प्रणितने हे घर फक्त त्यांच्यासाठी घेतल्यामुळे या घराचे सर्व डिझाइन आणि सजावट त्यांच्याशी संबंधित आहे.

Web Title: Pranit mores special gift buys a new house in mumbai for his parents the name plate grabs attention

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 07:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?
1

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Vasudhaiva Kutumbakam Conclave 4.0: मुंबईत आठवडाभर रंगणार ज्ञानयज्ञ! जैनाचार्य युगभूषणसूरीजींच्या आशीर्वादाने भव्य उद्घाटन
2

Vasudhaiva Kutumbakam Conclave 4.0: मुंबईत आठवडाभर रंगणार ज्ञानयज्ञ! जैनाचार्य युगभूषणसूरीजींच्या आशीर्वादाने भव्य उद्घाटन

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत
3

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वापरा, पण जबाबदारी विसरू नका! एआय-निर्मित युक्तिवादावर हायकोर्ट संतप्त
4

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वापरा, पण जबाबदारी विसरू नका! एआय-निर्मित युक्तिवादावर हायकोर्ट संतप्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘धुरंधर २’ च्या टीझरची वाट पाहताय का? सनी देओलच्या ‘Border 2’ सोबत सिनेमागृहात होणार प्रदर्शित

‘धुरंधर २’ च्या टीझरची वाट पाहताय का? सनी देओलच्या ‘Border 2’ सोबत सिनेमागृहात होणार प्रदर्शित

Jan 19, 2026 | 10:31 AM
Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jan 19, 2026 | 10:28 AM
Chandrapur News: राजकारणात नवा फॉर्म्युला! अनुभवी नेतृत्वासोबत नव्या चेहऱ्यांचा उदय, विकासाची अपेक्षा वाढली

Chandrapur News: राजकारणात नवा फॉर्म्युला! अनुभवी नेतृत्वासोबत नव्या चेहऱ्यांचा उदय, विकासाची अपेक्षा वाढली

Jan 19, 2026 | 10:27 AM
Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर

Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर

Jan 19, 2026 | 10:16 AM
Virat Kohli Funny Video : लाईव्ह सामन्यादरम्यान संतापला विराट कोहली, Daryl Mitchell कंटाळून दिला धक्का! Video Viral

Virat Kohli Funny Video : लाईव्ह सामन्यादरम्यान संतापला विराट कोहली, Daryl Mitchell कंटाळून दिला धक्का! Video Viral

Jan 19, 2026 | 10:13 AM
नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…

नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…

Jan 19, 2026 | 10:10 AM
गायक अरमान मलिकची बिघडली तब्येत, रुग्णालयात दाखल; फोटो शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

गायक अरमान मलिकची बिघडली तब्येत, रुग्णालयात दाखल; फोटो शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

Jan 19, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM