WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

WhatsApp आयफोन यूजर्ससाठी एका नव्या प्रायव्हसी फीचरची चाचणी करत आहे. या फीचरमुळे मेसेज वाचल्यानंतर ठराविक वेळेत आपोआप डिलीट होणार असून, यूजर्सचा चॅट अनुभव अधिक सुरक्षित होणार आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 10:48 AM
  • व्हॉट्सअ‍ॅप iOS यूजर्ससाठी ‘After Reading’ मेसेज एक्सपायरी फीचरची चाचणी करत आहे.
  • मेसेज वाचल्यानंतर 5 मिनिटे, 1 तास किंवा 12 तासांनंतर तो आपोआप डिलीट होईल.
  • रिसीव्हरने मेसेज न वाचल्यास तो 24 तासांनंतर ऑटो-डिलीट होणार आहे.
टेक कंपनी मेटाच्या मालकीचे मेसेजिंंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅप सध्या एका नव्या प्रायव्हसी फीचरची चाचणी करत आहे. हे नवीन फीचर आयफोन यूजर्ससाठी रोलआऊट केलं जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. नव्या फीचरमध्ये ‘डिसेपरिंग’ मेसेजेस पाठवल्यानंतर ठराविक वेळेनंतर डिलीट होण्याऐवजी, वाचल्यानंतर आपोआप डिलीट होतील. यामुळे यूजर्सची प्रायव्हसी आणि सुरक्षा टिकून राहील. हे फीचर यापूर्वी व्हॉट्सअ‍ॅप अँड्रॉईड बीटा वर्जनमध्ये देखील पाहायला मिळाले होते. आता हे फीचर काही आयफोन बीटा यूजर्ससाठी रोलआऊट करण्याचा विचार करत आहे. रिसीवरने मेसेज ओपन केल्यानंतर तो मेसेज किती वेळ दिसणार, याचा संपूर्ण फ्लेक्सिबल कंट्रोल यूजरकडे असणार आहे. तर या फीचरमध्ये अनरीड मेसेज 24 तासांनंतर आपोआप डिलीट होणार आहेत.

iOS यूजर्सना मिळणार व्हॉट्सअ‍ॅपचे ‘आफ्टर रिडींग’ मेसेज एक्सपायरी फीचर

WABetaInfo च्या एका ब्लॉग पोस्टमध्ये शेअर केलेल्या माहितीनुसार, हे फीचर अ‍ॅपलच्या टेस्टफ्लाइट प्रोग्रामद्वारे व्हॉट्सअ‍ॅप बीटा iOS वर्जन 26.19.10.72 चालवणाऱ्या काही यूजर्ससाठी उपलब्ध आहे. मोठ्या रोलआऊटपूर्वी अ‍ॅप स्टोअर वर्जन वापरणाऱ्या मर्यादित यूजर्सना देखील हा पर्याय दिसू शकतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

आफ्टर रिडींग ऑप्शन

रिपोर्टनुसार, हे नवीन फीचर व्हॉट्सअ‍ॅपच्या डिसअपीयरिंग मेसेज कंट्रोल्सअंतर्गत आफ्टर रिडींग ऑप्शनमध्ये पाहायला मिळणार आहे. हे फीचर यूजर्सना त्वरित काउंटडाउन सुरु करण्याऐवजी रिसीवरने मेसेज वाचल्यानंतर तो डिलीट करण्याचा पर्याय देतो. यूजर्स मेसेज वाचल्यानंतरचा टाईमर पाच मिनिटे, एक तास किंवा 12 तासांवर सेट करू शकतात. जर रिसीव्हरने मेसेज ओपन केला नाही तर व्हॉट्सअ‍ॅप 24 तासानंतर मेसेज आपोआप डिलीट करणार आहे. हे नवीन फीचर व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या डिसअपीयरिंग मेसेज सिस्टिमसोबत मिळून काम करते. डिसअपीयरिंग मेसेज सिस्टिममध्ये सध्या 24 तास, 7 दिवस आणि 90 दिवसांचा टाईमर देण्यात आला आहे. यूजर्स या सेटिंगचा वापर इंडिविजुअल चॅट्सवर करू शकता किंवा हे फीचर सर्व नवीन संभाषणासाठी डिफॉल्ट स्वरुपात सेट करू शकतात.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की नवीन टायमर ऑप्शनल असल्याचे म्हटले जात आहे आणि तो मॅन्युअली चालू करावा लागेल, तसेच जोपर्यंत यूजर्स हे फीचर चालू करत नाहीत, तोपर्यंत सध्याचे चॅट्स पूर्वीप्रमाणेच काम करतील. पोस्टमध्ये असं देखील सांगण्यात आलं आहे की, निवडलेल्या टायमरनुसार सेंडरच्या बाजूची मेसेजची प्रत डिलीट केली जाऊ शकते, तर मेसेज वाचल्यानंतरच रिसीवरसाठी काउंटडाउन सुरू होईल. हे फीचर सर्व यूजर्ससाठी कधी उपलब्ध होईल हे व्हॉट्सॲपने अद्याप जाहीर केलेले नाही, परंतु येत्या काही आठवड्यांत ते अधिक बीटा टेस्टर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

Published On: May 16, 2026 | 10:48 AM

Narendra Modi : "भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…", युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, 'नाफेड'मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?' जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

