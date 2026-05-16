Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • How To Turn Off Instants Option In Instagram Follow This Step By Step Process Tech News Marathi

Instagram चं नवं Instants बनलंय डोक्याला ताप? कसं कराल बंद? फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How To Turn Off Instants: इंस्टाग्रामने अलीकडेच सुरु केलेलं इंस्टंट यूजर्ससाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहेत. त्यामुळे अनेक यूजर्स हा पर्याय बंद करण्याची प्रोसेस शोधत आहेत. हीच प्रोसेस आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Updated On: May 16, 2026 | 08:12 AM
Instagram चं नवं Instants बनलंय डोक्याला ताप? कसं कराल बंद? फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Instagram चं नवं Instants बनलंय डोक्याला ताप? कसं कराल बंद? फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Follow Us:
Follow Us:
  • Instagram चे नवीन Instants डिसअपीयरिंग फोटो शेअरिंगसाठी लाँच करण्यात आले आहे.
  • इन्स्टंटची प्रोसेस स्पष्ट नसल्याने अनेक यूजर्सचे फोटो चुकीच्या लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याचा दावा केला जात आहे.
  • “Hide Instants in Inbox” पर्याय ऑन करून यूजर्स हा पर्याय सहज बंद करू शकतात.
नुकतंच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामने Instants नावाचे एक नवीन ॲप लाँच केलं आहे. फोटो शेअरिंगचा अनुभव आणखी मजेदार व्हावा आणि स्नॅपचॅटला टक्कर देण्यासाठी इंस्टाग्राम इन्स्टंट घेऊन आले आहे. तुम्ही इंस्टाग्राममधून इन्स्टंट अ‍ॅक्सेस करू शकता किंवा याचे स्वतंत्र अ‍ॅप देखील उपलब्ध आहे. खरे आणि डिसअपीयरिंग फोटो शेयर करण्यासाठी हे अ‍ॅप डिझाईन करण्यात आले आहे. इन्स्टंट रोल आउट केल्यानंतर अनेक युजर्सनी तक्रार करण्यास सुरुवात केली आहे. अनेकांना हा नवीन बदल फारसा आवडला नाही. तुम्हाला देखील इंस्टाग्रामचे नवीन इन्स्टंट प्लॅटफॉर्म आवडले नसेल तर तुम्ही ते बंद करू शकता. यासाठी तुम्हाला काही प्रोसेस फॉलो करावी लागणार आहे.

फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

कसं काम करत इंस्टंट?

इंस्टाग्राम पॉप-अप नोटिफिकेशनद्वारे इंस्टंटबाबत माहिती देत आहे. इंस्टाग्राम इनबॉक्समध्ये इंस्टंट एक मिनी फोटो स्टॅकप्रमाणे दिसत आहे. या मिनी फोटो स्टॅकवर टॅप केल्यानंतर यूजर्सना नव्या फीचरबाबत माहिती शेअर केली जात आहे. जसे की, फीचर कसे काम करते, इत्यादी. इंस्टंट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला कॅमेऱ्याच्या खालील बाजूला एक शटर बटन दिसणार आहे आणि त्याखाली तुम्ही फ्रेंड्स आणि क्लोज फ्रेंड्सपैकी एक पर्याय निवडू शकता. इंस्टंट बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्सवर सेट करण्यात आले आहे. जेव्हा तुम्ही शटर बटनवर क्लिक करता, त्यावेळी कॅप्चर झालेला फोटो तुमच्या मित्रांकडे पाठवला जातो. जर तुम्ही क्लोज फ्रेंडसोबत फोटो शेअर करत असाल तर तुम्हाला मॅन्युअल क्लोज फ्रेंड निवडावी लागणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

यूजर्सचा गोंधळ उडाला

इंस्टाग्रामने इंस्टंटद्वारे फोटो पाठवण्याची प्रोसेस स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे यूजर्स इंस्टाग्रामवरील फ्रेंड लिस्टमधील अशा लोकांसोबत देखील फोटो शेअर करत आहेत, ज्यांच्यासोबत त्यांना फोटो शेअर करायचे नाहीत. यामध्ये अनडू चा पर्याय देखील देण्यात आला आहे. मात्र हा पर्याय जोपर्यंत समोरील यूजर तुम्ही पाठवलेला फोटो ओपन करत नाही, तोपर्यंतच काम करतो. अनेक यूजर्सनी तक्रार केली आहे की, त्यांना समजत देखील नाही की इंस्टंटमध्ये फोटो कधी शेअर केला जातो. यामुळे यूजर्सचा मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाला आहे. अनेकजण आता हा पर्याय बंद करण्याचा मार्ग शोधत आहेत.

Jio vs Airtel: किंमत एकच पण फायदे वेगळे… व्हॅलिडीटी अन् डेटासह कोण ठरणार खरा किंग? जाणून घ्या

अशी आहे इंस्टंट बंद करण्याची प्रोसेस

इंस्टाग्राममध्ये इंस्टंट बंद करण्यासाठी सर्वात आधी तुमच्या प्रोफाईलवर जा आणि स्क्रीनच्या वरच्या उजव्या बाजूला दिसणाऱ्या थ्री-लाइन मेनूवर टॅप करा. आता सेटिंग ओपन करा. आता कंटेट प्रेफरेंस सेक्शनमध्ये जा. इथे तुम्हाला “Hide Instants in Inbox” पर्याय दिसेल. आता यासमोरील टॉगल ऑन करा. आता तुम्हाला इनबॉक्समध्ये इंस्टंट पाहायला मिळणार नाही. लक्षात ठेवा की, टॉगल ऑन केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या मित्रांकडून देखील इंस्टंट पाठवले जाणार नाहीत.

Web Title: How to turn off instants option in instagram follow this step by step process tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 08:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
1

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री
2

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज
3

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी
4

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

May 16, 2026 | 08:35 PM
Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

Cricket News: अफगाणिस्तानविरूद्ध सॅमसनला डच्चू, पंतऐवजी ‘या’ खेळाडूची वर्णी; अहवालात मोठा दावा

May 16, 2026 | 08:30 PM
Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

Badlapur News : मंत्री दादा भुसे यांचा विशेष पुढाकार! बदलापूर प्रकरणातील पीडित मुलींचा शिक्षण खर्च शासनामार्फत

May 16, 2026 | 08:21 PM
Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

May 16, 2026 | 08:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Mango Tips: फ्रिजमध्ये आंबे ठेवणे योग्य आहे का? Mango स्टोअर करण्याची सोपी पद्धत

Mango Tips: फ्रिजमध्ये आंबे ठेवणे योग्य आहे का? Mango स्टोअर करण्याची सोपी पद्धत

May 16, 2026 | 08:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM