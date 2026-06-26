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नव्या Samsung स्मार्टफोनने भारतात घातलाय धुमाकूळ! मोठी बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरने सुसज्ज… ‘या’ दिवशी सुरू होणार विक्री

Updated On: Jun 26, 2026 | 10:05 AM IST
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सारांश

Samsung Galaxy A27 5G Launched: सॅमसंगने भारतासह इतर ग्लोबल मार्केटमध्ये ए सिरीजमधील नवा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन मिड रेंज किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. दमदार प्रोसेसर, एआय फीचर्स, 120Hz सुपर अमोलेड डिस्प्ले आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर अपडेट्समुळे हा स्मार्टफोन ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

नव्या Samsung स्मार्टफोनने भारतात घातलाय धुमाकूळ! मोठी बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरने सुसज्ज... 'या' दिवशी सुरू होणार विक्री

नव्या Samsung स्मार्टफोनने भारतात घातलाय धुमाकूळ! मोठी बॅटरी आणि तगड्या प्रोसेसरने सुसज्ज... 'या' दिवशी सुरू होणार विक्री

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विस्तार
  • सॅमसंग गॅलेक्सी ए 27 5G भारतात लाँच झाला असून 3 जुलैपासून त्याची विक्री सुरू होणार आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 120Hz सुपर अमोलेड डिस्प्ले आणि 50MP OIS कॅमेरा देण्यात आला आहे.
  • अँड्रॉईड 16 आधारित वन यूआय 8.5, गॅलेक्सी एआय फीचर्स आणि 6 वर्षांचे अपडेट्स ही या फोनची खास वैशिष्ट्ये आहेत.
Samsung Smartphone Launched: टेक कंपनी सॅमसंगने भारतात गुरुवारी एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन कंपनीने Samsung Galaxy A27 5G या नावाने लाँच केला आहे. कंपनीने भारतासह दुसऱ्या ग्लोबल मार्केटमध्ये देखील Galaxy A सीरीजअंतर्गत हा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. 4 रंगात उपलब्ध असलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन मिज-रेंज प्राईज सेगमेंटमध्ये लाँच केला आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी ए 27 5G स्मार्टफोनचे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

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सॅमसंग गॅलेक्सी ए 27 5G ची किंमत आणि उपलब्धता

यूएसमध्ये कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन 349.99 डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 30,000 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला आहे. 14 जुलैपासून या डिव्हाईसची विक्री सुरु होणार आहे. ग्राहक हा नवीन स्मार्टफोन ब्लॅक, ब्लू, लाइट ग्रीन आणि लाइट पिंक कलर ऑप्शनमध्ये खरेदी करू शकतात. तसेच भारतात या स्मार्टफोनची विक्री 3 जुलैपासून सुरु होणार आहे. कंपनीने अद्याप स्मार्टफोनची भारतातील किंमत जाहीर केली नाही. (फोटो सौजन्य – Samsung) 

सॅमसंग गॅलेक्सी ए 27 5G चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या सॅमसंग स्मार्टफोनमध्ये अँड्रॉईड 16 वर आधारित वन यूआय 8.5 मिळणार आहे. या स्मार्टफोनला त्याच्या सुरुवातीच्या जागतिक लाँच तारखेपासून अँड्रॉइड ओएस आणि वन यूआयच्या सहा पिढ्यांचे अपग्रेड आणि सहा वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स मिळतील याची पुष्टी झाली आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेटवाला 6.7-इंच फुलएचडी+ सुपर अमोलेड इन्फिनिटी-ओ डिस्प्ले दिला आहे.

प्रोसेसर

सॅमसंग गॅलेक्सी ए 27 5G मध्ये 4nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आलेला स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 चिपसेट दिला आहे. या चिपसेटसोबतच डिव्हाईसमध्ये 8GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत इंटरनल स्टोरेज मिळणार आहे. माइक्रोएसडी कार्डचा वापर करून स्मार्टफोनचे स्टोरेज 2TB पर्यंत वाढवले जाऊ शकते.

कॅमेरा सेटअप

स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्यांबद्दल बोलायचं झालं तर या डिव्हाईसमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. ज्यामध्ये ओआयएससह 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी सेंसर, 5-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि 2-मेगापिक्सेलचा मॅक्रो लेंस समाविष्ट आहे. या डिव्हाईसमध्ये सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 12-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.

बॅटरी

ए सिरीजमधील मागील फोन्सप्रमाणेच, सॅमसंग गॅलेक्सी ए 27 5G मध्ये सॅमसंग नॉक्स वॉल्ट सुरक्षा देण्यात आली आहे. यामध्ये पाणी आणि धुळीपासून संरक्षण देण्यासाठी IP64 रेटिंग दिली आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 5,000mAh बॅटरी दिली आहे.

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एआय फीचर्स

सॅमसंग गॅलेक्सी ए 27 5G मध्ये अनेक एआय फीचर्सचा देखील समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये सर्कल टू सर्च, ऑब्जेक्ट इरेजर आणि व्हॉइस ट्रान्सक्रिप्शन समाविष्ट आहे. यात गूगल जेमिनी, पर्प्लेक्सिटी आणि बिक्सबी यांसारख्या एआय असिस्टंट्सना सपोर्ट आहे.

Web Title: Samsung galaxy a27 5g launched in india and other global markets read features

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Published On: Jun 26, 2026 | 10:05 AM

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