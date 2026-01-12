Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Free Fire Max: फ्री रिवॉर्ड्सचा पडणार पाऊस! गेममध्ये सुरु झाला नवा ईव्हेंट, ‘ही’ गन स्कीन मिळणार मोफत

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 12 January 2026: फ्री फायर मॅक्समध्ये पुन्हा एकदा नवीन ईव्हेंटची एंट्री झाली आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना XM8 स्क्रीमिंग चिकी आणि XM8 सिनिस्टर पम्पकिन गन स्किन फ्री मिळणार आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 09:18 AM
  • गेममध्ये XM8 X MAC10 Ring इव्हेंट सुरू
  • इव्हेंट पुढील 9 दिवसांसाठी लाईव्ह असणार
फ्री फायर मॅक्समध्ये XM8 X MAC10 Ring इव्हेंट सुरू झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन प्लेयर्सना XM8 स्क्रीमिंग चिकी आणि XM8 सिनिस्टर पम्पकिन गन स्किन फ्री मिळणार आहे. जर तुम्ही फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुम्ही प्रिमियम गन स्किन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर आता तुम्हाला या इव्हेंटमध्ये नक्कीच फायदा होणार आहे. कारण तुम्ही या इवेंटमध्ये 1 नाही 2 नाही तर थेट 4 गन स्किन अगदी मोफत मिळवू शकणार आहात. हा इव्हेंट गेममध्ये किती दिवस सुरू असणार आहे आणि प्लेअर्स रिवार्ड कसे क्लेम करू शकतात याबाबत आता जाणून घेऊया.

फ्री फायर मॅक्समध्ये XM8 X MAC10 Ring इवेंट सुरू झाला असून हा इव्हेंट गेममध्ये पुढील 9 दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन प्लेयर्सना XM8 स्क्रीमिंग चिकी आणि XM8 सिनिस्टर पम्पकिन गन स्किन सारख्या प्रीमियम गन स्किन मोफत मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. आनंदाची गोष्ट म्हणजे प्लेअर्सना या गन स्किन मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डायमंड खर्च करण्याची देखील गरज नाही. तुम्ही इव्हेंटमध्ये सहभागी होऊन या गन स्किन पूर्णपणे मोफत मिळवू शकता. हा एक लक रॉयल इव्हेंट आहे. या इव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना इन गेम करन्सी डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत. स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – YouTube)

स्पिनची किंमत

फ्री फायर मॅक्सच्या XM8 X MAC10 Ring इव्हेंट मध्ये सहभागी होण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड खर्च करावे लागणार आहेत. 5 वेळा स्पिन करण्याची किंमत शंभर डायमंड आहे मात्र या इव्हेंटमध्ये प्लेयर्स 90 डायमंड्स खर्च करून पाच वेळा स्पिन करू शकतात.

रिवॉर्ड्स

  • XM8 सिनिस्टर पम्पकिन गन स्किन
  • XM8 स्क्रीमिंग चिकी
  • MAC10 आयनिक थिअरी
  • MAC10 माइंड्स आय
  • x1 युनिव्हर्सल रिंग टोकन
  • x3 युनिव्हर्सल रिंग टोकन
  • x5 युनिव्हर्सल रिंग टोकन
  • x10 युनिव्हर्सल रिंग टोकन

फ्री फायर मॅक्स XM8 X MAC10 रिंग रीवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या फोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • यानंतर स्टोअरमध्ये जा
  • आता तुम्हाला हायलाइट्समध्ये लेटेस्ट इव्हेंट्स दिसतील
  • आता तुम्हाला XM8 X MAC10 रिंग इव्हेंट वर क्लिक करावे लागणार आहे.
हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFTILM659TYL
  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLZJUDKPTJ
  • FFGYBGD8H1H4
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • FF9MJ31CXKRG
  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FCO8BS5JW2D

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Jan 12, 2026 | 09:18 AM

