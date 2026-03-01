Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मुंबईकरांसाठी Apple चं स्पेशल सरप्राईज! ‘या’ ठिकाणी सुरु केलं दुसरं स्टोअर, काय असणार खास? जाणून घ्या

Apple Store In Mumbai: आयफोन तयार करणारी कंपनी अ‍ॅपल भारतात वेगाने त्यांचा विस्तार करत आहे. आता कंपनीने मुंबईत त्यांचे एक नवीन स्टोअर ओपन केले आहे. याबाबत कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवर माहिती दिली आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 11:59 AM
  • अ‍ॅपलने मुंबईत दुसरे रिटेल स्टोअर ओपन केले
  • नवीन अ‍ॅपल स्टोअर बोरिवलीमधील स्काय सिटी मॉलमध्ये ओपन केले
  • अधिकृत वेबसाईटवर नव्या रिटेल स्टोअरबाबत माहिती शेअर
टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपलने त्यांच्या मुंबईतील ग्राहकांना एक मोठं सरप्राईज दिलं आहे. कंपनीने मुंबईत त्यांचे दुसरे रिटेल स्टोअर ओपन केले आहे. बीकेसीनंतर आता मुंबईकर्स अ‍ॅपलच्या नव्या स्टोअरमध्ये प्रोडक्ट्स खरेदी करण्याचा अनुभव घेऊ शकणार आहेत. अ‍ॅपलने 2022 मध्ये पहिले स्टोअर मुंबईतील बीकेसीतील जियो वर्ल्ड सेंटरमध्ये सुरु केले होते. याशिवाय आयफोन तयार करणारी कंपनी अ‍ॅपलने दिल्लीमधील साकेतमध्ये रिटेल स्टोर ओपन केले आहे. त्यानंतर आता कंपनीने दुसरे स्टोअर मुंबईत ओपन केले आहे. हे नवीन अ‍ॅपल स्टोअर बोरिवलीमधील स्काय सिटी मॉलमध्ये ओपन करण्यात आले आहे. बोरिवलीमध्ये ओपन करण्यात आलेले नवीन स्टोअर हे भारतातील सहावे रिटेल स्टोअर आहे. कंपनी भारतात त्यांचा विस्तार करण्यावर भर देत आहे.

मुंबईतील दुसरे अ‍ॅपल रिटेल स्टोअर

अ‍ॅपलने त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर त्यांच्या नव्या रिटेल स्टोअरबाबत माहिती शेअर केली आहे. अ‍ॅपलने ओपन केलेल्या नवीन स्टोअर हे कंपनीचे भारतातील दुसरे स्टोअर आणि महाराष्ट्रातील तिसरे स्टोअर आहे. कंपनीने मुंबईव्यतिरिक्त पुण्यामध्ये देखील त्यांचे रिटेल स्टोअर चालू केले आहे. आता अ‍ॅपलने भारतात मुंबई, दिल्ली, नोएडा, बंगळुरू आणि पुण्यामध्ये त्यांचे रिटेल स्टोअर ओपन केले आहे. याशिवाय अशी माहिती देखील समोर आली आहे की, कंपनी लवकरच हैद्राबादमध्ये एक नवीन स्टोअर ओपन करण्याची तयारी करत आहे. यासंबंधित जॉब लिस्टिंग माहिती कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवर शेअर करण्यात आली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कोणते प्रोडक्ट्स खरेदी करण्याची संधी मिळणार?

अ‍ॅपल रिटेलच्या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डियर्ड्रे ओब्रायनने सांगितलं आहे की, आम्हाला बोरिवलमधील अ‍ॅपल स्टोअर ओपन करताना अत्यंत आनंद होत आहे. कंपनी भारतात आणखी विस्तार करण्यासाठी आणि नवीन स्टोअर ओपन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याची तयारी देखील सुरु करण्यात आली आहे. अ‍ॅपलच्या नवीन बोरिवली रिटेल स्टोअरमध्ये आयफोन 17 लाईनअप व्यतिरिक्त तुम्हाला आयफोन एअर, अ‍ॅपल वॉच अल्ट्रा 3, अ‍ॅपल वॉच सिरीज 11, आयपॅड आणि मॅकच्या नवीन पिढीचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय, यूजर्स जुने अ‍ॅपल डिव्हाइसेस एक्सचेंज करू शकणार आहेत.

भारतात वेगाने वाढतोय अ‍ॅपलचा बाजार?

अ‍ॅपल भारतात त्यांचा विस्तार करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करत आहे. कंपनीने पहिले रिटेल स्टोअर एप्रिल 2023 मध्ये ओपन केले होते. मुंबईनंतर कंपनीने एप्रिलमध्ये दिल्लीमध्ये त्यांचे दुसरे रिटेल स्टोअर ओपन केले होते. गेल्यावर्षी कंपनीने तीन रिटेल स्टोअर ओपन केले होते, ज्यामध्ये बंगळुरु, पुणे आणि नोएडा या शहरांचा समावेश आहे. आयफोनची मागणी भारतात वेगाने वाढत आहे. गेल्या वर्षी कंपनीने भारतीय स्मार्टफोन बाजारात लक्षणीय झेप घेतली, चिनी ब्रँडना मागे टाकले. अ‍ॅपलने टॉप 5 ब्रँडच्या यादीत प्रवेश केला आहे.

Published On: Mar 01, 2026 | 11:59 AM

Mar 01, 2026 | 11:59 AM
