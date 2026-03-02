IND vs WI : कॅप्टनने केला संजूवर कौतुकाचा वर्षाव! “आम्ही घाबरलो होतो…” सामना झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने केला मोठा खुलासा

भारत विरूद्ध वेस्ट इंडिज : संजू सॅमसनच्या नाबाद ९७ धावांच्या खेळीमुळे भारताचा सेमीफायनलमध्ये प्रवेश निश्चित झाला. टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजचा पाच विकेट्सनी पराभव केला आणि टॉप फोरमध्ये स्थान मिळवले. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सामन्यानंतर एक महत्त्वपूर्ण विधान केले, तो म्हणाला की संघाने उत्कृष्ट खेळ केला आणि त्याला अशाच सामन्याची अपेक्षा होती. सूर्याचा असा विश्वास आहे की २०० धावांचे लक्ष्य परिस्थितीसाठी चांगले आहे.
कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने १९५ धावांचा प्रचंड मोठा धावसंख्या उभारला. टीम इंडियाने यापूर्वी कधीही १८० पेक्षा जास्त धावांचा पाठलाग यशस्वीरित्या केला नव्हता. भारताने १९६ धावसंख्या गाठली, जी टी२० विश्वचषकात सर्वाधिक धावसंख्या होती. सूर्याने सामन्यानंतर संघाची रणनीतीही उघड केली.
वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या विजयानंतर सामन्यानंतरच्या सादरीकरणात बोलताना सूर्या म्हणाला, “हा सामना जिंकणे ही एक उत्तम भावना आहे. तो एका क्वार्टरफायनलसारखा अनुभव होता. मुलांनी दाखवलेला उत्साह अद्भुत होता. माझा नेहमीच असा विश्वास आहे की चांगल्या गोष्टी धीर धरणाऱ्या आणि चांगल्या लोकांकडे येतात. हे सर्व मुलांनी खेळताना नव्हे तर बाहेर असताना केलेल्या कठोर परिश्रमाचे परिणाम आहे आणि आज आपण त्याचे फळ मिळवत आहोत. मला वाटते की सर्व गोलंदाजांनी नियोजनानुसार गोलंदाजी केली.”
सूर्या पुढे म्हणाला, “आम्हाला माहित होते की येथे २०० धावसंख्या चांगली असेल. दव पडल्यामुळे चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येत होता. आमचा प्लॅन सामना शेवटपर्यंत नेण्याचा होता आणि येथे पोहोचल्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद आहे. पहिल्या सामन्यापासून आम्ही ज्या पद्धतीने खेळलो आहोत, त्यामुळे आम्ही येथे पोहोचण्यास पात्र होतो. तथापि, आम्ही आत्ता याबद्दल विचार करणार नाही. आम्ही विमान पकडू, मुंबईत पोहोचू आणि पुढे काय करायचे ते पाहू. आम्ही सध्या थोडे घाबरलो आहोत, पोटात थोडी अस्वस्थता आहे, पण तुम्ही ते कसे हाताळता हे महत्त्वाचे आहे.”
Suryakumar Yadav – I’ve always said that good things happen to good people. I’m so happy for Saju, his wife and his family. ICC tournaments are won by courageous people and that was a courageous knock. Sanju Samson – Bass kar, ab kya rulayega pagle. 😂❤️ pic.twitter.com/gzC1ghECbV — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 2, 2026
भारताविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने १९५ धावा केल्या. उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी भारताला त्यांच्या टी२० विश्वचषक इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या गाठावी लागली. सूर्या अँड कंपनीने हे साध्य केले आणि उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केले. संजू सॅमसन विजयाचा नायक ठरला, त्याने ५० चेंडूत नाबाद ९७ धावा केल्या. यासह भारताने ५ विकेट्सने सामना जिंकला.