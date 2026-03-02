‘आणि अचानक मला Kiss केलं’; लाईव्ह परफॉर्मन्सदरम्यान अभिनेत्रीसोबत गैरवर्तन, खुलासा करत म्हणाली, ‘३५ गुन्हे…’

हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी सध्या “द ५०” या शोमध्ये दिसत आहे. सपनाची दमदार शैली चाहत्यांची मने जिंकत आहे. शोमध्ये सपनाने तिच्या डान्सर म्हणूनच्या प्रवासाबद्दल चर्चा केली. तिने तिच्या कारकिर्दीत काही कठीण प्रसंगांना तोंड दिल्याचे, अगदी जीवघेण्या परिस्थितीलाही तोंड दिल्याचे तिने उघड केले. अभिनेत्रीने आता तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल धक्कादायक खुलासे देखील आता केले आहेत.
सपना चौधरीचा धक्कादायक खुलासा
सपनाने खुलासा केला की तिच्याविरुद्ध सुमारे ३५ गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. तिला अनेक ठिकाणी कार्यक्रम करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. तिच्या कारकिर्दीच्या काळ्या टप्प्याबद्दल बोलताना सपना चौधरी म्हणाली, “२०१८ मध्ये बिग बॉस केल्यानंतर मी अधिकाधिक चांगले कार्यक्रम करू लागली. त्याआधी कार्यक्रमांमध्ये परिस्थिती खूप वाईट होती. कधी चेंगराचेंगरी व्हायची, कधी खुर्च्या फेकल्या जायच्या आणि कधी मारामारी व्हायची. माझ्याविरुद्ध ३५ गुन्हे दाखल आहेत कारण मी एक कार्यक्रम केला आणि तिथे चेंगराचेंगरी झाली. मला बरुद, मेरठ आणि इतर ठिकाणी बंदी घालण्यात आली आहे. मला माझ्या नावाने कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी मिळाली नाही.”
सपनाने तिच्या शोमधील एका भयानक घटनेची आठवणही करून दिली. सपना म्हणाली, “एकदा, आमच्याकडे घरी पैसे नव्हते. मी आणि माझी आई एकत्र बसलो होतो. आम्हाला फक्त एक कार्यक्रम मिळेल अशी आशा होती. मग अचानक, रात्री उशिरा, माझा फोन वाजला. मला पुढच्या रात्रीच्या कार्यक्रमाची ऑफर मिळाली. त्यांनी मला विचारले की मी तो करेन का, आणि मी लगेच हो म्हणाली. मी हा कार्यक्रम करण्यास इतकी उत्सुक होते की मी कोणतीही माहिती विचारली नाही. मी तो कोणत्या प्रकारचा कार्यक्रम आहे, तो कुठे चालला आहे किंवा मला काय करावे लागेल हे देखील विचारले नाही.”
अभिनेत्री पुढे म्हणाली, “आम्ही संध्याकाळी त्या ठिकाणी पोहोचलो. ते एक फार्महाऊस होते. आत जाताच मला सुमारे २५-२६ टेबले दिसली ज्यांच्या मागे फक्त दोन खुर्च्या होत्या. प्रत्येक टेबलावर उघडपणे शस्त्रे ठेवली होती. तिथे असलेले सर्वजण गुंडांसारखे दिसत होते. जणू काही कोणीतरी तुरुंगातून सुटले आहे आणि ते आनंद साजरा करत आहेत.”
सपनावर अत्याचार करण्यात आला
सपना पुढे म्हणाली, मी प्रथम एकटीच गाणी गायली आणि नंतर कोणासोबत तरी सादरीकरण केले. पण मी एकटीच सादरीकरण करत असताना, एक माणूस माझ्याकडे येत राहिला आणि माझ्या कानात काहीतरी कुजबुजत होता. माझ्या आईने विचारले, “तो काय बोलत आहे?” मी म्हणाली, “आवाजामुळे मला स्पष्ट ऐकू येत नव्हते.” तिथे सुमारे ५०-५५ पुरुष होते. मग माझ्या आईने त्यांना विनंती केली, “कृपया आम्हाला आता जाऊ द्या.” पण त्यापैकी एकाने म्हटले, “तुम्ही कसे जाऊ शकता? अजून नाचणे बाकी आहे. आधी नाच आणि मग जा. आम्ही तुम्हाला पैसे दिले नाहीत का?” सपनाने स्पष्ट केले की ती त्या क्षणी खूप घाबरली होती. तिला वाटले की ते तिला गोळी घालतील. सपना म्हणाली, “मी स्टेजवर गेली आणि नाचू लागली. अचानक, तोच माणूस मागून माझ्याकडे आला आणि माझ्या गालाचे चुंबन घेतले.” असे म्हणताना ती दिसली आहे.