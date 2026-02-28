Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Huawei Mate 80 Pro Launched In Global Market With 100w Charging Support Know About The Features Tech News Marathi

Huawei ने उडवली सर्वांची झोप… 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Huawei Smartphone Launched: कंपनीने लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा ट्रिपल रियर कॅमेरा यूनिट आणि 100W चार्जिंग सपोर्टवाली 5,750mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 09:48 AM
Huawei ने उडवली सर्वांची झोप... 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Huawei ने उडवली सर्वांची झोप... 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Follow Us:
Follow Us:
  • डिव्हाईस HarmonyOS 6.0 ऐवजी EMUI 15.0 वर आधारित
  • स्मार्टफोन काही निवडक मार्केटमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध
  • Huawei Mate 80 Pro मध्ये 6.75-इंच LTPO OLED डिस्प्ले
टेक कंपनी Huawei ने स्मार्टफोन मार्केटमध्ये एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. मॅड्रिडमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘नाऊ ईज युवर रन’ ईव्हेंटमध्ये कंपनी त्यांचा नवीन स्मार्टफोन जगासमोर सादर केला आहे. हा स्मार्टफोन Huawei Mate 80 Pro या नावाने लाँच करण्यात आला आहे. ग्लोबल व्हेरिअंट चीनमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या व्हेरिअंटपेक्षा थोडा वेगळा आहे. कारण हे डिव्हाईस HarmonyOS 6.0 ऐवजी EMUI 15.0 वर आधारित आहे.

Google ने सादर केले नवे AI इमेज जनरेशन मॉडेल… Nano Banana 2 ने सर्वांना केलं चकित, आता इमेजेस होणार आणखी रिअलिस्टिक

फ्लॅगशिप स्मार्टफोनसह, Huawei ने वॉच जीटी रनर 2, वॉच अल्टिमेट 2, मेटपॅड मिनी, फ्रीबड्स प्रो 5 आणि बँड 11 सिरीज देखील सादर केले आहेत. कंपनीने आतापर्यंत मेट 80 प्रो ग्लोबलची घोषणा केली नाही. स्मार्टफोन काही निवडक मार्केटमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे आणि उपलब्धता प्रदेशानुसार बदलू शकते. हा स्मार्टफोन 16GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. Huawei Mate 80 Pro स्मार्टफोन ब्लॅक, ग्रीन आणि गोल्ड शेड्समध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

Huawei Mate 80 Pro चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

Huawei Mate 80 Pro मध्ये 6.75-इंच LTPO OLED डिस्प्ले आहे, ज्याचे रेजोल्यूशन 2832 × 1280 पिक्सेल आहे आणि पिक्सेल डेंसिटी 460ppi आहे. हे डिव्हाईस 120Hz पर्यंत अडॅप्टिव रिफ्रेश रेट, 1440Hz PWM डिमिंग, 1.07 बिलियनपर्यंत कलर्स आणि 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्टसह उपलब्ध आहे. Huawei ने ग्लोबल मॉडेलमध्ये कोणते चिपसेट दिले आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती शेअर करण्यात आली नाही. चीनी व्हेरिअंटमध्ये Kirin 9030 Pro प्रोसेसर आहे. फोन 16GB रॅम आणि 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेजसह लाँच करण्यात आला आहे. हे ग्लोबली EMUI 15.0 वर आधारित आहे. चीनमध्ये हे डिव्हाईस HarmonyOS 6.0 सह उपलब्ध आहे.

कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, Huawei Mate 80 Pro मध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य सेंसर आहे, ज्याचा अपर्चर f/1.4 ते f/4.0 पर्यंत आहे आणि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन आहे. या डिव्हाईसमध्ये 40-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड शूटर आणि 48-मेगापिक्सेलचा मॅक्रो टेलीफोटो लेंस देखील आहे, ज्यामध्ये 4x ऑप्टिकल झूम आणि 100x पर्यंत डिजिटल झूम आहे. हँडसेटमध्ये ऑटोफोकससह 13-मेगापिक्सेलचा वाइड-अँगल सेल्फी कॅमेरा देखील आहे. फ्रंट आणि रिअर दोन्ही कॅमेरे 4K व्हिडीओ रिकॉर्डिंगला सपोर्ट करतात.

Galaxy Buds4 vs Galaxy Buds4 Pro: कोणता Samsung ईयरबड तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट ऑप्शन? वाचा डिव्हाईसच्या फीचर्समधील फरक

Huawei Mate 80 Pro मध्ये 5,750mAh बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 100W वायर्ड आणि 80W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. हँडसेट मार्केटच्या हिशोबाने सिंगल आणि डुअल-सिम व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध आहे. कंपनीने असा दावा केला आहे की, डिव्हाईस डस्ट आणि वाटर रेजिस्टेंससाठी IP68 आणि IP69 रेटिंगसह येते. कनेक्टिविटी ऑप्शनमध्ये वायफाय 7, ब्लूटूथ 6.0, यूएसबी टाइप-C सह यूएसबी 3.1 Gen 1 स्पीड, NFC, डुअल-बँड जीपीएस आणि NavIC सपोर्ट समाविष्ट आहे.

Web Title: Huawei mate 80 pro launched in global market with 100w charging support know about the features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 09:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Fire Max: गेममधील नव्या इव्हेंटने प्लेअर्स झाले खुश… सुपर लेग पॉकेटसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स, असे करा अनलॉक
1

Free Fire Max: गेममधील नव्या इव्हेंटने प्लेअर्स झाले खुश… सुपर लेग पॉकेटसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स, असे करा अनलॉक

अबब! Samsung ने आणला अँड्रॉईड 16 बेस्ड One UI 8.5 अपडेट, कोणत्या स्मार्टफोन मॉडेल्सना मिळणार नवीन अपग्रेड्स? जाणून घ्या
2

अबब! Samsung ने आणला अँड्रॉईड 16 बेस्ड One UI 8.5 अपडेट, कोणत्या स्मार्टफोन मॉडेल्सना मिळणार नवीन अपग्रेड्स? जाणून घ्या

Galaxy Buds4 vs Galaxy Buds4 Pro: कोणता Samsung ईयरबड तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट ऑप्शन? वाचा डिव्हाईसच्या फीचर्समधील फरक
3

Galaxy Buds4 vs Galaxy Buds4 Pro: कोणता Samsung ईयरबड तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट ऑप्शन? वाचा डिव्हाईसच्या फीचर्समधील फरक

Free Fire Max: होळीनिमित्त प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स! गेममध्ये लाईव्ह झाला स्पेशल ईव्हेंट, जाणून घ्या
4

Free Fire Max: होळीनिमित्त प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स! गेममध्ये लाईव्ह झाला स्पेशल ईव्हेंट, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Huawei ने उडवली सर्वांची झोप… 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Huawei ने उडवली सर्वांची झोप… 100W चार्जिंग सपोर्टसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Feb 28, 2026 | 09:48 AM
Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही लगेच ट्रिगर..”, रितेशने केली तन्वीची कानउघडणी, भाऊच्या धक्क्यावर नेमकं काय घडणार? पाहा प्रोमो

Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही लगेच ट्रिगर..”, रितेशने केली तन्वीची कानउघडणी, भाऊच्या धक्क्यावर नेमकं काय घडणार? पाहा प्रोमो

Feb 28, 2026 | 09:46 AM
Holi 2026 : रंगांच्या सणात चवीचा जल्लोष! होळीनिमित्त घरी बनवा बिहारी स्टाईल ‘चंपारण मटण’

Holi 2026 : रंगांच्या सणात चवीचा जल्लोष! होळीनिमित्त घरी बनवा बिहारी स्टाईल ‘चंपारण मटण’

Feb 28, 2026 | 09:45 AM
Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या ‘खूनी खेळा’वर दिला मोठा इशारा

Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या ‘खूनी खेळा’वर दिला मोठा इशारा

Feb 28, 2026 | 09:44 AM
IPL 2026 मध्ये Lucknow Super Giants दिसणार नव्या रंगात! लोगोही बदलला, पहा संघातील खेळाडूंच्या प्रतिक्रिया

IPL 2026 मध्ये Lucknow Super Giants दिसणार नव्या रंगात! लोगोही बदलला, पहा संघातील खेळाडूंच्या प्रतिक्रिया

Feb 28, 2026 | 09:36 AM
Surya Gochar 2026: सूर्य शनिच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या करिअर आणि व्यवसायात येऊ शकतात अडचणी

Surya Gochar 2026: सूर्य शनिच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या करिअर आणि व्यवसायात येऊ शकतात अडचणी

Feb 28, 2026 | 09:30 AM
MSC Bank Scam सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; शिखर बँक गैरव्यवहार प्रकरणाला पूर्णविराम

MSC Bank Scam सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; शिखर बँक गैरव्यवहार प्रकरणाला पूर्णविराम

Feb 28, 2026 | 09:22 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM