Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Dinvisheh : स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती राजाराम महाराज यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 02 मार्चचा इतिहास

स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती राजाराम महाराज यांनी कमी वयामध्ये स्वराज्याची धुरा हाती घेतली. शंभूराज्यांनंतर स्वराज्य राखले. जिंजी किल्ल्यावरून त्यांनी मुघलांविरुद्ध लढा चालू ठेवला आणि स्वराज्याची धुरा सांभाळली.

Updated On: Mar 02, 2026 | 10:22 AM
Death anniversary of the third Chhatrapati Rajaram Maharaj of Swarajya, 02 March history

स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती राजाराम महाराज पुण्यतिथी आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:

मराठा साम्राज्याचे तिसरे छत्रपती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कनिष्ठ चिरंजीव राजाराम महाराज यांची आज पुण्यतिथी. हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे धाकटे चिरंजीव आणि मराठा साम्राज्याचे पराक्रमी शासक होते. संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीत राज्यकारभार स्वीकारला. औरंगजेबाच्या आक्रमणांना तोंड देत त्यांनी मराठा साम्राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले. जिंजी किल्ल्यावरून त्यांनी मुघलांविरुद्ध लढा चालू ठेवला आणि स्वराज्याची धुरा सांभाळली. त्यांच्या धैर्य, चिकाटी आणि दूरदृष्टीमुळे मराठा साम्राज्य मजबूत राहिले. २ मार्च १७०० रोजी त्यांचे सिंहगडावर निधन झाले. (Dinvishesh)

देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये 2 मार्च रोजी घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1855: अलेक्झांडर दुसरा रशियाचा झार बनला.
  • 1857: मुंबईत जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स सुरू झाले.
  • 1949: कनेक्टिकटमधील न्यू मिलफोर्ड येथे स्वयंचलित रस्त्यावरील दिवे बसवण्यात आले.
  • 1956: मोरोक्कोला फ्रान्सपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1969: जगातील पहिले सुपरसोनिक विमान, फ्रेंच-निर्मित कॉनकॉर्ड, ने पहिले यशस्वी उड्डाण केले.
  • 1970: रोडेशियाला ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले आणि ते प्रजासत्ताक बनले.
  • 1972: बाह्य ग्रहांचा शोध घेण्याच्या मोहिमेसह फ्लोरिडातील केप कॅनावेरल येथून पायोनियर 10 अंतराळ यान प्रक्षेपित करण्यात आले.
  • 1978: स्वित्झर्लंडमधील स्मशानभूमीतून चार्ली चॅप्लिनची शवपेटी चोरीला गेली.
  • 1990: नेल्सन मंडेला यांची आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली.
  • 1992: आर्मेनिया, अझरबैजान, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोव्हा, सॅन मारिनो, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सामील झाले.
  • 1995: केनेडी स्पेस सेंटरवरून एसटीएस-67 वरून स्पेस शटल एंडेव्हरचे प्रक्षेपण झाले, ज्यामध्ये एस्ट्रो-2 स्पेसलॅब वेधशाळा होती.
  • 1998: गॅलिलिओ अंतराळयानातून पाठवलेल्या डेटावरून असे दिसून आले की गुरूच्या चंद्र युरोपावर बर्फाच्या जाड कवचाखाली द्रव महासागर आहे.
हे देखील वाचा : वन्यजीव संरक्षणाचा जागर! जाणून घ्या ‘जागतिक वन्यजीव दिना’चे काय आहे महत्त्व?

02 मार्च रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1742: ‘विश्वासराव’ – नानासाहेब पेशव्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 जानेवारी 1761)
  • 1914: ‘तोता सिंग’ – भारतीय राजकारणी, पंजाबचे आमदार यांचा जन्म. (मृत्यू : 21 मे 2022)
  • 1925: ‘शांता जोग’ – चित्रपट आणि रंगभूमी अभिनेत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 12 सप्टेंबर 1980)
  • 1931: ‘मिखाईल गोर्बाचेव्ह’ – सोव्हिएत संघाचे शेवटचे अध्यक्ष आणि नोबेल पारितोषिक विजेते यांचा जन्म.
  • 1931: ‘राम शेवाळकर’ -मराठी साहित्यिक यांचा जन्म.
  • 1942: ‘गीता नागाभूषण’ – साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय कन्नड स्त्रीवादी लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 28 जून 2020)
  • 1990:’ टायगर श्रॉफ’ – भारतीय अभिनेता यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : श्रवणशक्ती ही निसर्गाची देणगी! जागतिक श्रवण दिनी जाणून घ्या कानांच्या आरोग्याची ए-बी-सी-डी

02 मार्च रोजी मृत्यू दिनविशेष

1568: ‘मीरा रत्‍नसिंह राठोड’ – यांचे निधन.
1700: ‘छत्रपती राजाराम महाराज’ – मराठा साम्राज्याचे तिसरे छत्रपती यांचे सिंहगडावर निधन. (जन्म: 24 फेब्रुवारी 1670)
1830: ‘डी. एच. लॉरेन्स’ – इंग्लिश कादंबरीकार, कवी, नाटककार, टीकाकार आणि चित्रकार यांचे निधन. (जन्म: 11 सप्टेंबर 1885)
1949: ‘सरोजिनी नायडू’ – प्रभावी वक्त्या आणि स्वातंत्रसेनानी यांचे निधन.
1976: ‘डॉ. काशिनाथ घाणेकर’ – मराठी चित्रपट अभिनेते यांचे निधन.
1994: ‘पं. श्रीपादशास्त्री जेरे’ – धर्म व अध्यात्माचे गाढे अभ्यासक, करवीरभूषण, वेदशास्त्रसंपन्न यांचे निधन.

Web Title: Death anniversary of the third chhatrapati rajaram maharaj of swarajya 02 march history

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 10:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dinvishesh : महाराष्ट्र भूषण नानासाहेब धर्माधिकारी यांची जयंती; जाणून घ्या 01 मार्चचा इतिहास
1

Dinvishesh : महाराष्ट्र भूषण नानासाहेब धर्माधिकारी यांची जयंती; जाणून घ्या 01 मार्चचा इतिहास

प्रजासत्ताक भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचा स्मृतीदिन; जाणून घ्या २८ फेब्रुवारीचा इतिहास
2

प्रजासत्ताक भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचा स्मृतीदिन; जाणून घ्या २८ फेब्रुवारीचा इतिहास

अष्टपैलू साहित्यिक विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांची जयंती; जाणून घ्या 27 फेब्रुवारीचा इतिहास
3

अष्टपैलू साहित्यिक विष्णू वामन शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांची जयंती; जाणून घ्या 27 फेब्रुवारीचा इतिहास

लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी….! मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, जपूया मायमराठीचा अभिमान
4

लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी….! मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, जपूया मायमराठीचा अभिमान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dinvisheh : स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती राजाराम महाराज यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 02 मार्चचा इतिहास

Dinvisheh : स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती राजाराम महाराज यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 02 मार्चचा इतिहास

Mar 02, 2026 | 10:22 AM
IND vs WI : कॅप्टनने केला संजूवर कौतुकाचा वर्षाव! “आम्ही घाबरलो होतो…” सामना झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने केला मोठा खुलासा

IND vs WI : कॅप्टनने केला संजूवर कौतुकाचा वर्षाव! “आम्ही घाबरलो होतो…” सामना झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने केला मोठा खुलासा

Mar 02, 2026 | 10:12 AM
Mobile World Congress 2026: अल्ट्रा-थिन डिझाईन आणि पावरफुल परफॉर्मंस… टेक ईव्हेंटमध्ये HONOR चा फोल्डेबल फोन लाँच, वाचा फीचर्स

Mobile World Congress 2026: अल्ट्रा-थिन डिझाईन आणि पावरफुल परफॉर्मंस… टेक ईव्हेंटमध्ये HONOR चा फोल्डेबल फोन लाँच, वाचा फीचर्स

Mar 02, 2026 | 10:11 AM
‘आणि अचानक मला Kiss केलं’; लाईव्ह परफॉर्मन्सदरम्यान अभिनेत्रीसोबत गैरवर्तन, खुलासा करत म्हणाली, ‘३५ गुन्हे…’

‘आणि अचानक मला Kiss केलं’; लाईव्ह परफॉर्मन्सदरम्यान अभिनेत्रीसोबत गैरवर्तन, खुलासा करत म्हणाली, ‘३५ गुन्हे…’

Mar 02, 2026 | 10:07 AM
चिमुकलीच्या धाडसाला सलाम! थेट मगरीलाच मायेने कुरवाळू लागली अन् पाहणाऱ्यांच्या पोटात आला गोळा; Video Viral

चिमुकलीच्या धाडसाला सलाम! थेट मगरीलाच मायेने कुरवाळू लागली अन् पाहणाऱ्यांच्या पोटात आला गोळा; Video Viral

Mar 02, 2026 | 10:05 AM
Middle East मध्ये CBSE च्या 10 वी आणि 12 वी बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या, समोर आले बनावट सर्क्युलरचे सत्य

Middle East मध्ये CBSE च्या 10 वी आणि 12 वी बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या, समोर आले बनावट सर्क्युलरचे सत्य

Mar 02, 2026 | 09:53 AM
T20 World Cup 2026: टीम इंडियाला विजय मिळवून दिल्यानंतर संजू सॅमसनचा मैदानावर दमदार सेलिब्रेशन, Video Viral

T20 World Cup 2026: टीम इंडियाला विजय मिळवून दिल्यानंतर संजू सॅमसनचा मैदानावर दमदार सेलिब्रेशन, Video Viral

Mar 02, 2026 | 09:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM