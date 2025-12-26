Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • You Also Keep Smartphone Wifi Always On It Will Be Dangerous Know How Tech News Marathi

Tech Tips: स्मार्टफोनचा Wi-Fi सतत चालू ठेवताय? वेळीच सावध व्हा, तुमची ही सवय ठरू शकते धोकादायक

Smartphone WIFI Tips: तुम्ही देखील स्मार्टफोनमधील वायफाय सेटिंग सतत चालू ठेवताय का? जर हो, तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. कारण स्मार्टफोनचा वायफाय सतत चालू ठेवणं अत्यंत धोकादायक आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 10:02 PM
Tech Tips: स्मार्टफोनचा Wi-Fi सतत चालू ठेवताय? वेळीच सावध व्हा, तुमची ही सवय ठरू शकते धोकादायक

Tech Tips: स्मार्टफोनचा Wi-Fi सतत चालू ठेवताय? वेळीच सावध व्हा, तुमची ही सवय ठरू शकते धोकादायक

Follow Us:
Follow Us:
  • Wi-Fi सतत ऑन ठेवता?
  • ही एक सवय तुमच्यासाठी ठरू शकते मोठा धोका!
  • Wi-Fi ऑन ठेवल्याने बॅटरीच नव्हे तर प्रायव्हसीही धोक्यात
आपण स्मार्टफोन हातात घेतला की सर्वात आधी वायफाय चालू करतो. काहीवेळेस आपण स्मार्टफोनमधील वायफाय बंद करायला विसरतो. त्यामुळे आपल्या स्मार्टफोनमधील वायफाय सतत चालूच राहतो आणि आपला फोन नेहमी वायफायच्या शोधात असतो. तुम्हाला देखील स्मार्टफोनमधील वायफाय सतत चालू ठेवण्याची सवय आहे का? जर हो, तर वेळीच सावध व्हा. कारण तुमची ही सवय तुमच्या स्मार्टफोनसाठी अतिशय धोकादायक आहे.

आपत्कालीन प्रसंगी Google ठरणार तारणहार! भारतात लाँच झाली इमरजेंसी लोकेशन सर्विस, यूजर्सना अशी मिळणार मदत

घराबाहेर पडताना जर तुमच्या स्मार्टफोनचा वायफाय तुम्ही बंद करायला विसरलात, तर तुमचा फोन एखाद्या अनोळखी आणि धोकादायक नेटवर्कला कनेक्ट होऊ शकतो. ज्यामुळे पासवर्ड, बँकिंग डिटेल्स, आणि तर महत्त्वाची माहिती हॅकर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असते. अनेक रिसर्चमध्ये देखील असा खुलासा झाला आहे की, सतत नेटवर्क स्कॅन करणारे स्मार्टफोन खोटे नेटवर्क किंव मॅन-इन-द-मिडल सारख्या खोट्या सायबर अटॅकमध्ये अडकतात. त्यामुळे घरातून बाहेर पडताना आपल्या स्मार्टफोनचा वायफाय बंद आहे की नाही याची खात्री करणं अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण आपल्या छोट्या – छोट्या सवयींमुळेच आपल्या स्मार्टफोनची सुरक्षा टिकून राहते.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

Wi-Fi सतत ऑन ठेवल्यास सर्वात मोठा धोका

ऑटो-कनेक्शन फीचर घराबाहेर वायफाय ऑन ठेवणाऱ्यांसाठी अतिशय धोकादायक आहे. या फीचरमुळे तुमचा स्मार्टफोन एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, कॅफे, सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या वायफायला तुमचा स्मार्टफोन कनेक्ट होतो. हे Wi-Fi नेटवर्क कोणत्याही एन्क्रिप्शन उलबध असतात. म्हणजेच इथे तुमचा स्मार्टफोन अगदी सहज हॅक केला जाऊ शकतो. जर तुमचा स्मार्टफोन अशा वायफाय नेटवर्कला कनेक्ट असेल तर तुमचा पासवर्ड, बँकिंग डिटेल्स, मेसेज सर्वकाही धोक्यात येऊ शकतं.

हॅकर्स सहसा लोकांना फसवण्यासाठी एअरपोर्ट फ्री वाय-फाय किंवा कॅफे गेस्ट नेटवर्क सारख्या खोट्या नेटवर्कचा वापर करतात. अशा नेटवर्कला कोणताही पासवर्ड नसतो त्यामुळे फोन अगदी लगेच या नेटवर्कला कनेक्ट होतात. जर तुमचा फोन अशा नेटवर्कला कनेक्ट झाला तर तुमची सर्व माहिती हॅकर्सकडे जाऊ शकतो आणि यामुळे हॅकर्स तुमच्या अ‍ॅक्टिव्हिटी ट्रॅक करतात आणि तुमची लॉगिन माहिती देखील चोरतात.

‘DNA सिद्ध करा आणि करोडोंची संपती मिळवा’… टेलीग्राम फाऊंडर Pavel Durov ने केली अजब घोषणा, सोशल मीडियावर खळबळ

तुमच्या स्मार्टफोनची सुरक्षा वाढावी आणि तुमचा डेटा सुरक्षिता राहावा यासाठी तुम्हाला काही सवयी बदलणं अत्यंत आवश्यक आहे. घराबाहेर पडताना तुमच्या स्मार्टफोनचा वायफाय बंद असल्याची खात्री करा. पब्लिक वायफायवर कोणतेही व्यवहार करू नका. स्टेशन, एअरपोर्ट, कॅफे अशा ठिकाणी उपलब्ध असलेला पब्लिक वायफाय तुमच्या स्मार्टफोनला कनेक्ट करणं टाळा. तुमच्या स्मार्टफोनचा ऑटो-कनेक्ट फीचर अनोळखी नेटवर्ससाठी डिसेबल करा. स्मार्टफोनमधील जुने वायफाय नेटवर्क डिलीट करा. बँकिग संबंधित व्यवहार करण्यासाठी स्मार्टफोनधील इंटरनेट डेटा किंवा VPN चा वापर करा. वायफाय तुमच्या स्मार्टफोनची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि तुमची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे.

Web Title: You also keep smartphone wifi always on it will be dangerous know how tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 10:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान
1

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर
2

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM