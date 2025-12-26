Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Telegram Founder Pavel Durov Make Announcement Prove Dna And Take Inheritance Of His Wealth Tech News Marathi

‘DNA सिद्ध करा आणि करोडोंची संपती मिळवा’… टेलीग्राम फाऊंडर Pavel Durov ने केली अजब घोषणा, सोशल मीडियावर खळबळ

Telegram Founder Pavel Durov: टेलिग्रामचे संस्थापक नेहमीच त्यांच्या वेगवेगळ्या घोषणांमुळे चर्चेत असतात. आता पुन्हा एकदा त्यांनी एक अजब गजब घोषणा केली आहे. त्यांच्या या घोषणेने सोशल मीडियावर गोंधळ उडाला आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 10:16 AM
'DNA सिद्ध करा आणि करोडोंची संपती मिळवा'... टेलीग्राम फाऊंडर Pavel Durov ने केली अजब घोषणा, सोशल मीडियावर खळबळ

'DNA सिद्ध करा आणि करोडोंची संपती मिळवा'... टेलीग्राम फाऊंडर Pavel Durov ने केली अजब घोषणा, सोशल मीडियावर खळबळ

Follow Us:
Follow Us:
  • Telegram च्या संस्थापकाचा मोठा दावा!
  • DNA टेस्ट केली तर मिळू शकते करोडोंची संपत्ती
  • Pavel Durov च्या घोषणेने जगभर खळबळ
मेसेजिंग अ‍ॅप टेलीग्रामचे अब्जाधीश संस्थापक पावेल ड्यूरोव यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. पावेल ड्यूरोव यांनी अजब घोषणा केली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. पावेल ड्यूरोव यांनी अशा महिलांसाठी IVF ट्रीटमेंटचा खर्च उचलण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्या महिलांना ड्यूरोव यांनी डोनेट केलेल्या स्पर्मचा वापर करायचा आहे. तसेच ड्यूरोव यांनी असं वचन देखील दिलं आहे की, या मुलांना ड्यूरोव यांच्या 17 बिलियन डॉलरच्या संपत्तीमध्ये समान हिस्सा मिळणार आहे. पण यासाठी डीएनए संबंध सिद्ध करावे लागणार आहेत. ही माहिती वॉल स्ट्रीट जर्नलकडून मिळाली आहे.

Free Fire Max: गेममध्ये लाईव्ह झाला Dream Ring ईव्हेंट, स्पेशल टोकनसह प्लेअर्सना मिळणार ड्रिम किपर स्किन

12 देशांमध्ये 100 हून अधिक जैविक मुलं

41 वर्षीय रशियन वंशाच्या टेक उद्योजकाने जुलै 2024 मध्ये खुलासा केला की त्याने स्पर्म डोनेशनद्वारे किमान 12 देशांमध्ये 100 हून अधिक जैविक मुलांना जन्म दिला आहे. ड्यूरोवने 2010 च्या सुमारास स्पर्म डोनेट करण्यास सुरुवात केली होती. सुरुवातीला त्यांनी त्यांच्या मित्राला मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर त्यांनी मॉस्कोच्या अल्ट्राव्हिटा फर्टिलिटी क्लिनिकमध्ये निनावी डोनेशन देण्यास सुरुवात केली.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

37 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलांसाठी मोफत आयव्हीएफ ऑफर करण्याचे आवाहन

अहवालानुसार, 2024 च्या उन्हाळ्यात क्लिनिकने एक असामान्य मार्केटिंग कँपेन सुरु केलं होतं. ज्यामध्ये ड्यूरोवच्या ‘बायोमटेरियल’ ला ‘हाय जेनेटिक कम्पॅटिबिलिटी’ असल्याचे आणि 37 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलांसाठी मोफत आयव्हीएफ ऑफर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. क्लिनिकमधील एका माजी डॉक्टरने WSJ ला ​​सांगितले की, कायद्याच्या गुंतागुंतीपासून वाचण्यासाठी सहभागी होणाऱ्या महिला अविवाहीत असणे गरजेचे होते आणि सांगितलं की, सहभागी झालेल्या महिला शिकलेल्या आणि निरोगी होत्या. क्लिनिकच्या वेबसाईटवर ड्यूरोवच्या फोटोसोबत टेलीग्राम लोगोवाला एक बॅनर देखील होता, जो ‘खूप उच्च मागणी असलेले’ स्पर्म प्रमोट करत होता.

DNA-व्हेरिफाईड प्लॅनअंतर्गत 100 हून अधिक मुलांना अब्जावधींची संपत्ती मिळण्याची अपेक्षा

ड्यूरोवने एक फ्रेंच मॅगजीन इंटरव्यू दरम्यान घोषणा केली की, त्यांच्या सर्व बायोलॉजिकल मुलांना संपत्तीत समान हिस्सा मिळणार आहे. त्यांनी ऑक्टोबर 2024 मध्ये लेक्स फ्रिडमॅन पॉडकास्टवर सांगितलं की, जर ते माझ्यासोबत DNA सिद्ध करू शकतात, तर आजपासून 30 वर्षांनंतर म्हणजेच माझा मृत्यू झाल्यानंतर त्या मुलांना माझ्या संपत्तीत वाटा मिळवण्याचा अधिकार असणार आहे.

11 इंच मोठी स्क्रीन आणि 7000mAh बॅटरी… itel ने भारतात लाँच केला नवा टॅब्लेट! जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

फोर्ब्सने त्यांची नेट वर्थ 17 बिलियन डॉलर असल्याचं सांगितलं आहे. यातील सर्वात मोठा भाग टेलिग्रामसंबंधित आहे. त्यांच्याकडे 2013 मध्ये खरेदी केलेल्या बिटकॉईनची एक अज्ञात रक्कम देखील आहे. ड्यूरोवने केलेल्या या घोषणेनंतर स्वत:ला त्यांचा मुलगा सांगणाऱ्या मेसेजची संख्या वाढली. त्यांनी सांगितलं की, की ते त्यांचे DNA ओपन-सोर्स करण्याची योजना आखत आहेत. ज्यामुळे बायोलॉजिकल मुलं एकमेकांना शोधू शकतील.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Pavel Durov कोण आहे?

    Ans: Telegram आणि VK (VKontakte) चे संस्थापक/CEO.

  • Que: Pavel Durov का प्रसिद्ध आहे?

    Ans: प्रायव्हसी-फोकस्ड अ‍ॅप बनवल्यामुळे.

  • Que: Telegram मध्ये कोणते मुख्य फीचर्स आहेत?

    Ans: Secret Chat, Channels, Bots, Groups व स्टिकर्स.

Web Title: Telegram founder pavel durov make announcement prove dna and take inheritance of his wealth tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 10:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर
1

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

Free Fire Max: गेममध्ये नव्या इव्हेंटने केली एंट्री, स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार धमाकेदार रिवॉर्ड्स
2

Free Fire Max: गेममध्ये नव्या इव्हेंटने केली एंट्री, स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान
3

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री
4

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नोबेल पुरस्कारासाठी वेडे झाले ट्रम्प! १, २ नव्हे थेट ८ पुरस्काराची केली मागणी; म्हणाले…

नोबेल पुरस्कारासाठी वेडे झाले ट्रम्प! १, २ नव्हे थेट ८ पुरस्काराची केली मागणी; म्हणाले…

Jan 21, 2026 | 10:32 AM
‘रुबाब’च्या डॅशिंग लव्हस्टोरीचा ट्रेलर प्रदर्शित; तरुणाईच्या स्वॅगदार प्रेमाची ठसकेबाज झलक

‘रुबाब’च्या डॅशिंग लव्हस्टोरीचा ट्रेलर प्रदर्शित; तरुणाईच्या स्वॅगदार प्रेमाची ठसकेबाज झलक

Jan 21, 2026 | 10:24 AM
कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 10:23 AM
Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

Jan 21, 2026 | 10:20 AM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…

Jan 21, 2026 | 10:13 AM
Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो

Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो

Jan 21, 2026 | 10:05 AM
Oppo A6 5G: लूक असा की नजर हटेना! तगडा प्रोसेसर आणि मोठ्या बॅटरीने सुसज्ज, सुरुवातीची किंमत 20 हजारांहून कमी

Oppo A6 5G: लूक असा की नजर हटेना! तगडा प्रोसेसर आणि मोठ्या बॅटरीने सुसज्ज, सुरुवातीची किंमत 20 हजारांहून कमी

Jan 21, 2026 | 10:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM