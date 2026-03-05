Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

तिथीनुसार येणाऱ्या शिवजयंतीनिमित्त कोतवाली पोलीस ठाण्यात उपविभागीय पोलीस अधिकारी दिलीप टिपरसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्त बैठक पार पडली.

Updated On: Mar 05, 2026 | 08:05 PM

तिथीनुसार येणाऱ्या शिवजयंतीनिमित्त कोतवाली पोलीस ठाण्यात उपविभागीय पोलीस अधिकारी दिलीप टिपरसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्त बैठक पार पडली. यावेळी पोलीस निरीक्षक संभाजी गायकवाड यांनी मिरवणुकीतील अडचणी जाणून घेत समन्वयाने मार्ग काढण्याचे सांगितले…यावेळी शहराचे डी.वाय.एस.पी. टिपरसे यांनी ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी डीजेऐवजी भारतातील विविध राज्यांतील पारंपरिक वाद्यांचा वापर करण्याची संकल्पना पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसमोर मांडली…तर मिरवणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी मंडळांनी स्वयंसेवक नेमून पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले. यावेळी बैठकीला उत्सव समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Mar 05, 2026 | 08:05 PM

