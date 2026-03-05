Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • Statewide Strike Of Transporters In The State Called Off Pratap Sarnaik Informed

राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे; उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश!

अन्यायकारक ई-चलान रद्द करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याने राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे घेण्यात आला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या.

Updated On: Mar 05, 2026 | 07:55 PM
राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे

राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे

Follow Us:
Follow Us:
  • वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे
  • अन्यायकारक ई-चलान रद्द करण्याबाबत शासन सकारात्मक
  • परिवहन मंत्र्यांची महत्त्वाची घोषणा
अन्यायकारक इ-चलान रद्द करण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर राज्यातील वाहतूकदारांनी पुकारलेला राज्यव्यापी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहतूकदारांच्या विविध मागण्या आणि समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच पोलीस आणि परिवहन विभागाची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. शासन त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूकदार संघटनांनी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनी सांगितले. तसेच संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करून लवकरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यव्यापी वाहतूकदारांच्या संपाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. तसेच उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे वाहतूकदार संघटनांच्या शिखर समिती महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट ॲक्शन कमिटीच्या सदस्यांशी संवाद साधला.

याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार

यावेळी वाहतूकदारांच्या मागण्यांचा शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करत असल्याचे सांगत संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. त्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत वाहतूकदार संघटनांनी राज्यव्यापी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

किंमत स्वस्त आणि चालवण्यात मस्त! ‘या’ आहेत भारतातील Off-Road Bikes, किंमत फक्त 1.40 लाखांपासून सुरु

शासन वाहतूकदारांच्या विविध मागण्यांबाबत संवेदनशील असून अन्यायकारक पद्धतीने काढण्यात आलेल्या इ-चलानांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. तसेच संबंधित समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी परिवहन विभाग, पोलीस प्रशासन आणि वाहतूकदार संघटनांचे प्रतिनिधी यांची लवकरच संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

Web Title: Statewide strike of transporters in the state called off pratap sarnaik informed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 07:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार
1

याला म्हणतात प्रॉपर जुगाड! पठ्ठ्याने फक्त 4 लाखांत Maruti 800 ला बनवलं थेट Lamborghini कार

किंमत स्वस्त आणि चालवण्यात मस्त! ‘या’ आहेत भारतातील Off-Road Bikes, किंमत फक्त 1.40 लाखांपासून सुरु
2

किंमत स्वस्त आणि चालवण्यात मस्त! ‘या’ आहेत भारतातील Off-Road Bikes, किंमत फक्त 1.40 लाखांपासून सुरु

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठा शिल्लक?
3

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठा शिल्लक?

कम्फर्ट आणि मायलेजचा उत्तम कॉम्बिनेशन! 10 लाखांच्या बजेटमध्ये ‘या’ आहेत बेस्ट Sedan Cars
4

कम्फर्ट आणि मायलेजचा उत्तम कॉम्बिनेशन! 10 लाखांच्या बजेटमध्ये ‘या’ आहेत बेस्ट Sedan Cars

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पालकांनो! स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरा; मोबाईलमधील ‘ही’ एक सेटींग तुमच्या मुलाला ठेवू शकते सुरक्षित

पालकांनो! स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरा; मोबाईलमधील ‘ही’ एक सेटींग तुमच्या मुलाला ठेवू शकते सुरक्षित

Mar 05, 2026 | 07:54 PM
‘या’ तारखेला राज्यभरात होणार शिष्यवृत्ती परीक्षा! आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम मुदत जाणून घ्या

‘या’ तारखेला राज्यभरात होणार शिष्यवृत्ती परीक्षा! आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम मुदत जाणून घ्या

Mar 05, 2026 | 07:53 PM
राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे; उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश!

राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे; उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश!

Mar 05, 2026 | 07:50 PM
“कुपोषणाचे प्रमाण आणखी…”; मंत्री Aditi Tatkare यांची विधानपरिषदेत महत्वाची माहिती

“कुपोषणाचे प्रमाण आणखी…”; मंत्री Aditi Tatkare यांची विधानपरिषदेत महत्वाची माहिती

Mar 05, 2026 | 07:24 PM
US-Iran War : इराणवर हल्ला अन् रशियाची चांदी! पुतिन यांच्या तिजोरीत पडणार अब्जावधींचा पाऊस?

US-Iran War : इराणवर हल्ला अन् रशियाची चांदी! पुतिन यांच्या तिजोरीत पडणार अब्जावधींचा पाऊस?

Mar 05, 2026 | 07:20 PM
“परमेश्वर करो आता रेबीज वगैरे नको…”; मराठी अभिनेत्याला भटक्या कुत्र्याचा चावा, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

“परमेश्वर करो आता रेबीज वगैरे नको…”; मराठी अभिनेत्याला भटक्या कुत्र्याचा चावा, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

Mar 05, 2026 | 07:10 PM
Sant Tukaram Maharaj: देहूत उसळला भक्तांचा जनसागर; ३७८ वा वैकुंठगमन सोहळा भक्तीरसात संपन्न

Sant Tukaram Maharaj: देहूत उसळला भक्तांचा जनसागर; ३७८ वा वैकुंठगमन सोहळा भक्तीरसात संपन्न

Mar 05, 2026 | 06:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM