राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे; उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश!

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यव्यापी वाहतूकदारांच्या संपाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. तसेच उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे वाहतूकदार संघटनांच्या शिखर समिती महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट ॲक्शन कमिटीच्या सदस्यांशी संवाद साधला.
यावेळी वाहतूकदारांच्या मागण्यांचा शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करत असल्याचे सांगत संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. त्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत वाहतूकदार संघटनांनी राज्यव्यापी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
शासन वाहतूकदारांच्या विविध मागण्यांबाबत संवेदनशील असून अन्यायकारक पद्धतीने काढण्यात आलेल्या इ-चलानांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. तसेच संबंधित समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी परिवहन विभाग, पोलीस प्रशासन आणि वाहतूकदार संघटनांचे प्रतिनिधी यांची लवकरच संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.