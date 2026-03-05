Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Navi Mumbai Do You Provide Cabins For The Navi Mumbai Transport Chairman

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या परिवहन सभापतींना बसायला स्वतंत्र केबिन नसल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार संजीव नाईक यांनी महापालिका प्रशासनावर जोरदार टीका करत नाराजी व्यक्त केली आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 03:17 PM

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या परिवहन सभापतींना बसायला स्वतंत्र केबिन नसल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार संजीव नाईक यांनी महापालिका प्रशासनावर जोरदार टीका करत नाराजी व्यक्त केली आहे. परिवहन सभापतींसाठी केबिनची व्यवस्था न केल्यास त्यांना थेट आयुक्तांच्या खुर्चीवर बसवू असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

Published On: Mar 05, 2026 | 03:17 PM

