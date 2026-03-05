Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Parbhani News Vehicle Owners Ultimatum For E Challan Waiver Intense Anger Across The State

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

वाहनांवर आकारण्यात येणाऱ्या इ-चलनाविरोधात गुरुवार (दि.५) रोजी वाहनधारक व वाहतूकदार संघटनांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

Updated On: Mar 05, 2026 | 08:00 PM

Follow Us:

वाहनांवर आकारण्यात येणाऱ्या इ-चलनाविरोधात गुरुवार (दि.५) रोजी वाहनधारक व वाहतूकदार संघटनांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन तसेच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला निवेदन देऊन इ-चलनाची थकबाकी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. निवेदनात नमूद करण्यात आले की, राज्यभरातील वाहतूकदार संघटनांनी यापूर्वीच शासन व प्रशासनाला कळविल्याप्रमाणे इ-चलनाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे. परिवहन विभाग व पोलीस प्रशासनाकडून वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात इ-चलन आकारले जात असून दुचाकीपासून ट्रॅव्हल्स, ट्रक तसेच जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर लाखो रुपयांचा दंड आकारण्यात येत आहे. राज्यभरात सध्या सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचे इ-चलन वाहनधारकांवर थकले असल्याचे संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले. विशेषतः जानेवारी महिन्यात करण्यात आलेला कायदा वाहनधारकांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप करत तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. खाजगी तसेच व्यावसायिक वाहनधारकांना या दंडामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. इतर राज्यांमध्ये २५ ते ५० टक्के रक्कम स्वीकारून इ-चलन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मात्र महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून समिती नेमण्याच्या नावाखाली शासनाकडून वेळकाढू धोरण अवलंबले जात असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला.

Follow Us:

वाहनांवर आकारण्यात येणाऱ्या इ-चलनाविरोधात गुरुवार (दि.५) रोजी वाहनधारक व वाहतूकदार संघटनांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन तसेच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला निवेदन देऊन इ-चलनाची थकबाकी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. निवेदनात नमूद करण्यात आले की, राज्यभरातील वाहतूकदार संघटनांनी यापूर्वीच शासन व प्रशासनाला कळविल्याप्रमाणे इ-चलनाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येत आहे. परिवहन विभाग व पोलीस प्रशासनाकडून वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात इ-चलन आकारले जात असून दुचाकीपासून ट्रॅव्हल्स, ट्रक तसेच जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर लाखो रुपयांचा दंड आकारण्यात येत आहे. राज्यभरात सध्या सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचे इ-चलन वाहनधारकांवर थकले असल्याचे संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले. विशेषतः जानेवारी महिन्यात करण्यात आलेला कायदा वाहनधारकांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप करत तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. खाजगी तसेच व्यावसायिक वाहनधारकांना या दंडामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. इतर राज्यांमध्ये २५ ते ५० टक्के रक्कम स्वीकारून इ-चलन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मात्र महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून समिती नेमण्याच्या नावाखाली शासनाकडून वेळकाढू धोरण अवलंबले जात असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला.

Web Title: Parbhani news vehicle owners ultimatum for e challan waiver intense anger across the state

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 08:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘सुट्टा रोल’ गाण्याने वाढवली Super Duper चित्रपटाची क्रेझ; ललित प्रभाकर–विदुला चौघुलेचा ग्लॅमरस अंदाज चर्चेत
1

‘सुट्टा रोल’ गाण्याने वाढवली Super Duper चित्रपटाची क्रेझ; ललित प्रभाकर–विदुला चौघुलेचा ग्लॅमरस अंदाज चर्चेत

वर्षा उसगांवकर यांना मोठा धक्का; अभिनेत्रीची लाखोंची फसवणूक, बिल्डर-दिग्दर्शकाविरोधात गुन्हा दाखल
2

वर्षा उसगांवकर यांना मोठा धक्का; अभिनेत्रीची लाखोंची फसवणूक, बिल्डर-दिग्दर्शकाविरोधात गुन्हा दाखल

PM-USHA Scheme: पीएम-उषा योजनेचा ‘बूस्टर’! अनुसूचित जाती उपघटकासाठी १७ लाखांचा निधी वाटप
3

PM-USHA Scheme: पीएम-उषा योजनेचा ‘बूस्टर’! अनुसूचित जाती उपघटकासाठी १७ लाखांचा निधी वाटप

Satara News: ७/१२ उतारा ते आधार नोंदणी; धोम येथील महाशिबिरात अर्जांचा पाऊस
4

Satara News: ७/१२ उतारा ते आधार नोंदणी; धोम येथील महाशिबिरात अर्जांचा पाऊस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
IND vs ENG Semi Final: अभिषेक शर्माचा Flop Show! अत्यंत घाण शॉट मारून झाला आऊट, टायमिंगचा सर्व खेळ; केवळ पश्चात्ताप हाती

IND vs ENG Semi Final: अभिषेक शर्माचा Flop Show! अत्यंत घाण शॉट मारून झाला आऊट, टायमिंगचा सर्व खेळ; केवळ पश्चात्ताप हाती

Mar 05, 2026 | 07:58 PM
पालकांनो! स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरा; मोबाईलमधील ‘ही’ एक सेटींग तुमच्या मुलाला ठेवू शकते सुरक्षित

पालकांनो! स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरा; मोबाईलमधील ‘ही’ एक सेटींग तुमच्या मुलाला ठेवू शकते सुरक्षित

Mar 05, 2026 | 07:54 PM
‘या’ तारखेला राज्यभरात होणार शिष्यवृत्ती परीक्षा! आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम मुदत जाणून घ्या

‘या’ तारखेला राज्यभरात होणार शिष्यवृत्ती परीक्षा! आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम मुदत जाणून घ्या

Mar 05, 2026 | 07:53 PM
राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे; उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश!

राज्यातील वाहतूकदारांचा राज्यव्यापी संप मागे; उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश!

Mar 05, 2026 | 07:50 PM
“कुपोषणाचे प्रमाण आणखी…”; मंत्री Aditi Tatkare यांची विधानपरिषदेत महत्वाची माहिती

“कुपोषणाचे प्रमाण आणखी…”; मंत्री Aditi Tatkare यांची विधानपरिषदेत महत्वाची माहिती

Mar 05, 2026 | 07:24 PM
US-Iran War : इराणवर हल्ला अन् रशियाची चांदी! पुतिन यांच्या तिजोरीत पडणार अब्जावधींचा पाऊस?

US-Iran War : इराणवर हल्ला अन् रशियाची चांदी! पुतिन यांच्या तिजोरीत पडणार अब्जावधींचा पाऊस?

Mar 05, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM