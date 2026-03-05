Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘या’ तारखेला राज्यभरात होणार शिष्यवृत्ती परीक्षा! आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम मुदत जाणून घ्या

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत इयत्ता ४ थी आणि ७ वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा २६ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यभर एकाच दिवशी घेण्यात येणार आहेत.

Updated On: Mar 05, 2026 | 07:53 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • २६ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी आयोजित
  • अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आता ६ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली
  • आवेदनपत्र भरण्याची मुदत ३० डिसेंबर २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ अशी होती
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ४ थी) आणि उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ७ वी) २६ एप्रिल २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी आयोजित करण्यात येणार आहेत. या परीक्षेसाठी शाळा नोंदणी आणि विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली असून नियमित शुल्कासह अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आता ६ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही माहिती परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिली.

सर्जन कसे होतात? मेडिकलमध्ये व्हायायचंय पारंगत? ‘हे’ आहेत काही स्टेप्स

यापूर्वी या परीक्षेसाठी शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र भरण्याची मुदत ३० डिसेंबर २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ अशी होती. मात्र अनेक शाळांकडून नोंदणी व शुल्क भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा परिषदेकडून ही अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या शाळा किंवा विद्यार्थ्यांकडून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही, त्यांना आता अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.

तसेच नियमित मुदत संपल्यानंतरही अर्ज करण्यासाठी पर्याय ठेवण्यात आला आहे. विलंब शुल्कासह अर्ज करण्याची मुदत ८ मार्च २०२६ पर्यंत असेल, तर अतिविलंब शुल्कासह १० मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. या कालावधीत शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध राहणार आहे.

PCM आणि PCB साठी विद्यार्थ्यांची गर्दी! एकूण ११ लाख विद्यार्थ्यांचे अर्ज; ‘या’ मुदतीमध्ये सुधारा त्रुटी 

दरम्यान, ज्या शाळांनी अद्याप विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन आवेदनपत्र भरलेले नाही, त्यांनी दिलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन परीक्षा परिषदेकडून करण्यात आले आहे. १० मार्च २०२६ नंतर कोणत्याही परिस्थितीत ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने आवेदनपत्र स्वीकारले जाणार नाहीत, याची सर्व शाळांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असेही परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Published On: Mar 05, 2026 | 07:53 PM

Mar 05, 2026 | 07:53 PM
