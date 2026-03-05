Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पालकांनो! स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरा; मोबाईलमधील 'ही' एक सेटींग तुमच्या मुलाला ठेवू शकते सुरक्षित

आपल्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी स्मार्ट होणं गरजेचं आहे. हल्ली प्रत्येकाकडे स्मार्ट फोन आहे आता गरज आहे ती हा स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरण्याची.

Mar 05, 2026 | 07:54 PM
पालकांनो! स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरा; मोबाईलमधील 'ही' एक सेटींग तुमच्या मुलाला ठेवू शकते सुरक्षित
राज्यात आणि देशभरात देखील लहान मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शाळकरी मुलांना पळवून नेण्याचं प्रमाण वाढलं असून पालकांमध्ये भितीचं वातारण पाहायला मिळतं. दिल्लीत देखील मुलं पळवण्याच्या घटनेमुळे सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातंय. पोलीस यंत्रणा जरी याबाबत सतर्क होत असली तरी देखील पालकांनी देखील आपल्या मुलांच्या सुरक्षेसाठी स्मार्ट होणं गरजेचं आहे. हल्ली प्रत्येकाकडे स्मार्ट फोन आहे आता गरज आहे ती हा स्मार्ट फोन स्मार्टपणे वापरण्याची.

दिल्ली पोलीसांनी दिलेल्या अहवालानुसार 6,000 च्या आसपास किशोरवयीन मुलांचा अजूनही ठावठिकाणा लागलेला नाही. त्यामुळे तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये एक सुरक्षेसाठी असलेलं फिचर तुम्ही वापरणं गरजेचं आहे. स्मार्ट फोनमध्ये एक सुरक्षेच्या दृष्टीने फिचरची सुविधा आहे. ज्यामुळे अडचणीच्या काळात तुम्हाला पोलीसांची मदत मिळवून देण्यात याचा वापर होईल. मोबाईलमध्ये Emergency SOS फिचर प्रत्येक पालकांनी वापरला पाहिजे.

Emergency SOS फिचर नेमकं आहे तरी काय ?

Emergency SOS हे अचानक तुम्ही कुठल्य़ा अडचणीत आलात किंवा तुमच्या बरोबर कोणी चुकीचं काही करत असेल तर तुमचं लोकेशन तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना जातं. हे फिचर तुम्हाला तात्काळ मदत मिळवून देतं. तुमच्या मोबाईलचं जर तीन वेळा पॉवर ऑन ऑफचं बटण दाबलं की, तुमचं लोकेशन हे तुमच्या कुटुंबियांना जातं. याव

रुन तुम्ही कुठे अडकला असाल तर तुमचं लोकेशन ट्रेस करणं यामुळे सोपं जातं. हेच .या फिचरचा सर्वात मोठा फायदा आहे.

Emergency SOS सुरु करावं तरी कसं ?

अँड्रॉइड फोनवर एसओएस सेटिंग्ज कशी चालू करायची?
हे करण्यासाठी, प्रथम तुमच्या फोनची सेटिंग्ज उघडा.
आता सेफ्टी अँड इमर्जन्सी किंवा सिक्युरिटी पर्यायावर जा.
त्यानंतर, इमर्जन्सी एसओएस निवडा.
आता पॉवर बटण वर्तनावर जा आणि एसओएससाठी 3 किंवा 5 वेळा दाबा निवडा.
यानंतर, शेवटी इमर्जन्सी नंबर कनेक्ट करा.
हे केल्यानंतर, गरज पडल्यास, तुम्ही पॉवर बटण फक्त ३ किंवा ५ वेळा दाबून मदतीसाठी कॉल करू शकता.

हे करण्यासाठी, तुमच्या आयफोनची सेटिंग्ज उघडा.
आता इमर्जन्सी एसओएस वर क्लिक करा.
यानंतर, कॉल विथ साइड बटण चालू करा.
तसेच, तुम्हाला कॉल क्विएटली पर्याय चालू करावा लागेल.
तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही कॉल आफ्टर सीव्हियर क्रॅश किंवा क्रॅश डिटेक्शन देखील चालू करू शकता.
आयफोन वापरकर्ते पॉवर बटण पाच वेळा पटकन दाबून एसओएस त्वरित चालू करू शकतात.

हे फीचर आता इतके महत्त्वाचे का झाले आहे?

विशेषतः मुले आणि महिलांवरील गुन्हेगारीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याने, हे फीचर आणखी महत्त्वाचे बनले आहे. हे फीचर काही मिनिटांतच पोलिसां

Published On: Mar 05, 2026 | 07:54 PM

Mar 05, 2026 | 07:54 PM
